Hace cuatro años, los westfalianos pusieron 30 millones de euros sobre la mesa por el entonces jugador de 20 años para sacarlo de Salzburgo. Mucho dinero para el Borussia, apenas unos pocos futbolistas le costaron más al club a lo largo de su historia. Se invirtió en una promesa de futuro cercano, pero también a largo plazo.

Pero ahora se puede constatar fácilmente: la inversión no dio los frutos que se esperaban en el BVB. Ese es el doloroso reconocimiento que deben hacer en Dortmund. Adeyemi nunca llegó a convertirse en un indiscutible referente en el Borussia Dortmund, sino que siempre estuvo muy lejos de ese estatus.

Aun así, en Dortmund se convirtió en internacional y dejó por momentos actuaciones brillantes. Sin embargo, bajo las órdenes de Niko Kovac, Adeyemi acabó siendo recientemente un suplente a tiempo parcial y no un punto fijo indiscutible en el juego ofensivo. No lo consiguió con ninguno de sus entrenadores en el BVB. En la pasada temporada de la Bundesliga, el extremo promedió apenas 42 minutos por partido.