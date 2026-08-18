Borussia Dortmund
Traducido por
El Borussia Dortmund arrebata a la estrella neerlandesa Joey Veerman al PSV
Atando al centrocampista
El Borussia Dortmund ha reforzado significativamente su plantilla con el fichaje oficial de Veerman. El club confirmó el traspaso permanente, incorporando al talentoso centrocampista neerlandés al Signal Iduna Park procedente del PSV.
La incorporación responde a la necesidad del equipo de contar con creatividad en la dirección del juego y calidad técnica en el centro del campo. Asegurar a un jugador del nivel de Veerman subraya la ambición del club de competir con fuerza en todos los frentes nacionales y europeos.
- AFP
Añadiendo calidad táctica
Veerman llega a Alemania con una reputación excelente, ganada gracias a sus actuaciones consistentes en la Eredivisie y en las competiciones europeas. Ganó con éxito tres títulos consecutivos de la Eredivisie en 2023-24, 2024-25 y 2025-26, además de levantar la KNVB Cup en las temporadas 2021-22 y 2022-23.
El director general deportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, explica: «Joey es un jugador cuyas cualidades nos serán de enorme ayuda. Hemos centrado deliberadamente nuestra actividad en el mercado de fichajes este verano en el centro del campo, porque con Pascal Gross y Salih Ozcan hemos perdido a dos jugadores en esa posición desde el inicio del año y planeamos utilizar a Emre Can en la defensa central una vez regrese al equipo».
Integrándose en la plantilla
El paso a la Bundesliga representa un nuevo y apasionante capítulo en la carrera del centrocampista. La pretemporada y las sesiones de entrenamiento serán cruciales para que el jugador se adapte rápidamente a la intensidad y al ritmo del fútbol alemán.
El director deportivo Ole Book subrayó: «Joey es un futbolista realmente extraordinario, que posee una gran creatividad, calidad técnica y visión de juego. Ha demostrado en el PSV Eindhoven y con la selección neerlandesa que puede rendir de forma constante al más alto nivel. Estamos encantados de que en el futuro vaya a aportar su talento a nuestro equipo».
- AFP
Pensando en los próximos partidos
Con los trámites del traspaso ya completados con éxito, la atención se centra ahora en el posible debut de Veerman de negro y amarillo. Los aficionados estarán deseando ver cómo encaja el nuevo fichaje en el once inicial de los próximos partidos.
La cúpula del club espera que esta incorporación de alto perfil aporte el impulso necesario para una campaña exitosa y competitiva. Todas las miradas estarán puestas en el centrocampista mientras emprende su nueva etapa en la Bundesliga.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias