El Borussia Dortmund ha reforzado significativamente su plantilla con el fichaje oficial de Veerman. El club confirmó el traspaso permanente, incorporando al talentoso centrocampista neerlandés al Signal Iduna Park procedente del PSV.

La incorporación responde a la necesidad del equipo de contar con creatividad en la dirección del juego y calidad técnica en el centro del campo. Asegurar a un jugador del nivel de Veerman subraya la ambición del club de competir con fuerza en todos los frentes nacionales y europeos.