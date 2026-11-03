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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty
Emanuele Tramacere
Traducido por

Champions League EN DIRECTO: se juegan Galatasaray-Stuttgart y Shakhtar-Sporting

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Primera parte de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League

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Tras una semana de parón que en la Serie A coincidió con la primera jornada intersemanal del campeonato, vuelve la Champions League con siete partidos programados para la cuarta jornada, además de los dos que disputarán Inter y Roma. Estos encuentros empiezan a ser importantes para definir la clasificación de la fase de liga.

La jornada arranca con los dos partidos de las 18:45, Galatasaray-Stuttgart y Shakhtar-Sporting de Lisboa, pero también hay grandes duelos y cruces cargados de emoción, como Atlético de Madrid-Bayern de Múnich, Barcelona-Aston Villa y Villarreal-PSG.

  • TODOS LOS HORARIOS Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS

    • 18:45 h: GALATASARAY-STUTTGART en Sky Sport Calcio y Sky Sport 254. Narración de Giovanni Poggi; en Diretta Gol, Elia Faggion
    • 18:45 h: SHAKHTAR DONETSK-SPORTING DE LISBOA en Sky Sport Arena y Sky Sport 255. Narración de Andrea Menon; en Diretta Gol, Alessandro Sugoni
    • 21:00 h: FEYENOORD-INTER en Sky Sport Uno, Sky Sport 252 y Sky Sport 4K. Narración de Maurizio Compagnoni, comentarios de Aldo Serena, enviados Gianluca Di Marzio y Matteo Barzaghi; en Diretta Gol, Federico Zancan
    • 21:00 h: BARCELONA-ASTON VILLA en Sky Sport Calcio y Sky Sport 254. Narración de Paolo Redi, enviada Giorgia Cenni; en Diretta Gol, Paolo Ciarravano
    • 21:00 h: MANCHESTER UNITED-ROMA en Sky Sport Arena y Sky Sport 253. Narración de Fabio Caressa, comentarios de Beppe Bergomi, enviados Paolo Assogna y Angelo Mangiante; en Diretta Gol, Riccardo Gentile
    • 21:00 h: VILLARREAL-PSG en Sky Sport 255. Narración de Davide Polizzi; en Diretta Gol, Dario Massara
    • 21:00 h: ATLÉTICO DE MADRID-BAYERN DE MÚNICH en Sky Sport 256. Narración de Antonio Nucera, enviado Nicolò Omini; en Diretta Gol, Daniele Barone
    • 21:00 h: BODØ GLIMT-LILLE en Sky Sport 257. Narración de Calogero Destro; en Diretta Gol, Riccardo Morelli
    • 21:00 h: LASK-SLOVAN BRATISLAVA en Sky Sport 258. Narración de Fabrizio Redaelli; en Diretta Gol, Andrea Voria

  • Galatasaray-Stuttgart 2-0

    GALATASARAY-STUTTGART 2-0

    Goles: 12' y 15' Batrakov (G)

  • Shakhtar Donetsk-Sporting de Lisboa 0-0

    SHAKHTAR DONETSK-SPORTING DE LISBOA 0-0

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  • ATLÉTICO DE MADRID-BAYERN DE MÚNICH

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