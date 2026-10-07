Premiado sobre el escenario del Premio Gentleman FairPlay también y sobre todo por la excelente temporada 2025/2026, el lateral del Inter,Federico Dimarco, ha confirmado que ya ha superado los problemas de rodilla que le obligaron a perderse la convocatoria de Italia de Roberto Mancini y que ya ha puesto en el punto de mira la continuidad de la temporada para que pueda traer nuevos títulos ganados. Y entre la Champions y el Scudetto, el MVP vigente de la Serie A no quiere elegir ni ponerse límites.
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Dimarco: «¿Champions o Scudetto? No elijo, quiero nuevos trofeos»
¿Récord de asistencias? Tengo delanteros que marcan
«¿Récord de asistencias el año pasado? Como digo siempre, los resultados personales dependen de los del equipo. Para dar muchas asistencias, tienes que tener delanteros que marquen muchos goles: tengo la suerte de contar con cuatro delanteros fuertes en el equipo. Estoy feliz por este récord».
«¿Liga o Champions? No elijo»
«Ahora pienso en el presente, en nuevos objetivos y nuevos trofeos. ¿Liga o Champions? No, no se elige».
LA LESIÓN
"Estoy bien, hubo este pequeño contratiempo en la rodilla, pero he trabajado y me he recuperado. A ver si arrancamos más fuerte en la próxima"
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