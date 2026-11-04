91' GOL - Pase en profundidad de Liberali, que suma su segunda asistencia de la noche además de un gol. Papaccioli arranca al límite del fuera de juego, se planta ante Risser y lo bate. El asistente levanta la bandera, pero, tras la revisión del VAR, el gol es válido.

69' GOL - Pared entre Liberali y Baturina, que se planta mano a mano con Risser y, pese a un último control imperfecto, también lo bate para poner el 8-1.

65' GOL - El Lens intenta levantar un poco la cabeza y encuentra el gol del honor tras un córner. Aguilar, situado en el segundo palo a la altura del borde del área, se acomoda y golpea de primeras, de volea, el balón que cae desde lo alto. Lo manda a la escuadra y bate a Butez.

62' GOL - Pase largo de Jacobo Ramon que encuentra a Liberali completamente solo en la banda. El italiano sale al contragolpe y, al llegar al área, dispara a contrapié al primer palo para sorprender a un Risser que pudo hacer más.

58' GOL - Otra salida fulminante del Como y otro gol. Douvikas traza un desmarque en curva, Nico Paz le sirve un pase medido y el delantero bate a Risser, que había salido de su portería, por el primer palo.

53' GOL - Tras un córner, Milla recibe el balón por la izquierda y centra al corazón del área. Allí encuentra el magnífico cabezazo de Kempf, que firma el quinto.

46' GOL - No da tiempo ni a empezar y el Como vuelve a marcar. Esta vez, Nico Paz ve el hueco en el área para el desmarque de Da Cunha, que vuelve a llegar desde la derecha y remata de primeras con la zurda al palo largo para poner el 4-0.

40' CELEBRACIÓN EN RECUERDO DE JESUS DE MIGUEL - Celebración contenida del argentino, nacido en Tenerife, donde en estos días se ha producido la triste muerte del futbolista del Andorra Jesus de Miguel, que sufrió una parada cardíaca durante el partido precisamente contra el Tenerife. Nico Paz ha decidido correr al banquillo, coger una camiseta con una foto del desafortunado futbolista impresa y mostrarla a las cámaras.

40' GOL - ¡Sigue el espectáculo del Como! Contraataque letal del Como: Da Cunha envía un pase en profundidad a Douvikas, que después abre para Nico Paz. El argentino ve a Risser ligeramente fuera de posición y lo fulmina con un disparo potente y preciso.

32' GOL - Fútbol espectáculo del Genoa, que en cinco pases sale desde Butez y llega hasta la portería. El guardameta encuentra a Valle por la izquierda; el lateral pasa a Perrone, que se gira y abre para Nico Paz a la derecha. El argentino avanza y centra hacia el segundo palo, adonde llega a toda velocidad el propio Valle. Este, de primeras, de volea y desequilibrado, devuelve el balón al centro del área y encuentra a Douvikas, que solo tiene que empujarlo para firmar su doblete.

25' OCASIÓN - Couto encuentra a Douvikas, que deja el balón de cara para Nico Paz. Un control orientado y una pared para superar a la defensa y quedarse mano a mano con Risser, que sale bien y frustra el intento de regate del argentino.

17' - Durísimo choque de cabezas entre Ivanovic y Kempf. Hay preocupación entre los futbolistas sobre el césped y el juego se detiene durante al menos un minuto. Los dos se recuperan con ayuda de los servicios médicos y vuelven al campo.

15' PENALTI SEÑALADO Y DESPUÉS ANULADO POR EL VAR - Thauvin llega a la línea de fondo por la derecha y centra hacia el centro del área. Caqueret se interpone y el balón le golpea en el pecho, aunque tiene el brazo separado del cuerpo. El árbitro señala penalti, pero, tras una larga revisión, el VAR llama a Saggi al monitor para que lo anule.

7' GOL - El Como saca un córner en corto y el posterior centro encuentra a Perrone en el segundo palo. El centrocampista se eleva para cabecear hacia el palo más alejado de él, el primero desde donde llegó el centro, pero Douvikas es el más rápido en la trayectoria del balón y lo manda a la red.

1' - Thauvin recupera enseguida el balón en tres cuartos de campo y dispara de primeras hacia la portería de Butez, que está bien colocado y detiene el tiro con facilidad.

0' El partido comienza en el estadio Bollaert-Delelis a las 21:00

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