Apuestas Roland Garros 2026: cuotas, favoritos y mejores casas para apostar en tenis

En el circuito masculino, todas las miradas apuntan hacia Jannik Sinner, que llega como principal favorito tras dominar buena parte de la temporada, pero principalmente por la ausencia de nuestro Carlos Alcaraz. Sin embargo, la amenaza de Novak Djokovic, la fiabilidad de Alexander Zverev o ¿por qué no? La irrupción de Rafael Jódar añade muchísima chispa al torneo.

Todo ello convierte este torneo en uno de los más atractivos del año para las apuestas Roland Garros, y más viendo la enorme cantidad de mercados disponibles y la importancia que tiene la tierra batida a nivel táctico y físico.

Mercados de apuestas Roland Garros 🎾 🏆

Las apuestas Roland Garros no se limitan únicamente al ganador del torneo. Las casas de apuestas ofrecen una enorme variedad de mercados durante las dos semanas de competición.

Tipos de apuestas Descripción ¿Dónde apostar? Ganador del partido Apostar al vencedor de un encuentro bet365 Ganador del torneo Elegir quién levantará el título Sportium Finalista del torneo Apostar a jugadores que alcanzarán la final Luckia Llegar a semifinales Apuesta sobre llegar al top 4 1xBet Ganador de un cuarto del cuadro El que llegará más lejos de un cuarto de cuadro Versus Ganador de mitad de cuadro Elegir el finalista de una mitad, ideal para estudiar cruces Codere Total de sets Número de sets en un partido RETAbet Hándicap de juegos Ajustar sumando o restando juegos, al marcador de un tenista TonyBet Tie-break en el partido Apostar si habrá tie-break, pensado para partidos igualados Casino Gran Madrid

¿Cómo apostar en Roland Garros 2026?

Apostar en Roland Garros es bastante sencillo incluso para usuarios nuevos. El proceso funciona así:

Elegir una casa de apuestas con buena cobertura de tenis, que en España es la mayoría. Registrarse y activar el bono de bienvenida. Realizar un depósito. Acceder a la sección de tenis. Buscar Roland Garros. Seleccionar el mercado deseado. Introducir el importe de la apuesta. Confirmar la jugada.

Durante el torneo aparecen miles de opciones diarias, también en apuestas en vivo. Es conveniente elegir con cautela, y no jugar cualquier opción. El registro es obligatorio por ley para poder jugar en el mercado español.

Mejores casas para apostar en Roland Garros

Ranking mejores casas de apuestas para Roland Garros

Casa de apuestas Oferta tenis CTA Sportium Buena cobertura y buenas promos Registrarse Luckia Cuotas competitivas y herramientas adicionales Registrarse bet365 Mejor experience live con su app Registrarse 1xBet Muchísimos mercados Registrarse Codere Cercanía, y locales de juego propios Registrarse Casino Gran Madrid Apuestas simples y variadas Registrarse RETAbet Ideal para cuotas altas Registrarse TonyBet Mercados alternativos interesantes Registrarse bwin Muy completa en tenis y con variedad en pagos Registrarse Versus Buenas promociones y cuotas altas Registrarse

Sportium

Sportium destaca por sus promociones cada vez que salen torneos importantes, y por una interfaz muy cómoda para apostar en directo durante Roland Garros.

Luckia

Luckia es una de las casas más completas, con opciones y herramientas útiles como cerrar apuesta.

bet365

bet365 probablemente sea la referencia absoluta para apuestas Roland Garros gracias al streaming en directo y la enorme profundidad de mercados, incluyendo apuestas a aces o dobles faltas.

1xBet

1xBet es ideal para usuarios avanzados que buscan mercados muy específicos o estadísticas concretas.

Codere

Codere gusta de ofertar promociones frecuentes con una experiencia bastante sencilla para usuarios nuevos, y con locales de juego que se pueden emplear de cajero.

Casino Gran Madrid

Casino Gran Madrid Online apuesta por un formato más directo y fácil de utilizar, además de un amplio abanico de apuestas tanto a partidos, como a eventos de largo plazo.

RETAbet

RETAbet siempre es una opción interesante para quienes buscan cuotas algo más agresivas, además que dispone de una atractiva promo de bienvenida.

TonyBet

TonyBet ofrece bastantes mercados alternativos y especiales relacionados con sets y juegos.

bwin

bwin mantiene una cobertura muy sólida del circuito ATP y WTA, tratándose de una casa de apuestas popular, muy reconocida, y que permite crear apuestas personalizadas.

Versus

Versus está creciendo en eventos de tenis importantes gracias a detalles como su oferta de bienvenida, y su óptima experiencia móvil.

¿Cómo escogemos los mejores sitios de apuestas de Roland Garros?

Mercados y cuotas

La variedad de mercados resulta fundamental para apostar en cualquier deporte o evento, y el tenis no es la excepción. En Roland Garros hay muchísimo valor en apuestas de sets, juegos o acciones durante el partido como pueden ser número de aces o dobles faltas.

Seguridad de la casa

Es importante apostar siempre en operadores regulados en España y con buena reputación, que dispongan de sistemas de seguridad para cuidar a sus usuarios. Sobra decir que todos los que aquí tratamos, cumplen ese requisito.

Ofertas de tenis

Las promociones específicas para tenis pueden marcar diferencias importantes durante un Grand Slam, y aquí podemos incluir los bonos de bienvenida.

Apuestas en vivo

Roland Garros es un torneo perfecto para apostar en directo, pero exige estar bien atento a lo que sucede sobre la pista. La evolución física y emocional de los jugadores cambia muchísimo durante partidos largos.

Fechas importantes del torneo

Fase Fecha Primera ronda 24-26 mayo Segunda ronda 27-28 mayo Tercera ronda 29-30 mayo Octavos de final 31 mayo - 1 junio Cuartos de final 2-3 junio Semifinal femenina 4 junio Semifinal masculina 5 junio Final femenina 6 junio Final masculina 7 junio

La organización mantiene las sesiones nocturnas en la Philippe Chatrier desde las 20:15 horas hasta el miércoles 3 de junio.

Pronósticos Roland Garros 2026

Todo apunta a que las apuestas ganador Roland Garros tienen un claro líder con Jannik Sinner. El italiano, que no pierde un partido desde mediados de febrero, ha quedado muy reforzado tras el sorteo y parece tener un camino bastante favorable, al menos hacia semifinales.

Sin Carlitos, la incógnita será comprobar si Djokovic vuelve a encontrar esa versión casi sobrenatural que ya ha sacado en Grand Slams importantes, como en enero cuando apeó a Sinner de Australia. El serbio está mostrando dudas, pero seguro que nadie quiere cruzarse con él en una segunda semana de torneo.

En clave española, la atención estará puesta sobre Rafael Jódar. El madrileño ha recibido un cuadro que podría mejorarse, pero existe una enorme ilusión por verle alcanzar rondas e ir pasando los días sin caer. Esa potencial tercera ronda frente a Fritz puede convertirse en uno de los focos mediáticos del torneo para los españoles.

En el cuadro femenino las cosas están más igualadas, y parece que la ganadora estará entre Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

¿Por qué apostar en Roland Garros 2026?

Roland Garros ofrece un contexto interesante para los apostantes por varios motivos. La tierra batida genera partidos mucho más largos y tácticos que en otros Grand Slams, algo que multiplica las oportunidades tanto en apuestas previas como en directo. Luego, las casas de apuestas acostumbran a ofrecer una enorme cantidad de mercados durante el torneo, desde el ganador del partido hasta apuestas de sets, juegos, breaks o rendimiento individual de cada tenista. El factor físico también adquiere una importancia enorme en París, ya que el desgaste acumulado durante encuentros de varias horas puede cambiar completamente el desarrollo de un partido o incluso del cuadro entero. A eso se suma que Roland Garros puede dejar sorpresas inesperadas, especialmente en rondas avanzadas, donde especialistas sobre tierra batida pueden poner en apuros a favoritos teóricos. Todo ello convierte al Grand Slam parisino en uno de los eventos con más valor para quienes siguen de cerca el circuito y tratan de detectar oportunidades en las cuotas.

Apuestas ganador Roland Garros

Las apuestas ganador Roland Garros van a concentrar buena parte del interés antes y durante el torneo. En un Grand Slam tan exigente físicamente, el estado de forma, el camino en el cuadro y la adaptación a la tierra batida marcan muchísimo las cuotas.

Cuotas Roland Garros: Ganador Masculino

Jugador Cuota Jannik Sinner 1.30 Alexander Zverev 12.00 Novak Djokovic 15.00 Arthur Fils 21.00 Casper Ruud 23.00 Rafael Jodar 26.00

*Cuotas extraídas de bet365

El principal favorito en las apuestas Roland Garros es claramente Sinner. El italiano, encima de ostentar el nº1 del mundo, ha salido enormemente reforzado tras el sorteo y su camino hacia semifinales parece mucho más cómodo, además, sin Alcaraz por ahí. Es que pocos parecen capaces de ponerle realmente contra las cuerdas, con Djokovic como posible rival en la final.

Zverev aparece como uno de los principales candidatos, a plantar cara a Sinner en las cuotas de Roland Garros, gracias a su regularidad sobre arcilla. Sucede que las trabas mentales en rondas decisivas pueden complicarle el trabajo. Que no se confíe, que le ha tocado en el lado de Jódar.

Por detrás aparece Djokovic. El serbio llega falto de ritmo, pero Roland Garros siempre activa una versión competitiva distinta del balcánico, que lo ha conquistado en 3 ocasiones. En principio, en la ronda 4 se las vería con Casper Ruud…

Cuotas Roland Garros: Ganador Femenino

Jugadora Cuota Iga Swiatek 3.60 Aryna Sabalenka 3.25 Coco Gauff 7.50 Elena Rybakina 8.50 Mirra Andreeva 10.00 Elina Svitolina 15.00

*Cuotas extraídas de bet365

En el cuadro femenino, Iga Świątek y Aryna Sabalenka, van a partir como referencias en París. La polaca mantiene una relación especial con Roland Garros al conquistarlo en 4 ocasiones, y sigue siendo probablemente la jugadora más dominante sobre tierra batida.

Sabalenka se presenta con ganas, al adjudicarse a finales de marzo el Masters de Miami y el de Indian Wells, mientras que quedó finalista en el Abierto de Australia. Gauff viene de quedar 2ª en Roma, y luego varias jóvenes como Mirra Andreeva amenazan con romper la jerarquía tradicional.

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