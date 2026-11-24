Nuestro experto en apuestas prevé que Luis Suárez abra el marcador para los locales en un partido que terminará con reparto de puntos.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Sporting CP 1-1 Manchester United

Sporting CP 1-1 Manchester United Pronóstico de goleadores: Sporting CP: Luis Suárez - Manchester United: Bryan Mbeumo

El Sporting CP ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y llega a este duelo en una forma mucho mejor que la de su rival. El pasado fin de semana golearon 4-0 al modesto Serra en la Taça de Portugal.

Con tres victorias en cuatro partidos europeos, los Leões también están bien situados para pelear por un puesto entre los ocho primeros. Sin embargo, cayeron sorprendentemente por 3-2 ante el LASK en su último partido como locales en la Champions League. Ese resultado dará ánimos al Manchester United, que lleva dos victorias y dos derrotas en lo que va de competición.

Los Red Devils disputaron su primer partido bajo las órdenes del nuevo técnico Mauricio Pochettino el domingo. Una derrota por 4-0 en Anfield ante el Liverpool supuso un comienzo pesadillesco para el argentino. El United es 19º en la Premier League, con solo una victoria en sus 11 primeros partidos.

Alineaciones probables Sporting CP vs Manchester United

Posible alineación del Sporting CP:

Silva, Fresneda, Quaresma, Inácio, Araújo, Doumbia, Altimira, Andersen, Catamo, Suárez, Irankunda

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martínez, Mainoo, Tielemans, Amad, Fernandes, Dorgu, Mbeumo

Suárez, listo para romper el empate en Lisboa

Dos goles tardíos de Matheus Cunha sellaron una dramática remontada del Manchester United por 3-2 ante la Roma en su último partido europeo. Sin embargo, el brasileño también vio la tarjeta roja y, como consecuencia, estará sancionado en este encuentro. De los jugadores que podrían disputar este partido, solo Luis Suárez, del Sporting, ha marcado más de dos goles en la competición.

El colombiano ha sido prolífico en la Champions League esta temporada, con cuatro goles en cuatro partidos. Tres de esos tantos llegaron en el Estadio José Alvalade. Suárez también ha marcado el primer gol de su equipo en dos de los últimos tres partidos del Sporting en la Champions League.

Atraviesa un gran momento de forma, con 13 goles en sus últimos 13 partidos entre la Primeira Liga y la Champions League. Apostar por que el de 28 años marque primero ofrece valor, con una probabilidad implícita del 20 %.

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El United, de nuevo con un mal arranque

El regreso de Pochettino a la Premier League tuvo un arranque calamitoso en Anfield. La expulsión de Leny Yoro en el minuto ocho supuso un inicio pesadillesco. Las cosas solo empeoraron para Pochettino a partir de ahí, viendo cómo su equipo encajaba dos goles en cinco minutos.

No es la primera vez en las últimas semanas que el Manchester United arranca de forma floja. Se puso 2-0 abajo en cuatro minutos ante el Aston Villa en el último partido de Michael Carrick como técnico. También se puso 2-0 abajo ante la Roma en apenas 17 minutos en su partido más reciente de Champions League.

Tres de los ocho goles que ha encajado el United en la Champions League esta temporada llegaron en los primeros 15 minutos. Por su parte, el Sporting ha marcado tres veces dentro de los primeros 30 minutos de sus partidos de Champions League esta temporada. Dadas esas tendencias, apostar por que los locales marquen antes del descanso parece una estrategia inteligente.

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Motivos para el optimismo en el segundo partido de Pochettino

El Sporting CP parte como ligero favorito para ganar este partido y sumar más dificultades al Manchester United. Sin embargo, históricamente les ha costado en este tipo de enfrentamientos: han ganado solo dos de sus últimos 15 partidos europeos ante clubes ingleses.

Su botín de nueve puntos en esta Champions League se debe en parte a un calendario favorable. Vencieron 1-0 en campo neutral, en Londres, al Shakhtar Donetsk en su anterior compromiso. Los Leões también visitaron al Lens, equipo que encajó nueve goles ante el Como en la cuarta jornada.

El Sporting ha dejado puntos en dos de sus tres últimos partidos como local en la liga portuguesa. Tanto el Arouca como el Académico de Viseu se marcharon del José Alvalade con resultados positivos. Esos tropiezos contribuyeron a la destitución de Rui Borges y al reciente nombramiento de Paulo Fonseca.

Con dos entrenadores nuevos todavía adaptándose a sus respectivos cargos, ambos podrían conformarse con un punto en este duelo. Apostar por el empate luce como un valor muy interesante a las cuotas señaladas.

Sporting CP vs Manchester United Apuesta 3: 1x2 - Empate @ 3.75 en Sportium

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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