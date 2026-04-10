A la espera de Salah... ¿Cómo le arrebató la Liga Saudí el título de campeón de Europa al Liverpool?

Si se confirma, Salah sería el sexto jugador del once inicial del Liverpool en la final de la Champions 2019 contra el Tottenham que ficha por la Liga Saudí.

El astro egipcio marcó de penalti el primer gol de los «Reds», que vencieron 2-0 al Tottenham en el Wanda Metropolitano y conquistaron su sexta y última Liga de Campeones tras 14 años de ausencia.

La alineación titular del Liverpool en ese partido fue la siguiente:

Portero: Alisson Becker

Defensa: Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, Andy Robertson

Centrocampo: Fabinho, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson

Delantera: Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.

Todos los delanteros de esa alineación, menos Salah, han jugado después en la Liga Saudí; se espera que la estrella egipcia complete el sexteto pronto.