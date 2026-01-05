Parma vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la decimonovena jornada de la Serie A, la última de la primera vuelta que se juega en una jornada entre semana, uno de los partidos programados es el enfrentamiento entre Parma e Inter de Milán.

En esta página todo lo necesario para mantenerse actualizado sobre Parma-Inter: alineaciones, canal de tv y para seguir el encuentro en directo streaming.

Cómo ver Parma vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Parma-Inter de Milán: hora de inicio

El partido se disputa este miércoles 7 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Ennio Tardini.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias Parma

Cuesta espera recuperar a Benedyczak después de la baja en la víspera del partido contra el Sassuolo: el polaco juega desde el inicio en lugar de Cutrone. Por lo demás, solo confirmaciones para los ducales.

Noticias Inter de Milán

Chivu tentado por la carta Bonny, gran ex, pero Lautaro y Thuram parten nuevamente como favoritos. Mkhitaryan y De Vrij vuelven desde el inicio después del banquillo contra el Bologna: podrían así descansar tanto Bisseck como Zielinski.

Probables formaciones Parma-Inter

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Entrenador Cuesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Entrenador Chivu.

