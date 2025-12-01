Inicia el recorrido en la Coppa Italia de la Juventus. Los bianconeri debutan en el escenario de la copa nacional recibiendo al Udinese en el Allianz Stadium de Turín. El equipo actualmente entrenado por Luciano Spalletti, gracias al cuarto lugar conseguido en el pasado campeonato, ha ganado automáticamente el acceso a los octavos de final del segundo trofeo italiano por orden de importancia.

Los friulanos, por otro lado, ya han tenido que superar dos rondas para asegurarse la posibilidad de desafiar a la Juventus en el cara a cara del Stadium: el equipo dirigido por Kosta Runjaic ha eliminado a la Carrarese en los treintaidosavos de final, venciendo al equipo de B con un contundente 2-0, mientras que en los dieciseisavos llegó la victoria por la mínima (2-1) contra el Palermo.

El cuadro de la Coppa Italia ya está definido, el ganador de Juventus-Udinese enfrentará al equipo que se adjudique el enfrentamiento entre Atalanta y Genoa. En caso de empate en el Allianz Stadium se procederá directamente a la ejecución de los tiros penales, dada la eliminación de los tiempos suplementarios en las últimas temporadas. Si la Juve pasara de ronda jugaría los cuartos de final como visitante, en caso de enfrentar a la Atalanta, o en casa si quien pasa es el Genoa. También el Udinese jugaría el eventual cuarto fuera de casa si se clasificara la Atalanta, pero si fuera el Genoa quien superara la ronda, los friulanos podrán contar con el factor campo.

Todas las informaciones de Juventus-Udinese de Coppa Italia, desde las formaciones y las últimas novedades sobre quién juega, hasta cómo ver el partido en directo por televisión y streaming, en claro y gratis para todos.

¿Cómo ver Juventus-Udinese en directo? Canal de TV y transmisión en directo

España DAZN Sudamérica DSports+, Prime Video (Chile), Win Sports (Colombia) México Fox One, Caliente TV Estados Unidos Fubo, Paramount+

El partido de Coppa Italia entre Juventus y Udinese inicia a las 20:45 horas de España, 13:45 horas de México, 16:45 horas de Argentina y 14:45 horas del Este de los Estados Unidos.

La transmisión en España será por DAZN, mentras que en México correrá a cargo de Fox One y Caliente TV, en Sudamérica por DSports+, Prime Video y Win Sports y en Estados Unidos por Fubo y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con una VPN

Juventus-Udinese: hora de inicio

El partido de octavos de final de la Copa Italia entre Juventus y Udinese se juega el martes 2 de diciembre a las 20:45 horas locales en el Allianz Stadium de Turín. El encuentro es a partido único y en caso de empate al 90' se realizarán directamente los tiros penales, mientras que no están previstos los tiempos extra.

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Juventus contra Udinese alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager L. Spalletti Alineación probable Suplentes Manager K. Runjaic

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias sobre la Juventus

De cara al partido contra el Cagliari, que precederá justamente el encuentro contra el Udinese, la Juventus ha recuperado tanto a Federico Gatti (quien se había perdido el partido contra el Bodo/Glimt por gripe) como a Dusan Vlahovic, quien había sufrido una molestia muscular justo durante el calentamiento antes del partido en Noruega. Sin embargo, el delantero serbio ha superado el problema y está de nuevo a disposición de Spalletti. En cuanto a la enfermería, permanecen fuera de combate, después de los recientes regresos de Kelly y Cabal, cuatro jugadores: el tercer portero Carlo Pinsoglio, los defensores Gleison Bremer y Daniele Rugani, además del delantero Arkadiusz Milik. La Juventus aspira a mejorar el desempeño de la pasada temporada en la Copa Italia: después de haber eliminado al Cagliari en octavos, los bianconeri fueron eliminados de manera sorprendente en los cuartos por penales contra el Empoli.

Noticias sobre el Udinese

En cuanto al Udinese, los friulanos acaban de perder por lesión a uno de los pilares de su defensa: la lesión muscular en el bíceps femoral lo mantendrá fuera durante varias semanas. En la última edición de la Coppa Italia, el Udinese se detuvo precisamente en los octavos de final: tras haber eliminado al Avellino y a la Salernitana en las dos primeras rondas, el equipo friulano se rindió frente al Inter.

Forma

La Juventus no gana en liga desde el pasado 1 de noviembre en el campo del Cremonese: desde entonces han llegado dos empates contra Torino y Fiorentina. Los bianconeri, sin embargo, acaban de encontrar su primera victoria en la Champions League venciendo 3-2 al Bodo/Glimt.

El Udinese, tras un buen comienzo de temporada, está atravesando un período de declive en la liga: los friulanos vienen de dos derrotas consecutivas en la Serie A: 2-0 contra la Roma y 0-3 contra el Bologna.

Partidos entre los dos equipos

El partido de la Coppa Italia será el 111° enfrentamiento en partidos oficiales entre Juventus y Udinese: la Vecchia Signora ha triunfado en 75 ocasiones, mientras que los friulanos se han impuesto 14 veces. En 22 ocasiones, el enfrentamiento directo ha terminado en empate. La Juve ha ganado los últimos siete de los últimos ocho enfrentamientos: el único enfrentamiento no ganado fue el 12 de febrero de 2024 cuando el Udinese ganó 1-0 en Turín. Esa sigue siendo, hasta hoy, la última victoria de los friulanos.

Clasificación

En el campeonato de Serie A, la Juventus está actualmente séptima en la clasificación con 20 puntos, mientras que el Udinese es décimo con 15 puntos.