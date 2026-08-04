El francés Hervé Renard repitió un guion antiguo al anunciar su regreso para dirigir a la selección de Costa de Marfil, más de una década después de coronarse con el equipo en la Copa Africana de Naciones.

El técnico francés ya había asumido las riendas de la selección de los Elefantes durante el periodo comprendido entre junio de 2014 y mayo de 2015.

Esta es la tercera vez en la carrera de Renard en la que regresa a una misma selección, después de haber dirigido a Zambia en dos ocasiones (de 2008 a 2010, y de 2011 a 2013), y a Arabia Saudita también en dos ocasiones (de 2019 a 2023, y de 2024 a 2026).

La Federación Marfileña de Fútbol anunció este martes el nombramiento de Renard como nuevo entrenador, y precisó, en un comunicado oficial, que el francés dirigirá a la selección durante la próxima etapa, de cara a los compromisos continentales e internacionales, en el marco de sus aspiraciones de seguir compitiendo por los títulos.

El comunicado señaló: "Campeón de África con Costa de Marfil en 2015, Hervé Renard regresa para dirigir a la selección de los Elefantes, y su misión será supervisar la preparación de la selección y participar en las próximas competiciones internacionales".

La Federación agregó que el técnico francés llegará a la capital, Abiyán, durante los próximos días para asumir oficialmente sus funciones, y que será presentado ante los medios de comunicación y la afición en una rueda de prensa cuya fecha se anunciará más adelante.

Renard sucede al entrenador marfileño Emerse Faé, cuyo contrato finalizó el 31 de julio de 2026, después de que ambas partes decidieran no renovar su colaboración.

Faé había asumido las riendas de la selección durante la Copa Africana de Naciones 2023 tras la salida del anterior entrenador, y logró conducir a Costa de Marfil a la conquista del título en casa, antes de llevar a la selección a alcanzar los octavos de final en el Mundial 2026.

Por su parte, Renard regresa a una selección que conoce bien, después de haberla conducido a la conquista del título de la Copa Africana de Naciones en 2015, en una de las etapas más destacadas de su trayectoria como entrenador a nivel de selecciones.

El técnico francés también participó en la fase final del Mundial 2026, donde dirigió a la selección de Túnez en dos partidos durante el torneo, tras habérsele encomendado la tarea de forma temporal después de la salida de Sabri Lamouchi.