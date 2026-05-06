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El Manchester United planea fichar a una estrella del Lyon para reforzar una posición problemática
Los Red Devils se suman a la puja por Moreira
Según «A Bola», el Manchester United quiere fichar este verano al extremo izquierdo Moreira para reforzar sus bandas. Este joven de 21 años llegó a Francia procedente del Sporting B el 22 de julio por 2 millones de euros, aunque entonces su valor rondaba los 400 000 euros. En nueve meses, su cotización se ha disparado. Sin embargo, el club inglés competirá con varios equipos de la Serie A y la Bundesliga, que también siguen su brillante temporada de debut.
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De suplente a titular imprescindible
El rápido ascenso de Moreira sorprendió al inicio de la temporada. De ser una promesa en desarrollo, el delantero pasó al once titular tras la grave lesión de Malick Fofana en otoño. Ha jugado 35 partidos en todas las competiciones, sumando 2.103 minutos. Marcó cuatro goles y dio ocho asistencias en 25 encuentros de la Ligue 1, más dos tantos en siete duelos de la Europa League y otros dos en tres choques de la Copa de Francia.
Ampliación del contrato y aumento de la valoración
A pesar del interés de Old Trafford, el Lyon no quiere desprenderse de su joya. Nacido el 19 de marzo de 2005, el delantero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, pero el club francés planea prorrogarlo un año más. Su valor de mercado ronda los 10 millones de euros, pero el Lyon pediría mucho más. Además, el Sporting se reservó un 20 % de una futura venta.
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Análisis de la posible oleada de fichajes de verano
Cerca ya del mercado de fichajes de verano, el United debe decidir rápido: presentar una oferta oficial o retirarse. El perfil del extremo izquierdo encaja con su nueva estructura de fichajes, así que su contratación podría ser clave. Pero deben actuar con decisión para adelantarse a sus rivales europeos y convencer al Lyon de negociar.