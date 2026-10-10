¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP
Traducido por

Aburrimiento y soluciones ausentes: el Real Madrid, atrapado en un círculo vicioso

FEATURES
Analysis
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
J. Mourinho
K. Mbappe
Vinicius Junior
A. Guler
Y. Diomande
España
Portugal
Francia
Brasil
Turquía
Côte d’Ivoire

¿Qué hizo Mourinho durante el parón?

El Real Madrid no necesitaba una nueva derrota para que resurgieran las preguntas sobre el trabajo de José Mourinho; la trabajada victoria por 1-0 ante el Villarreal, el sábado, en la octava jornada de LaLiga le dio al equipo los tres puntos, pero no ofreció una respuesta convincente al problema que lo acompañaba antes del parón.

Tres semanas de preparación, durante el parón internacional, y el balance: un rendimiento errático, una apuesta por soluciones individuales que no llegan con facilidad y una dependencia de jugadores irregulares, de rendimiento cambiante, para salvar la situación.

El Real Madrid no se mostró en la primera parte como un equipo con un plan claro para imponer su ritmo. Transiciones lentas de la defensa al ataque, un centro del campo que no logró controlar el desarrollo del juego y dificultades para llevar el balón a las zonas de peligro, mientras que el Villarreal se mostró más organizado y con mayor capacidad para contener a su rival.

  • Deficiencias evidentes y soluciones individuales que no cumplen su cometido

    El problema del Real Madrid no fue tanto tener la posesión como sacarle provecho. El Real Madrid careció de conexión entre sus líneas y se saltó en muchas ocasiones las fases de construcción del ataque mediante el pase, apoyándose en las conducciones individuales para llevar el balón hacia adelante. Ante la ausencia de esa conexión, Arda Güler no dispuso del espacio suficiente para dirigir el juego y marcar el ritmo.

    Los números de la primera mitad revelan parte de la crisis: el Real Madrid registró un disparo a puerta de un total de 5 remates y generó una ocasión clara, según las estadísticas de ESPN. El peligro del equipo quedó en gran medida ligado a lo que Mbappé y Diomande pudieran producir por sí solos, pero el francés en concreto no estuvo en su mejor momento y es probable que su nivel se viera afectado negativamente por el parón y la lesión, mientras que la estrella marfileña marcó al menos su primer gol para darle la victoria al equipo.

    El Villarreal, por su parte, no necesitó dominar para poner en apuros a su anfitrión. La organización le ayudó a contener los ataques del Real Madrid, mientras que sus movimientos ofensivos, sobre todo por la banda izquierda, le dieron algunas vías para llegar al último tercio, aunque en todos los casos Courtois estuvo siempre atento.

    Lee también: ¿Se rindió al fracaso? Carrick: lo que pasó ante el Tottenham me duele mucho

  • Una reacción breve no basta para cambiar la imagen

    El Real Madrid mejoró con el inicio de la segunda parte, y los cambios ayudaron a dotar al ataque de una mayor dinámica. Diomande avanzó hacia un rol más influyente por la banda, Güler se movió mejor en la zona interior del campo, mientras que la entrada de Vinicius otorgó al equipo una capacidad adicional para el regate y para romper las líneas del rival.

    El gol de la ventaja llegó en el minuto 62 para reflejar la diferencia que puede marcar la iniciativa individual cuando encuentra el espacio adecuado. Valverde se adelantó por la banda derecha y después cedió a Diomande, quien supo tratar bien el balón y remató al palo bajo. El gol fue anulado en primera instancia por fuera de juego, antes de que la tecnología de vídeo confirmara su validez.

    El gol fue fruto de una mejora en el movimiento y la valentía ofensiva, pero no supuso una prueba suficiente de que el Real Madrid hubiera encontrado sus soluciones colectivas. El equipo necesitó un movimiento directo y espacio a la espalda de la defensa para romper el estancamiento, después de ser incapaz durante mucho tiempo de generar ocasiones claras mediante ataques completos.

    Lee también: Cifra sin precedentes: Salah se impone en la historia de la liga turca

  • La imprudencia de Vinicius no borra las limitaciones del rendimiento

    Vinícius le dio al Real Madrid un claro plus ofensivo, pero su acción, que acabó con su expulsión, puso al equipo bajo presión en un momento en el que la ventaja se inclinaba hacia los locales. El Real Madrid se vio obligado a disputar cerca de 20 minutos con diez jugadores, renunciando a buena parte de su ambición ofensiva para proteger la ventaja. Los jugadores mostraron solidez a la hora de defender el resultado hasta el final, un aspecto que les favorece, pero eso no borra la limitación en el rendimiento antes del gol.

    Además, la responsabilidad del equipo no se reduce a la acción de Vinícius o a las decisiones arbitrales; estos son factores que influyeron en el partido, pero no explican por sí solos por qué el Real Madrid de Mourinho solo gana con destellos individuales y después de sufrir.

    Lee también: Récord: Hakimi firma un hito histórico en el Paris Saint-Germain

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Mourinho y las preguntas difíciles

    Se suponía que el parón iba a brindarle a Mourinho la oportunidad de corregir los defectos que habían aparecido en los partidos anteriores, pero el duelo ante el Villarreal no reveló un cambio evidente en la construcción de los ataques, ni en el papel del centro del campo, ni en la capacidad del equipo para imponer su ritmo.

    Y si el entrenador quiere que sus jugadores interrumpan la posesión del rival, también debe proporcionarles mecanismos claros para construir los ataques al recuperar el balón. Pero esto no sucede con Mourinho, porque hasta ahora no puede aprovechar las cualidades de sus jugadores dentro de un sistema que les otorgue roles definidos, ya que el Real Madrid actual parece depender más de los nombres que de una estructura colectiva estable. 

    El Real Madrid se llevó los tres puntos y mostró solidez defensiva tras la expulsión, pero después de tres semanas de preparación el equipo volvió a la misma imagen: lentitud en las transiciones, un centro del campo que no impone su dominio y un ataque que espera la solución individual, para luego replegarse y proteger el resultado. Y la serie de quejas de Mourinho sobre el arbitraje —aun cuando a veces sean acertadas— no cesará para encubrir lo que realmente debería hacer. De ahí surge la pregunta fundamental: ¿puede de verdad Mourinho, en su versión actual, cambiar al Real Madrid y su realidad «cero», o seguirá hundiéndose en la espiral de la incapacidad táctica y de un rendimiento aburrido y errático?

    Lee también: Alonso no logra explicar el fenómeno del Chelsea: no tengo ningún mérito, y 8 minutos nos preocuparon

Liga de Campeones
Villarreal crest
Villarreal
VIL
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Liga de Campeones
Roma crest
Roma
ROM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA