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¿73 goles no bastan? Kane choca con la regla más dura del Balón de Oro

H. Kane
FEATURES
Inglaterra vs España
Inglaterra
España
UEFA Nations League A
Croacia vs Inglaterra
Croacia
Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt
Bayern Múnich
Bodoe/Glimt
Liga de Campeones
Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich
Bayer Leverkusen
Bayern Múnich
Bundesliga
C. Ronaldo
L. Messi
Inglaterra
España
Croacia
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Portugal
Argentina
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Marruecos

El inglés ante la puerta cerrada: ¿tiene la llave?

Con la proximidad del momento de la revelación de la lista reducida de candidatos al Balón de Oro, cuyo anuncio está previsto para el martes, Harry Kane se encuentra en el corazón de la carrera por el máximo galardón individual del mundo del fútbol, después de encabezar la lista de candidatos según las previsiones de las casas de apuestas, apoyándose en una temporada excepcional durante la cual se impuso como uno de los delanteros más prolíficos a la hora de marcar goles.

Pero el camino hacia el Balón de Oro no se pavimenta solo con goles. A lo largo de la historia del premio desde su creación en 1956, la experiencia ha demostrado que el brillo individual, por grande que sea, puede no ser suficiente cuando se trata de decidir los votos de los periodistas, ya que a menudo los grandes torneos y los títulos colectivos desempeñan un papel decisivo en la determinación de la identidad del ganador.

Y con la proximidad del anuncio de la lista de candidatos, comenzará una nueva carrera hacia el premio, donde un jurado internacional que reúne a una élite de periodistas especializados se encargará del proceso de votación, con un representante por cada uno de los países cuyas selecciones ocupan puestos entre las 100 mejores selecciones masculinas del mundo.

Y aquí surge la pregunta que se impone con fuerza: "¿Puede Kane romper la regla histórica y convertirse en una de las raras excepciones en el historial del Balón de Oro, a pesar de que nunca antes ha ocupado un puesto mejor que el décimo en la carrera por el premio?".

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    El Mundial: la palabra secreta en la historia del Balón de Oro

    La revista France Football creó el premio del Balón de Oro en 1956 por iniciativa del periodista Gabriel Hanot. En sus inicios, la competición estaba limitada a los jugadores europeos, antes de que los criterios de elegibilidad se ampliaran en 1995 para incluir a futbolistas de todas las nacionalidades.

    El inglés Sir Stanley Matthews fue el primero en levantar el galardón, pero la influencia del Mundial en la carrera por el Balón de Oro comenzó a manifestarse con claridad desde los primeros años, según informó "BBC Sport".

    En 1958, Raymond Kopa se convirtió en el primer jugador en ganar el Balón de Oro en un año en el que se celebró un Mundial, después de contribuir a llevar a la selección francesa hasta las semifinales del torneo.

    En 2016, con motivo del 60 aniversario de la fundación del premio, France Football reevaluó las ediciones anteriores a 1995 y concluyó, en su revisión retroactiva, que la leyenda brasileña Pelé habría conquistado el galardón en 1958, tras llevar a su país a su primer título mundial cuando tenía diecisiete años.

    Cuatro años después, Josef Masopust obtuvo oficialmente el Balón de Oro tras conducir a la selección de Checoslovaquia hasta la final del Mundial, pero France Football consideró de nuevo, en su revisión histórica, que Garrincha merecía el premio después de llevar a Brasil a retener el título mundial. Lo mismo se repitió con Pelé en 1970, tras desempeñar un papel decisivo en la conquista del tercer título mundial de Brasil.

    Con el paso de los años se consolidó un patrón muy evidente: se coronaron con el Balón de Oro en años de Mundial Bobby Charlton en 1966, Paolo Rossi en 1982, Lothar Matthäus en 1990, Zinedine Zidane en 1998, Ronaldo en 2002 y Fabio Cannavaro en 2006, y todos ellos fueron campeones del mundo ese mismo año.

    Incluso las excepciones no se alejaron demasiado de este contexto. Johan Cruyff ganó el Balón de Oro en 1974 tras llevar a los Países Bajos a la final del Mundial, y Luka Modric obtuvo el premio en 2018 después de conducir a Croacia hasta el partido final.

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    Los títulos no son una condición absoluta, pero marcan la diferencia

    Sin embargo, ganar la Copa del Mundo no era un requisito indispensable para conquistar el Balón de Oro. En 1978, Kevin Keegan obtuvo el galardón pese a que Inglaterra no ganó el Mundial, antes de que "France Football" considerara posteriormente que el argentino Mario Kempes era el más merecedor del premio, después de liderar a la selección de su país hacia el título y coronarse máximo goleador del torneo. La revista también concluyó en su revisión histórica que Diego Maradona era el más merecedor del premio en 1986, y Romário en 1994, después de que ambos desempeñaran un papel destacado en la Copa del Mundo.

    En general, aquellas revisiones reforzaron la realidad de que la Copa del Mundo siempre ha tenido una enorme influencia en la carrera por el Balón de Oro, hasta el punto de que "France Football" concluyó que, si el premio hubiera estado disponible desde el principio para todos los jugadores de distintas nacionalidades, un jugador de las selecciones sudamericanas campeonas del mundo habría sido el ganador en cada edición entre 1958 y 1994.

    Y la influencia de los grandes torneos no se limita únicamente a la Copa del Mundo. La historia reciente del Balón de Oro revela que ganar una de las grandes competiciones se ha convertido en algo cercano a un requisito fundamental para conquistar el premio, pues el título de la Liga de Campeones de Europa, la Copa del Mundo, la Eurocopa o la Copa América no ha faltado en el palmarés de los ganadores en los años de su coronación con el premio salvo en cuatro ocasiones de las 19 ediciones anteriores.

    Estas excepciones revelan, al mismo tiempo, la dimensión extraordinaria que alcanzaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante sus periodos de dominio del premio. Messi conquistó el Balón de Oro en 2010 pese a la eliminación de Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo, y también obtuvo el premio en 2012 y 2019 sin coronarse con ningún gran título internacional o continental.

    En cuanto a Cristiano Ronaldo, ganó el premio en 2013 pese al fracaso de la selección portuguesa en superar la repesca clasificatoria para la Copa del Mundo, después de firmar una temporada individual asombrosa con la camiseta del Real Madrid. En contraste, la historia ha presenciado otros casos en los que los logros excepcionales no fueron suficientes.

    Wesley Sneijder ganó el triplete con el Inter de Milán y llegó a la final de la Copa del Mundo en 2010, mientras que Franck Ribéry desempeñó un papel principal en el triplete del Bayern de Múnich en 2013, y Mohamed Salah firmó una temporada excepcional y récord con el Liverpool en 2017-2018, pero ninguno de ellos se llevó el premio.

    Al margen de lo justo o no que sea este sistema, la votación del Balón de Oro ha acostumbrado a recompensar a los jugadores que dejan su huella en los torneos más grandes e importantes. Y ahí precisamente reside el problema para Harry Kane.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kane tiene los números, pero le falta el mayor logro

    A diferencia de Cristiano Ronaldo en 2014 o Luka Modric en 2018, Kane no puede apoyarse en la conquista de la Liga de Campeones como factor adicional en su candidatura. El recorrido del Bayern de Múnich en la competición europea se detuvo en las semifinales, tras caer ante el Paris Saint-Germain, que continuó su camino hasta coronarse campeón.

    Y Kane no será el único jugador que se enfrente a este dilema, pues junto a él sobresalen varios competidores con candidaturas sólidas, entre ellos Erling Haaland, Kylian Mbappé, Michael Olise, Declan Rice y Jude Bellingham, todos ellos en busca, a su vez, de una oportunidad para romper una de las tendencias más fuertes que se han impuesto en el galardón durante los últimos años.

    Y aunque la historia otorga claramente la ventaja a los ganadores de los grandes títulos, la candidatura de Harry Kane en la temporada 2025-2026 parece lo suficientemente diferente como para abrir la puerta a un escenario excepcional. El delantero inglés marcó 73 goles con su club y con la selección de su país durante la temporada, con un balance de 61 goles con el Bayern de Múnich y 12 goles con la camiseta de la selección inglesa.

    Al mismo tiempo, el Bayern de Múnich se coronó con los títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania, mientras que la selección inglesa terminó la Copa del Mundo en el tercer puesto. Y las cifras de Kane cobran aún más fuerza cuando se sitúan en un contexto histórico más amplio.

    Entre los jugadores que representan a clubes de las cinco grandes ligas europeas, el único que ha superado a Kane en el total de goles con el club y la selección en una sola temporada es Lionel Messi, que marcó 82 goles con el Barcelona y Argentina en la temporada 2011-2012.

    De este modo, Kane supera en este aspecto a varias leyendas del deporte, entre ellas Gerd Müller, que marcó 72 goles en la temporada 1972-1973; Cristiano Ronaldo, que anotó 66 goles en las temporadas 2011-2012 y 2014-2015; Ronaldo Nazário, que logró 66 goles en la temporada 1996-1997; Erling Haaland, que marcó 64 goles en la temporada 2022-2023; y Luis Suárez, que llegó a los 64 goles en la temporada 2015-2016.

    Por lo tanto, Kane no entra en la carrera como un simple delantero que ha firmado una buena temporada, sino que exhibe unas cifras goleadoras poco comunes que lo colocan entre los jugadores más prolíficos de la historia del fútbol moderno.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kane frente a las estrellas de España

    Pero los números por sí solos podrían no decidir la batalla. Rodri se perfila como uno de los principales competidores potenciales para Kane, especialmente después de ofrecer un rendimiento destacado con la selección española durante el torneo, y de recibir el premio al mejor jugador del Mundial, coincidiendo con su contribución a llevar a su país a conquistar el título mundial por segunda vez.

    También entra con fuerza en la carrera Lamine Yamal, tras añadir la medalla del Mundial a una temporada destacada con el Barcelona, en la que contribuyó a que el equipo recuperara el título de LaLiga. Por su parte, su joven compañero Pau Cubarsí obtuvo el premio "FIFA" al mejor jugador joven, después de una serie de actuaciones notables durante la temporada.

    Se espera también que tanto Kylian Mbappé como Lionel Messi acaparen gran atención en la carrera por el premio. Mbappé terminó el Mundial como máximo goleador del torneo con 10 goles, se coronó además como máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa, y encabezó la lista de goleadores de LaLiga, pese al fracaso de la selección francesa en alcanzar la final y a que el Real Madrid terminó la temporada sin un título importante.

    En cuanto a Messi, continuó escribiendo la historia con la selección argentina, tras llevarla a la final del Mundial por segunda vez consecutiva, y marcar ocho goles en el torneo, pese a haber cumplido treinta y nueve años.

    Estos logros colocan a los votantes ante una ecuación complicada: ¿se concede el premio al jugador más prolífico de cara al gol? ¿O al jugador que logró los mayores éxitos colectivos? ¿O será la combinación de ambos el factor decisivo?

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    ¿Escribirá Kane una nueva historia?

    Si Harry Kane logra ganar el Balón de Oro, entrará por la puerta grande en la historia del fútbol inglés. Se convertiría en apenas el quinto jugador inglés en conquistar el galardón, después de Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan y Michael Owen. Además, sería el primer jugador que representa a un club de la Bundesliga en levantar el Balón de Oro desde Matthias Sammer en 1996.

    Pero el mayor logro consistiría en romper un patrón histórico que ha estado muy presente en el galardón durante décadas. La historia no concede a Kane una ventaja clara, sino que quizás coloca ante él uno de los obstáculos más difíciles. Aun así, pocos jugadores han entrado en la carrera por el Balón de Oro con un currículum individual de semejante magnitud en cuanto a cifras goleadoras.

    Al final, la decisión estará en manos de los votantes: "¿Basta una de las temporadas más prolíficas en cuanto a goles de la era moderna para cambiar las reglas del juego?", o bien el Balón de Oro seguirá inclinándose hacia los dueños de los grandes títulos, dejando los logros individuales de Harry Kane de nuevo incapaces de abrir la puerta de la gloria personal.

    La respuesta determinará si Kane se convertirá en un simple protagonista de una temporada goleadora histórica, o en un nuevo nombre que se sume a la exclusiva lista de las leyendas del Balón de Oro.