Michael Di Chiaro

Corresponsal de Fútbol Italiano y Europeo

📝 Bio: Nacido en 1990 en Bérgamo, tuve la fortuna y el privilegio de transformar mi gran pasión en mi trabajo. En mi vida, todo (o casi todo) gira en torno al balón y a ese rectángulo verde que marca, de hecho, mi día a día. ¿Imaginarme sin él? Simplemente imposible.

Amante de los “proyectos a largo plazo”, base de mis infinitas maratones en Football Manager, comencé con papel, bolígrafo y mochila al hombro, recorriendo los campos amateurs de Lombardía antes de convertirme en periodista autónomo en enero de 2020, iniciando así una nueva etapa de mi camino profesional.

Parte de la familia GOAL desde febrero de 2021, a partir del verano de 2024 amplié mi contribución dentro del universo Footballco al incorporarme a Il Bianconero, un portal dedicado íntegramente a la Juventus. Además de seguir de cerca a la “Vecchia Signora”, también tengo la oportunidad de cubrir de primera mano todo lo relacionado con el Atalanta, el club de la ciudad donde crecí y donde sigo viviendo actualmente.

🧠 Áreas de especialización:

Fútbol italiano

Fútbol internacional

Mercado de fichajes

Juventus y Atalanta

✍🏻 Artículos favoritos:

El duelo infinito: el legado del choque Ronaldo-Iuliano en la rivalidad entre Inter y Juventus

La Copa Intertoto 1999: el último trofeo europeo de la Juventus

El fichaje que casi fue: cuando Henry estuvo a punto de fichar por el Udinese

Gasperini en el Inter: una experiencia fallida que duró solo 73 días

Héroe y antihéroe: ser Cristiano Doni