Fiorentina vs. Dinamo Kiev, Conference League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Fiorentina busca redimirse en el escenario de la Conference League después del clamoroso descalabro en el campeonato contra el Sassuolo que obliga a la viola al último puesto en la clasificación.

En la quinta jornada de la fase de grupos del tercer torneo continental por orden de importancia, la viola recibe a los ucranianos del Dinamo Kiev.

Cómo ver Fioretina vs Dinamo Kiev, Conference League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones 12, mientras que en México se puede seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+

Cómo mirar en cualquier lugar con una VPN

Fiorentina-Dinamo Kiev: hora de inicio

Conference League - Conference League Artemio Franchi, Firenze

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Artemio Franchi.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Lesiones y jugadores suspendidos

Alineaciones oficiales Fiorentina-Dinamo Kiev

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Kean. All. Vanoli.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak; Pikhalonok, Mykhailenko, Shaparenko; Voloshyn, Guerrero, Kabalev. All. Kostiuk.

Forma

Tras ganar sus dos primeros partidos oficiales contra el Sigma Olomouc y el Rapid de Viena, la Fiorentina sufrió dos derrotas consecutivas contra el Mainz y el AEK de Atenas.

El Dinamo de Kiev, por su parte, suma tres puntos gracias a su victoria por 6-0 contra el Zrinjski Mostar y tres derrotas contra el Crystal Palace, el Samsunspor y el Omonia.

Enfrentamientos directos

FIO Últimos partidos DKV 1 Victoria 1 Empate 0 Victorias Fiorentina 2 - 0 Dynamo Kyiv

Dynamo Kyiv 1 - 1 Fiorentina 3 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El partido Fiorentina-Dinamo de Kiev será el séptimo encuentro oficial entre ambos equipos. La Fiorentina se encuentra actualmente invicta contra los ucranianos: sus enfrentamientos anteriores han terminado con tres victorias toscanas y otros tantos empates.

Clasificación

Después de cuatro jornadas de Conference League, la Fiorentina es 17ª (con 6 puntos) en plena zona playoff, mientras que el Dinamo Kiev, que tiene solo 3, ocupa el 27° puesto y en este momento estaría eliminada del torneo.