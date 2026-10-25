¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Al Genoa le basta Ellertson: 1-0 ante el Venezia, que sigue último

Génova
Venezia
Serie A
Génova vs Venezia

Sigue el Genoa-Venezia, partido correspondiente a la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

El duelo directo por la permanencia se lo lleva el Genoa, al que le basta el golazo de Ellertson a mediados de la primera parte para vencer 1-0 al Venezia y sumar tres puntos ya muy importantes para su clasificación.

Un partido inevitablemente trabado, con el Venezia más dueño del juego, pero sin generar verdadero peligro ante la portería defendida por Bijlow. Un potente disparo de Ellertson desde la frontal acaba en la escuadra sin que Stankovic pueda hacer nada. Hasta el minuto 93, el portero del Genoa no tiene que hacer una auténtica parada milagrosa ante Akor Adams para salvar el resultado y darle los tres puntos a De Rossi.

Nicola no consigue repetir la victoria ante el Napoli y cae al último puesto de la clasificación. El Genoa, en cambio, confirma la fuerza del factor campo: los siete puntos que ha sumado los ha conseguido en casa.


GENOA-VENEZIA 1-0

Goleador: 26' Ellertson (G)


  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    93' MILAGRO DE BIJLOW - Gran ocasión para Akor Adams, que se gira y dispara desde el borde del área pequeña, pero Bijlow responde con un reflejo espectacular: se estira hacia su derecha y detiene el balón para salvar el resultado.


    74' OCASIÓN - Yeboah lo intenta desde el borde del área. El balón se desvía y se marcha por poco por encima de la portería, con Bijlow batido.


    45' OCASIÓN - Tiro-centro de Yeboah que nadie toca y se dirige sigilosamente hacia el rincón más alejado. Bijlow se lanza y, con reflejos felinos, lo manda a córner.


    26' GOL - El Shaarawy abre para Ellertson, que controla y suelta un zurdazo potentísimo que entra justo por debajo de la escuadra, sin que Stankovic pueda hacer nada.


    25' OCASIÓN - Gran contraataque de Yeboah, que habilita a Adams. Este le devuelve el balón al centro del área y Yeboah remata de zurda a la primera, pero Bijlow salva milagrosamente.


    6' OCASIÓN - Ostigard se eleva y cabecea hacia la portería de Stankovic, que detiene el balón sin problemas


    0' El partido comienza en el estadio Galileo Ferraris, en Marassi, a las 15:00.


    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • Genoa-Venezia: ficha del partido

    Genoa-Venezia 1-0


    Goles: 26' Ellertson (G)


    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa (70' Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traore, Wiafe (81' Amorim), Mitaj (81' Puczka); Messias (62' Frendrup), El Shaarawy (62' Colombo); Osmajic.

    Suplentes: Baldanzi, Drameh, Klisys, Meichtry, Robinho, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vitinha.

    Entrenador: Daniele De Rossi


    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut (79' Rrhamani), Basic (71' Dagasso), Sohm (88' Lauberbach), Perez, Haps (71' Mazzocchi); Yeboah, Adams.

    Suplentes: Bella-Kotchap, Busio, Duncan, Fanne, Fernandez, Gomes, Helgason, Lisman, Montipò, Sagrado, Schingtienne.

    Entrenador: Davide Nicola


    Árbitro: Sozza

    Amonestados: Otoa (G)

    Expulsados: -

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
VEN

VEN

Serie A

28 oct 2026

INT

INT

GEN

GEN

Serie A

28 oct 2026

JUV

JUV