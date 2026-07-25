Bouadi y el dilema de Rodri: ¿cómo se prepara el Manchester City para todos los escenarios?

Dentro de los planes futuros del club, Elliot Anderson destaca como uno de los elementos más importantes del nuevo proyecto. Asimismo, el Manchester City continúa siguiendo al centrocampista del Lille francés, el marroquí Ayoub Bouaddi (18 años), quien llamó la atención durante su participación con la selección de Marruecos en el Mundial.

El club busca jugadores jóvenes que posean flexibilidad táctica y capacidad para ocupar más de una posición dentro de un sistema basado en la posesión y el posicionamiento.

Pero para entender el papel de Rodri y Anderson, y quizás de Bouaddi, primero hay que comprender la filosofía de Maresca. El técnico italiano es considerado uno de los principales defensores del "juego posicional" y compara el fútbol con el ajedrez.

Maresca afirma: "Hay muchas similitudes entre ambos. Lo más importante es el pensamiento táctico y el posicionamiento correcto". Su filosofía se apoya en un dibujo ofensivo cercano al 3-2-2-3, basado en la permuta continua de posiciones.

Una de las principales virtudes de Rodri reside en su capacidad para ocupar más de una posición dentro de este dibujo táctico. Durante el Mundial, retrocedía al eje de la defensa cuando Aymeric Laporte avanzaba con el balón, luego regresaba a la posición de pivote, antes de adelantarse cuando era necesario.

El método de Maresca se basa en una gran flexibilidad táctica, de modo que el equipo pasa de defender con un esquema 4-4-2 a atacar con una formación 3-2-2-3, según informó la cadena británica "BBC".

Durante la temporada del triplete, John Stones se adelantaba desde el eje de la defensa para acompañar a Rodri en el centro del campo, una idea de la que Maresca fue uno de los artífices cuando ocupó el cargo de segundo entrenador de Guardiola.

También aplicó la misma idea en el Chelsea, cuando utilizó a Moisés Caicedo como lateral derecho que, durante la posesión, se transformaba en centrocampista defensivo, dando al equipo superioridad numérica en la zona profunda.