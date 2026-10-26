Venezia vs Inter Milan Pronóstico y Apuestas Serie A | 28/10/26

Nuestro pronóstico sobre Venezia vs Inter Milan llega con tres apuestas para su duelo de la Serie A del miércoles por la noche, con valor en el mercado de que ambos equipos anotan. El Inter Milan atraviesa un gran momento de forma y parte como favorito para llevarse los tres puntos.

Mejores apuestas Venezia vs Inter Milan

Hándicap asiático a tres bandas - Inter Milan con hándicap -1 ⭐ @ 1.77 en Gran Madrid

Goleador en cualquier momento - Marcus Thuram ⭐ @ 1.84 en Gran Madrid

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 2.21 en Gran Madrid

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Venezia vs Inter Milan son cortesía de Gran Madrid, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Venezia 0-2 Inter Milan

Pronóstico de goleadores: Inter Milan: Marcus Thuram, Pio Esposito

El Venezia libra una batalla cuesta arriba para despegarse del fondo de la Serie A. Los venecianos son colistas de la competición, habiendo ganado solo uno de sus ocho partidos de liga disputados hasta ahora. Con seis derrotas consecutivas desde el inicio de la temporada, el club se separó de Giovanni Stroppa pese a que este los había llevado al ascenso a la Serie A.

Davide Nicola llegó al banquillo, principalmente por su amplio historial salvando equipos del descenso. Ha ayudado a seis clubes distintos a evitar la caída en un lapso de ocho años, así que el Venezia confía en que pueda repetir la hazaña. Nicola logró la primera victoria de la campaña ante el Nápoli, aunque el equipo cayó a domicilio frente al Genoa el pasado fin de semana.

El Inter Milan, por su parte, ha firmado un inicio excelente en su campaña de Serie A con la mira puesta en revalidar el Scudetto. Christian Chivu ha hecho un gran trabajo al frente de los nerazzurri, guiándolos a su mejor arranque de Serie A desde la 2017/18. Aunque encabezan la clasificación en este momento, pasaron apuros para mantener esa posición la semana pasada.

El Inter iba perdiendo 1-0 en casa ante la Fiorentina, y todo apuntaba a su primera derrota de la temporada en liga. Sin embargo, dos goles en el tiempo añadido, uno de ellos de penalti, aseguraron que los tres puntos se quedaran en Milán. Aun así, con la Lazio en segunda posición y jugando el martes por la noche, el equipo de Chivu no tiene margen de error en esta salida.

Alineaciones probables Venezia vs Inter Milan

Posible alineación del Venezia:

Stankovic, Halhal, Moreno, Jesus, Hainut, Perez, Sohm, Basic, Haps, Yeboah, Adams

Posible alineación del Inter Milan:

Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Di Marco, Esposito, Thuram

La lucha del Venezia por dar la vuelta a la situación

La afición local seguramente esperaba un auténtico cambio de rumbo con Nicola al mando, sobre todo después de que lograra la primera victoria liguera del equipo. Sin embargo, recibir a los campeones de Italia no será una noche fácil, ni siquiera jugando en su propio feudo. Esta temporada, el Venezia ya ha perdido el 75% de sus partidos como local en liga.

Los locales encadenan ocho derrotas en sus últimos nueve encuentros en todas las competiciones. Resulta difícil verlos superando al vigente campeón, incluso si el Venezia ofrece su mejor actuación de la temporada. Mientras tanto, el Inter ha ganado dos de sus tres partidos a domicilio en la Serie A esta campaña, empatando únicamente ante la Roma.

Incluso con un hándicap a su favor, al Venezia le costará contener al Inter. Los nerazzurri han ganado cada uno de los últimos cinco enfrentamientos directos, y su última derrota ante este rival se remonta a 1999. Por eso, el mercado del hándicap asiático a favor de los visitantes puede cumplirse sin mayores sobresaltos, con el Inter regresando a Milán con los tres puntos en el bolsillo.

Venezia vs Inter Milan Apuesta 1: Hándicap asiático a tres bandas - Inter Milan (-1) @ 1.77 en Gran Madrid

El hombre en racha

Con Lautaro Martínez de baja por una lesión en el muslo y sin fecha de regreso hasta mediados de noviembre, la responsabilidad goleadora recae en otros nombres. Chivu ha confiado en la dupla formada por Pio Esposito y Marcus Thuram en ausencia de su capitán. Este último se ha convertido en el máximo goleador del club en la Serie A esta temporada.

Thuram lleva cinco goles en liga, lo que supone el 22% del total anotado por el Inter en lo que va de curso. Marcó un gol de empate en el minuto 91 el pasado fin de semana para ayudar a su equipo a iniciar la remontada. El francés ha anotado en uno de cada dos partidos a lo largo de sus últimas cinco apariciones en todas las competiciones.

Cinco goles y dos asistencias en siete partidos de liga son un buen balance, y será sin duda un problema para el conjunto de Nicola. Thuram anotó un doblete la última vez que estos equipos se enfrentaron, en la Coppa Italia en diciembre del año pasado. Por ello, esperamos que el delantero vuelva a ver puerta este miércoles por la noche.

Venezia vs Inter Milan Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Marcus Thuram @ 1.84 en Gran Madrid

El Venezia puede sufrir de cara al gol

El principal problema que debe resolver Nicola es la falta de eficacia de su equipo en el último tercio del campo. El Venezia acumula un xG de 12,84 tras ocho jornadas, lo que lo sitúa octavo de la categoría en ese apartado. Sin embargo, solo ha marcado seis goles, por lo que únicamente el Parma ha anotado menos, con cinco.

Aunque han generado ocasiones decentes acordes a su elevado xG, la definición o los últimos toques dentro del área rival les han fallado. El Inter es el equipo más goleador de la Serie A, con 23 goles en ocho partidos, y su defensa a domicilio solo es superada por la de la Lazio. La portería a cero más reciente de los visitantes llegó precisamente ante otro equipo metido en la pelea por el descenso, el Parma.

Con solo un equipo anotando en tres de los últimos cuatro partidos del Venezia, y sin marcar en otros dos, un desenlace similar podría repetirse el miércoles. En tres de los últimos cinco precedentes directos, solo uno de los dos equipos vio puerta en el día. Es bastante probable que ese patrón se repita este miércoles por la noche.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Venezia vs Inter Milan Apuesta 3: Ambos equipos anotan - No @ 2.21 en Gran Madrid

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