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Disturbios en Cataluña y los recuerdos de 2019: ¿se aplazará la fecha del Clásico?

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
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Analysis
España

Giros inesperados en la noche del enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid

Todas las miradas se dirigen al estadio Spotify Camp Nou en la tarde de este domingo para seguir el enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid en el clásico de LaLiga, correspondiente a la décima jornada, en medio de un ambiente de tensión en materia de seguridad en la ciudad catalana, tras los disturbios registrados en el centro de Barcelona la noche del sábado, que se saldaron con el destrozo de comercios, la quema de propiedades y la detención de cerca de 100 personas.

Los sucesos reavivaron los interrogantes sobre las medidas de seguridad en torno al esperado encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que las autoridades españolas ya habían catalogado el clásico como un partido de alto riesgo varios días antes de que estallaran los disturbios.


  • ¿Qué está pasando en Cataluña?

    La plaza de Cataluña y sus alrededores fueron escenario, la noche del sábado, de enfrentamientos entre grupos de jóvenes y las fuerzas de la policía catalana, después de que una concentración convocada por cuentas a través de las redes sociales derivara en actos de violencia y vandalismo. La agencia Reuters informó de que la policía detuvo a cerca de 100 personas, entre ellas 27 menores, mientras que se prendió fuego en más de 30 ubicaciones y 14 establecimientos comerciales fueron objeto de vandalismo o saqueo, según las declaraciones de la consejera de Interior del Gobierno de Cataluña, Núria Parlon.

    Los sucesos incluyeron la quema de contenedores y mobiliario en las calles, el levantamiento de barricadas y el lanzamiento de piedras y objetos contundentes contra la policía, mientras que los comercios de la zona cerraron sus puertas por temor a sufrir actos de vandalismo. La policía pidió a los ciudadanos que se alejaran de la plaza de Cataluña y sus alrededores por su seguridad.

    Según el diario «La Vanguardia» y la radiotelevisión española, los llamamientos a la concentración se difundieron a través de grupos en internet, en una imitación de un movimiento de protesta estudiantil en Francia. Los informes no vincularon directamente estos movimientos con el partido entre el Barcelona y el Real Madrid.

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  • Un Clásico de alto riesgo

    El Comité Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte había clasificado el enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid como partido de alto riesgo el 14 de octubre, es decir, diez días antes de los disturbios.

    Según los diarios "As" y "Mundo Deportivo", la clasificación está relacionada con la necesidad de reforzar las medidas de seguridad antes, durante y después del partido, dada la sensibilidad del duelo y la tensión deportiva que lo acompaña.

    Señalaron que se espera un despliegue de seguridad especial alrededor del estadio y en las zonas de concentración de aficionados, pero el momento de la decisión es importante: la clasificación se emitió antes de los disturbios del sábado, por lo que no se puede considerar que estos hayan sido la causa de su adopción. Tampoco se ha emitido, según la información disponible hasta la elaboración de este informe, ningún anuncio oficial sobre el aplazamiento o la cancelación del Clásico a causa de los sucesos del centro de la ciudad.

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  • El precedente de octubre de 2019: los disturbios aplazan el Clásico

    La historia del enfrentamiento no carece de un precedente claro en el que los temores de seguridad estuvieron ligados a la decisión de aplazarlo. En octubre de 2019, se decidió aplazar el partido entre el Barcelona y el Real Madrid que estaba previsto en el Camp Nou, tras una ola de protestas y disturbios en Cataluña que siguió a las penas de prisión dictadas contra varios líderes del movimiento independentista.

    La Liga española explicó, en un comunicado oficial de aquel entonces, que había actuado para impedir que el partido se disputara en su fecha original debido a la situación de seguridad en la región y a la información que había recibido sobre la posibilidad de que grupos no pacíficos aprovecharan el encuentro.

    La Liga planteó intercambiar los estadios de manera que el partido se jugara en Madrid, pero los dos clubes no aceptaron esta propuesta, antes de que la Federación Española decidiera disputar el encuentro el 18 de diciembre de 2019. Y en diciembre de ese mismo año, las autoridades impusieron un amplio operativo de seguridad antes del partido aplazado, en medio de temores de intentos de boicot por parte del movimiento "Tsunami Democràtic", que llamó a aprovechar el interés mundial por el Clásico para transmitir mensajes políticos.

    Pero eso no significa necesariamente que el mismo escenario vaya a repetirse en 2026, ya que el trasfondo de las protestas actuales difiere de la crisis de 2019, y hasta ahora no existe información oficial que demuestre la existencia de un plan para boicotear el partido de hoy.

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  • ¿Se verá afectado el horario del Clásico de esta noche?

    Hasta el momento, los sucesos de ayer sábado imponen un desafío adicional en materia de seguridad para la ciudad, pero la relación entre los disturbios y una posible suspensión del Clásico sigue siendo una incógnita, no un hecho confirmado. La clasificación de alto riesgo ya existía con anterioridad, y ni LaLiga ni la Federación Española ni los dos clubes han anunciado un cambio en la fecha del encuentro a causa de los disturbios.

    Los indicios decisivos en las próximas horas estarán ligados a cualquier actualización oficial de la policía catalana o de los organismos organizadores sobre el movimiento de los aficionados, las medidas de seguridad en torno al Camp Nou y en qué medida se verá afectado el acceso al estadio. Hasta que no se emita un anuncio oficial, no hay nada que justifique afirmar con rotundidad que la celebración del Clásico se encuentra amenazada.

    Además, el partido entre el Barcelona y el Real Madrid que estaba previsto para el 26 de octubre de 2019 fue aplazado mediante una decisión tomada cerca de una semana antes de su fecha, mientras que en esta ocasión tomar una decisión similar en el último momento sería mucho más complejo, teniendo en cuenta los dispositivos de seguridad y organización, el movimiento de los aficionados, los compromisos de retransmisión televisiva y otros factores.

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