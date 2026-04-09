St. Pauli vs Bayern de Múnich Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 11/04/26

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🥇Mejores apuestas St. Pauli vs Bayern de Múnich

Victoria del Bayern y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.80 en MARCAapuestas

Ambos equipos anotan ⭐ @ 1.75 en MARCAapuestas

Luis Díaz marca en cualquier momento ⭐ @ 2.25 en MARCAapuestas

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico St. Pauli vs Bayern de Múnich son cortesía de MARCAapuestas, correctas a 09 de Abril de 2026 a las 17:30 y sujetas a cambios.

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🔍Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: St. Pauli 1-3 Bayern de Múnich

St. Pauli 1-3 Bayern de Múnich Pronóstico de goleadores: St. Pauli: Daniel Sinani - Bayern de Múnich: Luis Díaz (x2), Nicolas Jackson

El St. Pauli se encuentra en una situación crítica, peligrosamente cerca de los puestos de descenso. Actualmente, solo aventajan en cuatro puntos al Wolfsburgo, que ocupa la 17ª posición.

El conjunto de Alexander Blessin logró arañar un punto valioso en su visita al Union Berlin la pasada jornada, un resultado que ha dado algo de esperanza a la afición. Este fin de semana buscarán su primera victoria desde febrero, aunque todo apunta a que tendrán que seguir esperando.

Por su parte, el Bayern de Múnich es, posiblemente, el equipo más en forma del planeta ahora mismo. Su triunfo a domicilio frente al Real Madrid en la Champions League el pasado martes volvió a dejar clara su jerarquía.

No conocen la derrota desde enero. Vincent Kompany ha logrado dar con la tecla y el equipo avanza con paso firme hacia un nuevo título liguero.

🚀Alineaciones Probables St. Pauli vs Bayern de Múnich

Posible alineación del St. Pauli:

Vasilj, Mets, Dzwigala, Wahl, Pyrka, Rasmussen, Metcalfe, Pereira Lage, Sinani, Fujita, Kaars.

Posible alineación del Bayern de Múnich:

Neuer, Stanisic, Tah, Kim, Bischof, Kimmich, Goretzka, Karl, Guerreiro, Díaz, Jackson.

⚽Las mejores apuestas St. Pauli vs Bayern de Múnich

1er Pronóstico St. Pauli vs Bayern de Múnich: Victoria del Bayern y más de 2.5 goles @ 1.80 en MARCAapuestas

El Bayern y el gol son sinónimos

El Bayern de Múnich ha convertido ganar en una costumbre. En lo que va de campaña 2025/26, solo han dejado de sumar los tres puntos en seis ocasiones y apenas han encajado dos derrotas en todas las competiciones. Por ello, es lógico que el St. Pauli parta como la clara víctima en las cuotas de esta casa de apuestas cuando reciba al gigante bávaro en el Millerntor-Stadion.

Los locales llegan muy mermados por las lesiones. No podrán contar con piezas clave como James Sands, Tomoya Ando y Eric Smith. Además, Jackson Irvine cumplirá sanción tras ver la roja el último partido. Necesitarán una actuación heroica si quieren sacar algo positivo de este cruce.

Mientras tanto, el Bayern llega en plenitud física y recuperando efectivos. Es probable que Kompany rote tras el desgaste en Madrid, pero el fondo de armario de los Die Roten es abrumador. El 96% de sus partidos en la Bundesliga esta temporada han superado la barrera de los 2.5 goles. Vamos a seguir esa tendencia en este pronóstico, esperando una victoria cómoda de los visitantes.

2ºPronóstico St. Pauli vs Bayern de Múnich: Ambos equipos anotan @ 1.75 en MARCAapuestas

La pólvora del Bayern frente a un St. Pauli que no se rinde

Los Kiezkicker pueden estar sufriendo en la tabla, pero no suelen bajar los brazos fácilmente ni encajar goleadas escandalosas. Ambos equipos han marcado en el 62% de sus partidos en casa, y en lo que va de 2026 solo se han quedado sin ver puerta en cinco ocasiones. De hecho, los de Hamburgo solo han perdido "a cero" tres veces en su estadio en toda la temporada.

El Bayern, por su parte, no ha sido un bloque defensivo impenetrable; la zaga sigue siendo su punto más vulnerable. Con solo una portería a cero en sus últimos nueve compromisos oficiales, el equipo local tendrá sus oportunidades para dar un susto. No obstante, el gigante alemán casi siempre anota más de lo que recibe, por lo que la victoria visitante está muy bien perfilada en cualquier operador.

3er Pronóstico St. Pauli vs Bayern de Múnich: Luis Díaz marca en cualquier momento @ 2.25 en MARCAapuestas

Buscando un goleador más allá de Harry Kane

Tras ver puerta contra los blancos, Harry Kane está a tan solo un gol de alcanzar la espectacular cifra de 50 tantos esta temporada. Lo conseguirá tarde o temprano, pero es muy probable que descanse en este choque liguero. Por eso, hemos buscado valor en otros nombres para el mercado de goleador.

Kompany recupera a Nicolas Jackson tras cumplir sanción y podría darle la titularidad. El técnico belga querrá piernas frescas antes de recibir a los merengues la próxima semana. Sin embargo, Luis Díaz emerge como la mejor opción para perforar la red.

El colombiano acumula 41 participaciones directas en goles en todas las competiciones este curso. Su objetivo es cerrar la temporada con 30 dianas en su cuenta personal y este fin de semana, ante un St. Pauli en apuros, tiene el escenario ideal para seguir sumando.