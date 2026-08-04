Burlas senegalesas y respuesta marroquí: la Copa Africana de Naciones femenina reabre la herida de Díaz en su cumpleaños

El enfrentamiento entre la selección de Marruecos y su homóloga de Senegal en la Copa Africana de Naciones femenina 2026 se convirtió en tema de amplio debate más allá del terreno de juego, después de que el fallo de dos penaltis consecutivos por parte de las "Leonas del Atlas" desatara una ola de burlas entre algunas voces senegalesas, antes de que la polémica se extendiera para incluir al internacional marroquí Brahim Díaz por un episodio anterior frente a la selección senegalesa.

La selección femenina de Marruecos aseguró su pase a los cuartos de final del torneo continental, tras empatar sin goles frente a Senegal, la noche del lunes, en el estadio Moulay Hassan de la ciudad de Rabat, en la tercera y última jornada de la fase de grupos.

La selección marroquí estuvo cerca de arrebatar la victoria durante la segunda parte, después de conseguir dos penaltis en su periodo de dominio sobre el desarrollo del encuentro, pero la centrocampista Yasmine El Marabet chocó con el brillante desempeño de la portera de la selección senegalesa, Adji Ndiaye, que se convirtió en la estrella del enfrentamiento.

El primer intento llegó en el minuto 65, cuando Ndiaye detuvo el disparo de El Marabet tras desviarlo cerca del palo derecho, antes de que la portera de Senegal volviera solo 4 minutos después para privar a la misma jugadora de anotar el gol, tras una nueva parada del segundo penalti en el minuto 69.

El episodio encendió una gran reacción en las redes sociales, donde algunos aficionados y comentaristas senegaleses aprovecharon la oportunidad para burlarse de la selección marroquí.

La cuenta "Teranga Boy" fue una de las más destacadas en comentar el suceso, después de que relacionaran el fallo de los dos penaltis de El Marabet con el famoso episodio de Brahim Díaz.

La cuenta senegalesa recordó el penalti que falló Díaz al estilo "panenka" frente a la selección de Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones masculina 2025, cuando intentó engañar al portero Edouard Mendy con un disparo suave, antes de fracasar en traducirlo en gol.

Contribuyó a la difusión del comentario la coincidencia del fallo de los dos penaltis en el partido femenino con la celebración del vigésimo séptimo cumpleaños de Díaz, algo que algunos seguidores consideraron una paradoja que les llevó a evocar la jugada de la final continental masculina.

Según recogió el sitio "Africa Soccer", especializado en noticias deportivas del continente africano, estas burlas no pasaron sin respuesta por parte del lado marroquí, ya que las redes sociales presenciaron reacciones que incluyeron acusaciones de usar magia, en alusión a la polémica anterior que acompañó a la selección senegalesa en el caso de las "toallas", que suscitó debate durante competiciones anteriores.

A pesar del empate, la selección femenina de Marruecos logró reservar su billete de clasificación a la próxima ronda de la Copa Africana de Naciones, mientras que la selección senegalesa se despidió del torneo tras el final de su trayectoria en la fase de grupos.

Cabe recordar que el partido entre Marruecos y Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 masculina terminó con victoria de los Leones de la Teranga por un gol, pero el lado marroquí obtuvo el título posteriormente por decisión administrativa. A pesar de ello, los senegaleses presentaron un recurso contra la decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte "TAS", y todos siguen a la espera de la decisión del tribunal, prevista para el próximo octubre.