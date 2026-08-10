Barcelona destroza el orgullo del Real Madrid con el fichaje de Rodri

El Barcelona se ha visto obligado durante años a lidiar con las reglas de gasto de LaLiga y a idear soluciones financieras creativas al mismo tiempo que intentaba construir un equipo capaz de competir en la Liga de Campeones de Europa.

El Barcelona se ha convertido en un club que busca las oportunidades disponibles en lugar de dominar el mercado de fichajes, con una estrategia basada en los jugadores libres y en quienes aceptan reducir sus salarios para vestir la camiseta azulgrana, además de los profesionales veteranos que se acercan al final de su carrera y los jóvenes prometedores.

Hay que reconocerle al Barcelona que esta estrategia ha demostrado su éxito sobre el terreno.

El Barcelona se ha proclamado campeón en tres de los últimos cuatro títulos de LaLiga gracias a este enfoque, que ha coincidido con la aparición de una de las mejores generaciones surgidas de la academia juvenil de La Masía, teniendo en cuenta que el Real Madrid fue campeón de la temporada 2023-2024, para que el conjunto catalán regresara por fin a las rondas avanzadas de las competiciones de élite continentales.

Estos pasos exitosos no han contribuido a recuperar por completo el prestigio del Barcelona, y aquí radica la gran importancia del fichaje de Rodri.

El fichaje de Rodri por el Barcelona le dará al entrenador Hansi Flick al que probablemente sea el mejor mediocentro defensivo del fútbol mundial, y el jugador más parecido en la era moderna a la leyenda del Barcelona Sergio Busquets.

La mayor importancia de este fichaje reside en otros aspectos, ya que convencer al ganador del Balón de Oro de 2024 y capitán de la selección campeona del mundo —que durante mucho tiempo ha despertado la admiración del Real Madrid y representa el perfil exacto de jugadores que el club acostumbra a fichar— para que elija al Barcelona en su lugar, enviaría un mensaje contundente a todos.