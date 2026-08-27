Cuotas al ganador del US Open: favoritos de la edición 2026 y nuestros pronósticos

El último Grand Slam de la temporada arranca el 30 de agosto en Nueva York, marcado por una reestructuración de última hora en los pronósticos, con la retirada confirmada del número 1 del mundo, Jannik Sinner, por un problema en la rodilla derecha. La baja del italiano abre de par en par el abanico de candidatos, otorgando el favoritismo a Alcaraz y Zverev. Y luego están las características propias del US Open, con ese mayor protagonismo a los mejores sacadores y especialistas en pista dura, que querrán rentabilizar la velocidad del cemento neoyorquino.

🎾 Cuotas al ganador del US Open 2026: cuadro masculino (ATP)

Tras el anuncio de la ausencia de Sinner el pasado 21 de agosto, Carlos Alcaraz se ha encaramado al primer puesto entre los favoritos en las principales casas de apuestas, defendiendo el título conquistado en la pasada edición. Sin embargo, la situación del murciano está rodeada de incertidumbre, porque no disputa un partido oficial desde el pasado 15 de abril en Barcelona, por lo que reaparecerá directamente en Flushing Meadows tras más de 4 meses de inactividad. Pese a que ya se ejercita con normalidad y realiza trabajo específico en pista, su falta de ritmo competitivo en partidos largos, al mejor de 5 sets, genera dudas lógicas.

Por detrás de Alcaraz, Alexander Zverev emerge como la alternativa más fiable, avalado por su título en Roland Garros, seguido por la eterna presencia de Novak Djokovic, siempre entre los mejores, y la potencia de Ben Shelton.

Estas son las cuotas actuales de bet365:

Jugador (ATP) Cuora bet365 Situación del jugador 🇪🇸 Carlos Alcaraz 2.62 Defensor del título, ausente desde abril 🇩🇪 Alexander Zverev 4 . 00 Ganador de Roland-Garros 🇷🇸 Novak Djokovic 8 . 00 Leyenda viva del tenis a sus 39 años 🇺🇸 Ben Shelton 8.50 Pretende su primer Grand Slam 🇪🇸 Rafael Jodar 13 . 00 Jugador muy joven en plena progresión

Cuotas de bet365 del 24/08/2026 a las 12:30. Las cuotas representan el multiplicador de la apuesta. Reflejan la confianza del operador. Cuanto más baja sea la cuota, más probable considera el evento.

🔍 Análisis de los favoritos (ATP)

🇪🇸 Carlos Alcaraz (2.62), defensor del título — El español, campeón del US Open en 2022 y 2025, se lesionó la muñeca derecha en Barcelona a mediados de abril. La inflamación de los tendones le impidió participar en Madrid, Roma, Roland-Garros, Wimbledon y posteriormente en la gira estadounidense. Ningún jugador en los últimos años ha regresado después de 4 meses y medio de inactividad para ganar un torneo de este nivel, pero Carlos es otra historia.

🇩🇪 Alexander Zverev (4,00), una oportunidad a aprovechar — El alemán, de 29 años, tardó diez años en ganar un Grand Slam, en Roland-Garros. Había perdido tres finales, incluida la de Nueva York en 2020. Después alcanzó la final de Wimbledon, donde perdió en cuatro sets contra… Sinner. Tiene una oportunidad si el español no alcanza su nivel de juego.

🇷🇸 Novak Djokovic (8,00), a la caza de récords — Incombustible y ganador de 4 US Open, el más reciente en 2023. Fue finalista en Melbourne, cayó en tercera ronda en París y alcanzó las semifinales de Wimbledon. A sus 39 años, Djokovic suma 95 victorias en el US Open, frente a las 98 del plusmarquista Jimmy Connors. Le bastaría con alcanzar los cuartos de final para superarlo.

🇺🇸 Ben Shelton (8,50), el momento estadounidense — Ningún estadounidense ha ganado el US Open desde Andy Roddick en 2003. Ben Shelton ha protagonizado la mejor temporada de su carrera, con tres títulos sobre tres superficies diferentes. Sin embargo, nunca ha superado las semifinales de un Grand Slam. Tiene argumentos para completar un gran torneo.

🇪🇸 Rafael Jódar (13.00), la nueva perla del tenis español. A sus 19 años ya es el nº11 en el ranking ATP, y ganó el US Open Junior de 2024. En abril se proclamó campeón en Marrakech, siendo el campeón más joven de la historia en ese torneo.

Cuotas al ganador del US Open 2026: cuadro femenino (WTA)

Esta temporada ha habido tres campeonas diferentes en los tres Grand Slams disputados. Elena Rybakina ganó el Open de Australia en enero derrotando a Sabalenka en la final, Mirra Andreeva conquistó Roland-Garros en junio con solo 19 años y Linda Noskova ganó Wimbledon en julio, a los 21 años. El cuadro, desde luego, parece más abierto que en el lado masculino.

Por esta razón, las cuotas de Winamax reflejan una menor confianza en la favorita, que cotiza a 4,00 (frente al 2,62 de la categoría masculina):

Jugadora (WTA) Cuota bet365 Situación de la jugadora 🇧🇾 Aryna Sabalenka 4.00 Número 1 mundial y doble defensora del título 🇺🇸 Coco Gauff 7.00 Campeona de 2023, temporada sin títulos 🇵🇱 Iga Swiatek 6.00 Seis títulos de Grand Slam, año complicado 🇯🇵 Naomi Osaka 11 .00 Dos veces campeona en Nueva York 🇰🇿 Elena Rybakina 8.00 Campeona de Australia, mejor temporada del circuito 🇷🇺 Mirra Andreeva 13.00 Campeona de Roland-Garros con 19 años 🇺🇸 Jessica Pegula 17.00 Tercera del mundo, muy sólida sobre pista dura 🇺🇸 Amanda Anisimova 17 . 00 Finalista de la edición de 2025

Cuotas de bet365 del 24/08/2026 a las 12:35.

🔍 Análisis de las favoritas (WTA)

🇧🇾 Aryna Sabalenka (4,00), campeona en 2024 y 2025 — La bielorrusa seguramente piensa en conseguir el triplete , como hizo Serena Williams entre 2012 y 2014. Por ahora suma tres títulos esta temporada , más que cualquier otra jugadora. Eso sí, perdió la final del Open de Australia contra Elena Rybakina, después cayó en cuartos de Roland-Garros y en octavos de Wimbledon.

🇺🇸 Coco Gauff (7,00), todo pasa por su servicio — Durante mucho tiempo tuvo problemas con su saque, hasta el punto de cometer 431 dobles faltas en 2025. Sus meses de trabajo con el experto en biomecánica Gavin MacMillan parecen estar dando resultados poco a poco. Sus partidos en Toronto son su mejor señal del verano.

🇵🇱 Iga Swiatek (6,00), cambio de entrenador durante la temporada — La polaca no ha alcanzado ninguna final este año. Solo llegó a unas semifinales, en Roma, cayó en tercera ronda de Wimbledon cuando defendía el título, y bajó hasta el octavo puesto mundial, considerando que cambió de entrenador durante la temporada. Es la apuesta más incierta.

🇯🇵 Naomi Osaka (11,00), la elección del público — Ganó las ediciones de 2018 y 2020 antes de alejarse de los primeros puestos del ranking durante varios años. Ahora ha regresado al decimotercer puesto mundial, con una victoria sobre Sabalenka en Wimbledon y su primera semifinal en Washington este verano. Un dato interesante, es que los apostantes están apostando casi el doble por ella que por la favorita.

🇰🇿 Elena Rybakina (7,50), la mejor jugadora del año — Si solo tenemos en cuenta los números de 2026, la rusa tiene que entrar en las quinielas. Lidera tanto la Race , clasificación paralela que solo contabiliza los puntos obtenidos durante el año en curso, como el ranking de ganancias. También cabe recordar que Rybakina fue la jugadora con más aces del tenis femenino en 2025 y que sorprendió a Sabalenka en la final de Melbourne.

Consejos y estrategias para apostar al ganador del torneo

Para confirmar tus pronósticos sobre el ganador del US Open cuando comienza la segunda semana, aquí tienes algunos consejos:

El servicio y la agresividad son importantes. En Nueva York, donde los intercambios son más cortos que en otros torneos, el servicio tiene una mayor importancia, ya que las pistas de Flushing Meadows son rápidas y ofrecen un bote regular. Un indicador que conviene observar es el llamado rendimiento «con el primer servicio». Por encima del 75 % de puntos ganados después de conectar el primer saque, un jugador está bien preparado para dar guerra en Nueva York.

El calor y el horario importan tanto como el rival. A finales de agosto, Nueva York puede ser sofocante. Por ello, en la pista Arthur Ashe, las sesiones diurna y nocturna ofrecen condiciones muy diferentes. La pelota viaja más rápido con el calor y se vuelve más pesada cuando baja la temperatura. Antes de apostar, conviene analizar el horario del partido, y cómo afecta a los jugadores. Por ejemplo Sinner, que no juga el torneo, es muy sensible al calor.

Una cuota alta no siempre representa una buena oportunidad. En el argot de las apuestas, se habla de «value» cuando una cuota supera las probabilidades reales de que ocurra un resultado. Una larga ausencia precisamente reduce esas probabilidades… sin que la cuota siempre se ajuste en consecuencia. De primeras Rafael Jódar ilustra esta situación con una cuota de 13,00. El joven español parece una opción accesible, y más cuando el factor España tiene ese tirón, pero hay que tener en cuenta que es poco más que un adolescente, y las tablas en un Grand Slam, tienen mucho peso.

Considera cubrir tu apuesta durante la segunda semana. Si apostaste pronto por un jugador cuya cuota ha caído a medida que avanza el torneo, existen dos opciones para asegurar parte de las ganancias:

El cash out permite recuperar una cantidad calculada por el operador sin esperar al final del torneo.

La apuesta de cobertura consiste en apostar por su rival directo en la siguiente ronda, de manera que puedas obtener una ganancia independientemente del resultado.

A partir de los cuartos de final, estos dos mecanismos suelen tener más sentido que esperar hasta la final.

¿Cuál es nuestro pronóstico para el ganador del US Open 2026?

🛡️ La elección más razonable (los favoritos)

En el cuadro masculino: Carlos Alcaraz (2,62). Vale que viene de una lesión que le ha tenido meses apartado de las pistas, pero Alcaraz es un titán, y sin su Némesis Sinner por ahí pululando, pasa a ser automáticamente la opción más fiable sobre cualquier superficie. Presenta un 22-3 en sus partidos de 2026.

En el cuadro femenino: Aryna Sabalenka (4,00). Dos títulos consecutivos en Nueva York y una regularidad sobre pista dura que, por ahora, ninguna otra jugadora puede igualar. Su temporada puede ser mejorable, pero vuelve a su superficie predilecta con un bagaje de 27-3 este año.

🚀 La sorpresa (value bets)

En el cuadro masculino: Novak Djokovic (8,00). Puede caerse en el error de pensar en la edad de Djokovic, como principal escollo en el camino hacia el que sería su 25º Grand Slam. Lo cierto es que el serbio es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, y puede verse con Sinner fuera, y Alcaraz falto de forma.

En el cuadro femenino: Alexandra Eala (21,00). La filipina de 21 años ganó en Washington a comienzos de agosto tras derrotar consecutivamente a Zheng Qinwen, Leylah Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka y Jessica Pegula. Ya suma 9 victorias en su carrera frente a jugadoras del top 10.

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