Muchos pensaban que el segundo Grand Slam del año iba a ser un paseo militar para Sinner, pero París se ha encargado de recordarnos por qué amamos este deporte. Las casas de apuestas han tenido que quemar sus pizarras y actualizar por completo las cuotas a ganador de Roland Garros. Y es que a la conocida baja por lesión de Carlos Alcaraz, se sumó el bombazo del torneo, Jannik Sinner eliminado en las primeras rondas, acusando las altas temperaturas que caen sobre la capital francesa.

Esto nos deja un cuadro masculino patas arriba, completamente abierto, y un circuito WTA que promete una batalla a tres bandas de las que hacen época. Si quieres saber dónde está el verdadero valor para tus apuestas, olvídate de los análisis de hace una semana. Aquí tienes nuestra guía para devorar Roland Garros 2026.

Cuotas ganador Roland Garros 2026: cuadro masculino (ATP)

Vale, el muro italiano queda fuera de la ecuación, y ahora las casas de apuestas deportivas echan humo, con la veteranía de la vieja guardia, la regularidad en arcilla y el descaro de la nueva hornada, citándose en las cuotas de Roland Garros.

Así se queda el nuevo orden de favoritos para levantar la Copa de los Mosqueteros:

Jugador ATP Cuota Estado y realidad en el torneo Alexander Zverev 2.75 El nuevo máximo favorito por regularidad Novak Djokovic 4.50 Triple campeón; su carácter competitivo asusta Rafael Jódar 8.00 La joven joya española que rompe los moldes Casper Ruud 8.50 Doble finalista y eterno especialista

*Cuotas tomadas en bet365 a las 12:25 del 08/06/2026

🔍 Análisis del favorito: Alexander Zverev

El tenis no espera a nadie, y con la pista despejada, las apuestas miran directamente al alemán, que ha sido eliminado en esta gira a manos de Sinner en Indian Wells, Montecarlo, Madrid y Miami. Zverev se ha ganado a pulso esta condición de favorito número uno gracias a esta regularidad en la gira europea de arcilla. El físico le acompaña y el tenis le fluye, pero todos conocemos su talón de Aquiles, esas desconexiones mentales en las rondas finales. Ojo, porque comparte lado del cuadro con la armada española, y como se despiste, la presión le puede jugar una mala pasada.

💰 ¿Qué cuotas altas probar en el cuadro masculino?

Novak Djokovic (4.50): Ver al serbio con una cuota superior a 4 en París es casi un regalo. Sí, es verdad que llegó falto de ritmo y dejando dudas, pero "Nole" en un Grande a cinco sets se transforma en un animal totalmente distinto. Nadie quiere cruzarle las miradas en la segunda semana. Su primera gran reválida seria se proyecta en una cuarta ronda de infarto contra Ruud.

Rafael Jódar (5.50): Lo del madrileño de 19 años ya no es solo ilusión, es una realidad. Ha pasado de ser una linda promesa a colocarse como el 3er gran favorito al título. El público español está volcado con él, y aunque el sorteo no ha sido muy amable, su consistencia y su madurez para gestionar esos momentos de tensión bajo el sol abrasador, hacen que apostar por él tenga un valor tremendo.

Cuotas ganador Roland Garros 2026: cuadro femenino (WTA)

Si en el bando masculino las cosas están igualadas, en el circuito de las chicas la emoción está por las nubes. Aryna Sabalenka, que venía fortísima tras coronarse en Indian Wells y Miami, ha cedido terreno en los pronósticos de París, abriendo una preciosa batalla a tres bandas donde las cuotas andan prácticamente a la par.

Echa un vistazo a cómo está la zona noble del cuadro femenino:

Jugadora (WTA) Cuota media Perfil de juego y momento Iga Swiatek 3.10 La indiscutible reina del topspin pesado Aryna Sabalenka 3.40 Potencia pura buscando el doblete de Grand Slam Coco Gauff 5.50 En un estado físico y defensivo espectacular Mirra Andreeva 7.50 La estrella emergente que ya no teme a nada

🔍 Una batalla a tres bandas: Swiatek, Sabalenka y Gauff

Aquí la cosa anda más igualada. Iga Swiatek tiene un romance especial con París (cuatro títulos la avalan) y su forma de deslizarse en esta superficie es poesía pura, lo que la convierte en la opción más lógica si buscas estabilidad. Sin embargo, Sabalenka llega con el colmillo afilado tras su arranque de año, e Indian Wells y Miami demostraron que cuando está inspirada es imparable. La tercera en discordia es Coco Gauff, subcampeona en Roma, que con su físico privilegiado y su capacidad para devolverlo absolutamente todo se frota las manos ante el desgaste de las dos de arriba.

💰 ¿Qué cuotas altas probar en el cuadro femenino?

Mirra Andreeva (7.50): Dejó de ser una sorpresa hace mucho. Esta niña tiene un chip competitivo y una inteligencia táctica impropias de su edad. Su juego se adapta a la arcilla como un guante, y su cuota va a caer en picado ronda tras ronda. Entrar ahora es una buena jugada.

Coco Gauff (5.50): La estadounidense a sus 22 años, ha sido esta gira finalista en Miami y Roma, demostrando su pegada también en tierra batida. Ha llegado a ser la nº2 del mundo, y la cuota de momento se presenta generosa.

Consejos y estrategias para apostar al ganador del torneo

Roland Garros es el torneo más duro del año. Las batallas son largas y la arcilla juega ese papel. Si vas a meter tu dinero, grábate estas 3 reglas de oro en la cabeza:

La tierra batida tiene memoria (Clay-specific): No te dejes cegar por los rankings de la pista dura. Un jugador como Daniil Medvedev es un auténtico genio sobre cemento, pero su tenis plano sufre un calvario en el polvo de ladrillo de París. Busca especialistas que sepan resbalar y dominar los efectos. Cuidado con las resacas físicas: Los partidos a 5 sets bajo el calor de París exigen un físico de hierro. Mira bien el desgaste de las rondas previas. Un bache físico de 20 minutos te manda a casa en Roland Garros. Aprende a cubrirte: Si pones una ficha por Jódar a 5.50 o por Gauff a 5.50 al principio del torneo y logran plantarse en las semifinales, estarás en una posición de poder absoluta para apostar por el rival en ese partido y garantizar ganancias pase lo que pase.

¿Qué pronóstico hacer para el ganador de Roland Garros 2026?

Si quieres pisar sobre seguro dentro de la locura que es este deporte, Iga Swiatek se presenta como la opción más fiable por puro ADN luchador en París. En el cuadro masculino, con la caída de Sinner, la lógica nos invita a confiar en la solvencia en arcilla de Alexander Zverev, pero si pretendes ese puntito de épica y corazón que además tiene un valor matemático enorme, la cuota de Rafael Jódar es, sin duda, el billete más emocionante para jugar en esta edición.