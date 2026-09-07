¿73 goles no bastan? Kane choca con la regla más dura del Balón de Oro

Con la proximidad del momento de la revelación de la lista reducida de candidatos al Balón de Oro, cuyo anuncio está previsto para el martes, Harry Kane se encuentra en el corazón de la carrera por el máximo galardón individual del mundo del fútbol, después de encabezar la lista de candidatos según las previsiones de las casas de apuestas, apoyándose en una temporada excepcional durante la cual se impuso como uno de los delanteros más prolíficos a la hora de marcar goles.
Pero el camino hacia el Balón de Oro no se pavimenta solo con goles. A lo largo de la historia del premio desde su creación en 1956, la experiencia ha demostrado que el brillo individual, por grande que sea, puede no ser suficiente cuando se trata de decidir los votos de los periodistas, ya que a menudo los grandes torneos y los títulos colectivos desempeñan un papel decisivo en la determinación de la identidad del ganador.
Y con la proximidad del anuncio de la lista de candidatos, comenzará una nueva carrera hacia el premio, donde un jurado internacional que reúne a una élite de periodistas especializados se encargará del proceso de votación, con un representante por cada uno de los países cuyas selecciones ocupan puestos entre las 100 mejores selecciones masculinas del mundo.
Y aquí surge la pregunta que se impone con fuerza: "¿Puede Kane romper la regla histórica y convertirse en una de las raras excepciones en el historial del Balón de Oro, a pesar de que nunca antes ha ocupado un puesto mejor que el décimo en la carrera por el premio?".
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