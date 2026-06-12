El club italiano, cuarto en la última Serie A y clasificado para la Liga de Campeones, asumirá el salario completo de Coutinho. Según Bild, el brasileño ganaría en Dortmund unos 5,5 millones de euros al año.
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Desde principios de marzo solo había jugado 41 minutos: su salida del BVB parece confirmada
El BVB fichó a Couto en 2024 cedido por el Manchester City, pero una cláusula de compra asequible obligó al club a adquirirlo de forma definitiva el pasado verano por 25 millones de euros. Su contrato en Dortmund vence en 2030, aunque últimamente ha quedado fuera del equipo.
Desde principios de marzo solo ha jugado 41 minutos, pues Niko Kovac le sitúa por detrás del titular Julian Ryerson. La temporada pasada disputó 27 partidos, en los que marcó tres goles y dio tres asistencias.