El duelo directo por la permanencia se lo lleva el Genoa, al que le basta el golazo de Ellertson a mediados de la primera parte para vencer 1-0 al Venezia y sumar tres puntos ya muy importantes para su clasificación.

Un partido inevitablemente trabado, con el Venezia más dueño del juego, pero sin generar verdadero peligro ante la portería defendida por Bijlow. Un potente disparo de Ellertson desde la frontal acaba en la escuadra sin que Stankovic pueda hacer nada. Hasta el minuto 93, el portero del Genoa no tiene que hacer una auténtica parada milagrosa ante Akor Adams para salvar el resultado y darle los tres puntos a De Rossi.

Nicola no consigue repetir la victoria ante el Napoli y cae al último puesto de la clasificación. El Genoa, en cambio, confirma la fuerza del factor campo: los siete puntos que ha sumado los ha conseguido en casa.





GENOA-VENEZIA 1-0

Goleador: 26' Ellertson (G)



