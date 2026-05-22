A pesar de las evidencias, Lars Ricken volvió a promocionarlo. «Julian Nagelsmann conoce su velocidad. Si se pueden llevar 26 jugadores al Mundial, también se pueden incluir especialistas con una arma muy especial», declaró el director deportivo del Borussia Dortmund al diario Bild.
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De ser el más regular del Dortmund a apenas 600 minutos en 2026: el bajón de Karim Adeyemi en el BVB
Se refería a Karim Adeyemi, para quien la palabra «arma» tiene otra connotación. El seleccionador renuncia a su velocidad, esa «cualidad excepcional que siempre viene bien en un torneo», según Ricken. Beier y Leweling ofrecen lo mismo, y Nagelsmann ha optado por ellos.
Su ausencia no sorprendió, pues Niko Kovac, técnico del BVB, ya había reducido su confianza en él, más allá de la lesión muscular de abril.
El once veces internacional ha sufrido una caída estrepitosa en 2026, justo en el periodo clave para el Mundial. Casi nadie recuerda que Adeyemi brilló en la primera vuelta y fue el más constante del Dortmund en ataque, con nueve participaciones en goles (seis tantos y tres asistencias).
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Karim Adeyemi no llegará a los 600 minutos de juego en 2026.
En la primera vuelta fue titular en 16 partidos; tras el descanso, solo en seis. Jugó 17 encuentros oficiales, pero apenas sumó 582 minutos: una media de 34 minutos por choque, cifra insuficiente para optar a la fase final del Mundial.
Aunque su rendimiento se mantuvo casi igual al de la primera parte del curso —siete participaciones en goles (cuatro tantos y tres asistencias)—, apenas brilló como suplente, el mismo rol que, según Ricken, debería asumir en el Mundial. Para Kovac, poco inclinado a hacer cambios, no había motivos suficientes para sacarlo del banquillo.
Pese a ello, el croata asegura tener una relación especial con el jugador y afirma que no ha hablado tanto con ningún otro en su etapa en Dortmund, como dijo en el pódcast de Bild «Phrasenmäher». El técnico se confesó fan del jugador como persona: «Es un tipo excepcionalmente bueno». Y añadió: «Un chico estupendo, buena gente; a veces demasiado bueno, en mi opinión. No hay nada malo en él».
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Kovac sobre Adeyemi: «Tiene que creer más en sí mismo»
Sin embargo, ser simpático no basta desde el punto de vista deportivo para un trabajador incansable como Kovac. A lo largo de su carrera, a Adeyemi le ha faltado empuje y profesionalismo total para que su gran talento se traduzca en un futbolista senior capaz de mantener el más alto nivel.
«Estoy convencido de que puede ser un futbolista de gran nivel si corrige algunos aspectos. Pero para eso debe confiar un poco más en mí», dijo Kovac y enumeró sus defectos: «Debe mejorar la precisión y la meticulosidad. Tiene un talento enorme; ahora debe trabajar, ajustar detalles y aprovechar cada minuto de entrenamiento».
Estos aspectos han marcado su carrera. Hace tres años, el entonces segundo entrenador, Armin Reutershahn, ya emitió un veredicto similar, aunque más contundente: «Karim tiene todas las cualidades para ser un jugador de primer nivel en Europa. Todavía no lo es, pero puede llegar a serlo. Pero a veces echo en falta seriedad. A veces se lo toma con mucha calma en los entrenamientos, y me gustaría que se lo tomara aún más en serio».
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Karim Adeyemi y sus numerosas faltas
El exentrenador Edin Terzic respaldó de inmediato a Reutershahn: «Estoy totalmente de acuerdo con Achim. Sabemos que debemos añadir constancia y eficacia, y ya empezamos a trabajarlo con Karim». Sin embargo, Adeyemi aún no ha dado pasos decisivos en este proceso de desarrollo.
Sus múltiples incidentes fuera del campo alimentan a los críticos, que dudan de su salto al máximo nivel internacional. Ya contaba con un historial extenso, pero las indisciplinas en la primera vuelta han pesado, y ahora Adeyemi está en una situación complicada tanto en el Dortmund como en la DFB.
En pocas semanas lanzó una botella al banquillo tras ser sustituido, intentó marcharse al vestuario antes del final, protagonizó una pelea innecesaria y recibió la sanción de la “Mystery Box”. Como si fuera poco, su matrimonio con una rapera lo encasilla como un jugador laissez-faire, poco comprometido con su profesión y demasiado activo en redes sociales.
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¿Tiene Adeyemi futuro en el BVB?
Lo interesante es ver cómo evoluciona su situación en el BVB. El apoyo de Rickens a Adeyemi buscaba que su participación en el Mundial disparara su valor de mercado. Adeyemi es muy codiciado y tiene ofertas, incluso para renovar con el Borussia.
Por ahora no hay novedades, pero conviene decidir pronto. Su traspaso, que podría reportar al menos 40 millones de euros, daría margen al Dortmund en el mercado. Durante el parón veraniego, Ricken y su equipo deben buscar nuevas fórmulas para despejar la incógnita sobre el futuro del jugador.
Estadísticas de Karim Adeyemi en el BVB
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas-rojas Tarjetas rojas 146 36 25 27 1 1