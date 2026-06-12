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Ole BookGetty Images
Oliver Maywurm

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Desde principios de marzo solo había jugado 41 minutos: su salida del BVB parece confirmada

Bundesliga
Fichajes
Serie A
Borussia Dortmund
Como
Y. Couto

Yan Couto, jugador del filial del Borussia Dortmund, fichará cedido por el Como Calcio de la Serie A, según el periodista Fabrizio Romano.

El club italiano, cuarto en la última Serie A y clasificado para la Liga de Campeones, asumirá el salario completo de Coutinho. Según Bild, el brasileño ganaría en Dortmund unos 5,5 millones de euros al año.

  • El BVB fichó a Couto en 2024 cedido por el Manchester City, pero una cláusula de compra asequible obligó al club a adquirirlo de forma definitiva el pasado verano por 25 millones de euros. Su contrato en Dortmund vence en 2030, aunque últimamente ha quedado fuera del equipo.

    Desde principios de marzo solo ha jugado 41 minutos, pues Niko Kovac le sitúa por detrás del titular Julian Ryerson. La temporada pasada disputó 27 partidos, en los que marcó tres goles y dio tres asistencias.

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