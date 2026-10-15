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US Cremonese v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta
Traducido por

Cómo jugará el Venezia con Nicola: esquema, nuevos titulares y posible alineación

Serie A
Venezia

Tras la destitución de Stroppa, el Venezia ha confiado el banquillo a Davide Nicola: cómo cambiará la alineación con el nuevo entrenador.

Tras seis derrotas en las primeras seis jornadas, pese a haber mostrado un buen juego, el Venezia ha decidido destituir a Stroppa.

Su sustituto será Davide Nicola, cuyo nombramiento ya se ha anunciado oficialmente. Pero ¿qué cambiará con la llegada del exentrenador de la Cremonese?

  • ¿EL VENEZIA CAMBIA DE SISTEMA?

    Davide Nicola siempre ha utilizado el 3-5-2 como sistema de referencia a lo largo de su carrera, el mismo con el que el Venezia comenzó la temporada.

    Todo apunta, por tanto, a que no habrá revoluciones tácticas, pero las grandes dificultades defensivas del Venezia podrían cambiar el panorama.

    Al fin y al cabo, Nicola es un técnico que prioriza el trabajo defensivo y, en sus últimas etapas, sobre todo en la Salernitana y el Cagliari, llegó a variar el sistema para encontrar un mayor equilibrio.

    Por tanto, conviene tener en cuenta las opciones del 4-2-3-1 o el 4-4-2.

  • EL REGRESO DE MAZZOCCHI, LA PUESTA EN VALOR DE ADAMS

    Si Nicola se plantea cambiar de sistema, el regreso de Mazzocchi será muy importante: el técnico ya trabajó con él con excelentes resultados en la Salernitana.

    En un 4-4-2, Mazzocchi podría jugar de lateral derecho, con Hainaut más adelantado por la misma banda. En el otro costado, Haps y Correia cubrirían la banda izquierda.

    En el centro de la defensa, la experiencia de Juan Jesus deberá marcar la diferencia, con Bella-Kotchap como favorito para acompañarlo. En el centro del campo, además de Busio, cuando regrese de su lesión, jugará uno entre Basic, Sohm y Kike Perez.

    Dada la abundancia de jugadores de banda en la plantilla del Venezia, el 4-4-2 permitiría a Nicola ajustar mejor al equipo en defensa y, al mismo tiempo, aprovechar mucho el juego por las bandas.

    Y luego está el ataque: será fundamental sacar el máximo partido a Akor Adams, ese delantero físico que Nicola siempre ha tenido en sus equipos y que necesita para que funcione su juego ofensivo. En la Salernitana, por ejemplo, obró el milagro con la pareja Djuric-Bonazzoli, similar en ciertos aspectos a la formada por Adams y Yeboah.

    Una variante interesante podría ser Lauberbach, con sus 194 centímetros: un perfil perfecto al estilo de Djuric, al que Nicola tuvo tanto en Salerno como en Cremona.

  • LA PROBABLE ALINEACIÓN DEL VENEZIA DE NICOLA

    Las opciones son, por tanto, dos: mantener la defensa de tres o pasar a una línea de cuatro en busca de un cambio de rumbo.

    Estas son las dos variantes tácticas:

    (3-5-2): Stankovic; Juan Jesus, Bella-Kotchap, Moreno; Hainaut, Basic, Busio, Sohm, Correia; Yeboah, Adams.

    (4-4-2): Stankovic; Mazzocchi, Juan Jesus, Bella-Kotchap, Haps; Hainaut, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams.

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