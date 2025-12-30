Atalanta vs. AS Roma, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la decimoctava jornada de Serie A, la primera del 2026, uno de los partidos programados es el gran duelo entre Atalanta y Roma que se enfrentan en la New Balance Arena en la noche que marca el regreso a Bérgamo, por primera vez como rival, de Gian Piero Gasperini.

Cómo ver Atalanta vs AS Roma, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Atalanta vs. AS Roma: hora de inicio

El partido se disputa este sábado 3 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio New Balance Arena.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias Atalanta

El Atalanta quiere redimirse de la derrota contra el Inter, pero Palladino tendrá que prescindir de Zappacosta, Bakker y Bellanova, además de Lookman que sigue en la Copa Africana. Contra los giallorossi, el técnico nerazzurro confiará una vez más en Scamacca como terminal ofensivo, con De Ketelaere y Pasalic de apoyo. En el centro del campo, Ederson y De Roon con Bernasconi y Zalewski en las bandas. En defensa, Djimsiti, Hien y Kolasinac para proteger a Carnesecchi.

Noticias Roma

Gasperini enfrenta a su pasado sin Bailey y Pellegrini. Para el técnico de Grugliasco también está la duda Soulé, pero el argentino debería recuperarse y acompañar a Dybala en la mediapunta detrás de Ferguson. En el centro del campo, Cristante y Koné con Celik y Wesley en las bandas. El trío defensivo encargado de proteger la portería de Svilar estará compuesto por Mancini, Ziolkowski y Hermoso.

Forma

El Atalanta tiene dificultades para encontrar continuidad en el campeonato: la Dea ha perdido por poco contra el Inter después de encadenar dos victorias contra Cagliari y Génova. En la clasificación, los bergamascos ocupan la décima posición con 22 puntos.

La Roma se recuperó inmediatamente después del KO en Turín contra la Juventus, imponiéndose con un claro 3-1 al Génova, lo que permite al equipo de Gian Piero Gasperini conservar el cuarto puesto en la clasificación, con 33 puntos, uno de ventaja precisamente sobre los bianconeros.

Partidos entre los dos equipos

