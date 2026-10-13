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El Balón de Oro, creador de leyendas: ¿cuánto cuesta y cuánto cobra su ganador?

FEATURES
L. Yamal
K. Mbappe
H. Kane
L. Messi
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga de Campeones
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Viking vs Bayern Múnich
Viking
Bayern Múnich
España
Francia
Inglaterra
Argentina
Italia
Turquía
Noruega
Alemania

La otra cara de la moneda

Hay momentos en el fútbol que trascienden los límites de la victoria y la derrota, y que permanecen grabados en la memoria del juego por más que se sucedan las generaciones.

Momentos en los que una de las estrellas se plta ante el mundo, después de lograr superar a sus rivales y escribir su nombre en el registro de los grandes, para sostener entre sus manos un balón de oro que durante mucho tiempo fue el sueño de todo jugador y la ambición que las grandes estrellas persiguen desde el inicio de sus carreras.


A lo largo de décadas, este premio se ha asociado a nombres que forjaron las glorias del fútbol, y pasó de ser un simple homenaje anual a convertirse en un símbolo de la gloria individual, en torno al cual se renuevan los debates y se enciende la competencia, hasta el punto de que ganarlo se ha convertido en un hito en la carrera de cualquier jugador y en un argumento al que recurren sus seguidores cuando se lo compara con las leyendas del pasado y del presente.

Pero detrás de los focos que rodean la gala, de los elegantes trajes que visten las estrellas y de los objetivos de las cámaras que aguardan el momento de la entrega del trofeo, existe otra historia que no recibe el mismo grado de atención: una historia que comenzó hace más de siete décadas, a lo largo de las cuales el premio evolucionó en su forma y en su prestigio, en paralelo a las transformaciones que vivió el propio fútbol.

¿Cuál es el secreto de este talismán por el que compiten las principales estrellas del mundo? ¿Cómo fue fabricado para convertirse en uno de los símbolos deportivos más famosos de todos los tiempos? ¿Cuánto vale realmente y qué beneficios puede obtener el jugador que consiga añadir su nombre a la lista de galardonados? Preguntas que abren la puerta a descubrir la otra cara del Balón de Oro, coincidiendo con la cercanía de una nueva cita para resolver la lucha por el trono del mejor del mundo.



  • De una revista francesa al trono de los premios individuales

    La historia del Balón de Oro comenzó en 1956, por iniciativa de la revista francesa France Football, que quería homenajear al mejor jugador de Europa y reforzar su prestigio entre los aficionados al fútbol.

    El inglés Stanley Matthews fue el primero en levantar el galardón, antes de que se sucedieran nombres que escribieron la historia del juego, desde Alfredo Di Stéfano y George Best hasta Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten.

    Con el paso de los años, el círculo de la competencia se amplió: en 1995 los jugadores no europeos pasaron a ser elegibles para la victoria, y en 2007 el premio se extendió a todos los futbolistas profesionales de las distintas partes del mundo.

    Entre 2010 y 2015 se fusionó con el premio de la Federación Internacional de Fútbol bajo la denominación "FIFA Balón de Oro", antes de que cada parte volviera a organizar su galardón de manera independiente.

    En 2018 apareció el Balón de Oro femenino, para convertir el premio en algo más inclusivo

    Con un legado que se extiende durante décadas, ya no es solo un homenaje a una temporada excepcional, sino una estación capaz de grabar el nombre del jugador en la memoria del fútbol.

  • ¿Está hecha completamente de oro?

    Al contrario de lo que podría sugerir su brillo, el Balón de Oro no es un bloque de oro puro.

    La casa de joyería francesa Mellerio se encarga de su fabricación, con una artesanía manual que requiere cerca de 100 horas de trabajo y que comienza unos seis meses antes de la fecha de su entrega.

    El balón se forma a partir de dos semiesferas de latón, sobre las que se graban después los detalles de los 32 paneles que imitan la forma de un balón de fútbol, antes de pulirlo y grabar en él el logo de France Football y el año de la edición.

    En la fase final, se sumerge en un baño de oro y luego se fija sobre una base de piedra de pirita.

    El trofeo mide unos 31 centímetros de alto y 23 centímetros de ancho, mientras que su peso total supera los 10 kilogramos.

    En cuanto a su valor de fabricación, las estimaciones que circulan apuntan a que ronda los 3000 euros, una cifra que parece sumamente modesta en comparación con su prestigio mundial, teniendo en cuenta que esta estimación no es un precio oficial anunciado por la entidad organizadora.

  • ¿Cuánto recibe el ganador del Balón de Oro?

    La sorpresa es que el ganador del Balón de Oro no recibe un premio económico directo de France Football, y no existe una recompensa monetaria fija anunciada ligada a la propia coronación.

    Sin embargo, el verdadero valor del galardón se manifiesta en los contratos comerciales cuyas puertas puede abrir al jugador, además de su posible influencia en las condiciones de renovación de su contrato con su club.

    Las experiencias de las estrellas ofrecen ejemplos claros de ello: Luka Modric se benefició, tras su coronación en 2018, de una bonificación con la empresa Nike estimada en unos 800.000 euros, además del lanzamiento de una bota especial en su homenaje, mientras que la victoria de Aitana Bonmatí en el Balón de Oro estuvo vinculada al refuerzo de su presencia comercial y a la firma de acuerdos con marcas internacionales.

    El premio también puede repercutir en el valor de mercado del jugador, ya que le otorga una posición excepcional ante las empresas que buscan estrellas capaces de atraer al público a nivel mundial.

    Por ello, no se puede fijar una cantidad única que gane cada ganador: el rédito depende de su fama, de sus contratos anteriores y de su capacidad para rentabilizar su éxito tanto deportiva como comercialmente.



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  • La lucha de 2026: ¿quién se acerca a la gloria?

    Todas las miradas apuntan a la edición de 2026, cuya gala está prevista para el 26 de octubre en el teatro London Palladium, en un traslado excepcional de la ceremonia a la capital británica, como celebración del 70.º aniversario del nacimiento del premio y en homenaje al inglés Stanley Matthews, el primer jugador en conquistar el Balón de Oro en 1956.

    La elección de Londres se enmarca en la celebración de las raíces históricas del galardón, manteniendo el carácter global del evento, sin que eso signifique trasladar la gala de forma definitiva fuera de París.

    La competencia este año parece ligada a nombres destacados, encabezados por Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé, con la presencia de Lionel Messi, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz y Ousmane Dembélé entre los nombres que concentran la atención.

    Los indicios de las candidaturas publicados en octubre muestran una pelea muy igualada por la cima, con Yamal por delante en algunos pronósticos, mientras que Kane y Mbappé lideran otras estimaciones.

    Sin embargo, los pronósticos no implican que el resultado esté decidido, especialmente porque la votación se cerró el pasado 28 de septiembre.

    Al final, la pregunta más importante seguirá siendo: ¿quién se sumará a la lista de las leyendas y convertirá una temporada excepcional en gloria eterna, incluso sin recibir una recompensa económica directa?

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