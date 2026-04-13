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Conmoción: se rumorea un fichaje de Ousmane Dembélé a la Premier League
Las negociaciones del contrato del ganador del Balón de Oro se estancan
Según L’Equipe, Dembélé rechaza por ahora negociar su renovación con el PSG. El jugador de 28 años sigue siendo clave para Luis Enrique, pero el club ha paralizado las conversaciones. El Balón de Oro es el mejor pagado de la plantilla, según el especial salarial de la publicación francesa, y su contrato actual con los campeones de Europa vence en 2028.
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Principales motivos del retraso actual
Dembélé quiere esperar antes de firmar un nuevo contrato. Necesita saber el límite salarial del club para la próxima temporada y prefiere negociar tras el Mundial, torneo en el que una buena actuación podría elevar su valor. Además, su decisión depende de hasta dónde llegue el PSG en la Liga de Campeones: tras ganar 2-0 en la ida de cuartos, ahora se prepara para visitar al Liverpool en Anfield.
Los destinos incluyen Inglaterra y Arabia Saudí.
Si las negociaciones fracasan, L’Equipe asegura que un traspaso a la Premier League “podría estar sobre la mesa”, aunque la Liga Profesional Saudí también está interesada. El delantero lleva tiempo valorando la opción inglesa, atraído por el poderío económico de los principales clubes de la Premier. Sin embargo, Oriente Medio emerge como una alternativa muy viable. El fichaje de N’Golo Kanté por el Al-Ittihad demostró que jugar allí no impide integrar la selección francesa, lo que le anima a valorar las lucrativas ofertas saudíes.
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¿Qué le depara el futuro a Dembélé?
De momento, el delantero se centrará en terminar bien la temporada nacional y europea, especialmente en superar la clave prueba de Anfield, antes de liderar a Francia en el Mundial. Si decide dejar la Ligue 1, su fichaje por la Premier League será el gran tema del próximo mercado de verano.