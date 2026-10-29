Como, un valor al alza tanto en Italia como en Europa

Los Lariani han mostrado su categoría con victorias sobre rivales como el Nápoles, el Manchester United y, más recientemente, el Torino.

Como - Mercados de apuestas

Mercado Cuota ⭐ Champions League: Fase de liga entre los ocho primeros 4.50 Champions League: Mejor equipo de la Serie A en la fase de liga 3.25 Serie A: Acabar entre los cuatro primeros 1.50

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

El Como se adapta con rapidez a las exigencias del fútbol europeo

La temporada 2025/26 fue una campaña histórica para el Como. No solo se clasificaron para Europa por primera vez, sino que aseguraron su plaza en la Champions League en la última jornada.

Pese a la mayor exigencia de los compromisos entre semana, el equipo de Cesc Fábregas ha arrancado con fuerza la nueva temporada. Solo han sufrido dos derrotas en todas las competiciones, con ocho victorias en su casillero.

En la Serie A, el Como ha marcado 17 goles, cinco más que en el mismo punto de la temporada pasada. También suman 20 puntos, cuatro más de los que tenían tras nueve jornadas el curso anterior. Esas tendencias tempranas sugieren que los apostantes deberían volver a verlos como firmes candidatos al top cuatro.

Con una plantilla más profunda a su disposición, los Lariani se muestran competitivos en el plano europeo. Ya han superado tanto al RB Leipzig como al Manchester United por un contundente 4-1 en el Estadio Giuseppe Sinigaglia.

Con seis puntos tras las tres primeras jornadas de la Champions League, son el equipo italiano con más puntos en la competición. En noviembre les esperan compromisos favorables ante el Lens y el AEK Atenas. El Como podría por tanto estar bien posicionado para pelear por una sorprendente clasificación entre los ocho primeros.

Los datos positivos apuntan a un desafío sostenido

La capacidad de invertir con fuerza y un estilo claro, basado en la posesión, han ayudado al Como a emerger como una nueva fuerza del fútbol italiano. La temporada pasada promediaron un 61,6 % de posesión en la Serie A. El equipo de Fábregas también terminó la campaña con más porterías a cero (19) y la tercera mejor diferencia de xG, con +28.

Esta temporada, los números confirman que siguen siendo uno de los mejores equipos de Italia. Aunque solo han mantenido dos porterías a cero, esto va en línea con una tendencia de mayor anotación en la Serie A respecto al curso pasado.

El Como sigue destacando con el balón y en el último tercio del campo. Sus cifras de posesión son casi idénticas, con un 61,7 %. También figuran cerca de la cima con 16,7 de xG y un promedio de 6,6 tiros a puerta por partido.

El Como también ha controlado los partidos en la Champions League, sin que su posesión haya bajado del 50 %. Ocupan el puesto 13, con un notable 6,4 de xG en tres partidos. Además, solo han permitido 2,9 de xG, el tercer mejor registro defensivo según las estadísticas avanzadas.

Llegarán pruebas más duras, con una visita al vigente campeón, el Inter, en noviembre en la Serie A. También se medirán al Barcelona y al PSG en la Champions League en enero.

Sin embargo, el Como está derrotando con consistencia a los rivales más débiles, lo que los sitúa en una posición sólida en ambos frentes. Ahora mismo, ofrecen valor en varios mercados de apuestas a ganador en Italia y en Europa.

¿Hasta dónde puede llegar el equipo de Fábregas esta temporada?

El Como todavía debe recibir a un Venezia en apuros antes de enfrentarse al Inter en la Serie A. Con algunos compromisos europeos asequibles también por disputarse, sus cuotas podrían reducirse en las próximas semanas. Eso sugiere que ahora es el momento de asegurar valor en los Lariani.

Tres victorias más en la Champions League darían al equipo de Fábregas una oportunidad real de acabar entre los ocho primeros. Incluso los últimos partidos ante el PSG y el Barcelona podrían ofrecer la ocasión de sumar puntos. Los dos grandes favoritos de la competición podrían haber asegurado ya su clasificación cuando llegue enero.

Con todo esto en mente, el Como ofrece valor para terminar entre los ocho primeros, con una probabilidad implícita del 22 %. También se les puede respaldar como mejor equipo italiano en la fase de liga, con una probabilidad implícita del 31 %. Esa parece una apuesta inteligente, teniendo en cuenta que ya han derrotado al Inter en dos ocasiones.

Tras invertir 100 millones de euros durante la temporada 2025/26, el Como ha seguido progresando en la Serie A. Al inicio del curso pasado, las casas de apuestas los situaban por detrás del Inter, la Juventus, el Nápoles, el AC Milan y el Atalanta. Solo les daban un 20 % de probabilidad implícita de acabar entre los cuatro primeros.

Tras superar las expectativas, el Como partía con una cuota algo menor para la Champions League de cara a la temporada 2026/27. Sin embargo, en agosto todavía les daban menos de un 30 % de opciones de acabar entre los cuatro primeros.

Su gran arranque ha hecho que esas cuotas caigan en picado, y ahora el Como parte como favorito para acabar cuarto o mejor. Dado su momento de forma actual, esas cuotas podrían reducirse todavía más.

Junto con la Roma, el equipo de Fábregas también representa el mayor desafío para el Inter en la lucha por el Scudetto. Ganar el título en solitario podría ser demasiado, sobre todo teniendo en cuenta sus compromisos europeos. Sin embargo, los Lariani están bien situados para acabar segundos en la Serie A por detrás del Inter, con una probabilidad implícita del 22 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

+