Apuestas US Open 2026: Tu guía definitiva

El último Grand Slam del año está a punto de arrancar en Nueva York. El US Open 2026 se presenta cargado de alicientes con el cuadro masculino más abierto de la temporada tras la sonora baja de Jannik Sinner, y con Aryna Sabalenka que persigue un hito en el cuadro femenino. La principal incógnita para los españoles, es si nuestro Carlos Alcaraz podrá revalidar su corona tras meses fuera de las pistas. Repasamos las claves, favoritos, cuotas y estrategias antes de que comience a rodar la bola en Flushing Meadows.

🎾 Apuestas del US Open 2026

El Abierto de Estados Unidos es uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año para los aficionados al tenis y a las apuestas deportivas. Su condición de último 'Major' del curso añade una motivación especial, porque para muchos tenistas es la última oportunidad de salvar la temporada o de consolidar el año.

En la edición de 2026, la ausencia de última hora del número 1 del mundo, Jannik Sinner, ha reordenado por completo los pronósticos en el cuadro masculino, convirtiendo a Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en los referentes de los mercados. En el apartado femenino, la constancia de Aryna Sabalenka y el empuje de tenistas como Elena Rybakina o Coco Gauff centran la atención.

Para realizar pronósticos acertados en este torneo es fundamental analizar factores como el estado físico tras una larga gira estival, la adaptación al ambiente neoyorquino y el desgaste acumulado durante la temporada.

¿Qué esperar del US Open 2026?

El torneo se disputa en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows (Queens, Nueva York), sobre superficie dura (DecoTurf). Las pistas destacan por ofrecer un bote rápido y regular, beneficiando a jugadores con saques potentes, golpes agresivos y buena movilidad desde el fondo de la pista. El imponente Arthur Ashe Stadium, el Louis Armstrong Stadium y el Grandstand serán los escenarios principales.

El torneo se extiende durante un total de 22 días, marcando un récord en las casi 150 años de historia del campeonato:

Fan Week: Del domingo 23 al sábado 29 de agosto, con acceso gratuito a las instalaciones y actividades familiares como el Arthur Ashe Kids’ Day.

Fase de clasificación: Del lunes 24 al jueves 27 de agosto.

Dobles mixtos: Con un formato renovado, entre el 24 y el 26 de agosto (final en sesión nocturna).

Cuadro principal individual: Arranca el domingo 30 de agosto y se prolonga durante 15 días.

Final femenina: Sábado 12 de septiembre.

Final masculina: Domingo 13 de septiembre.

En el cuadro masculino, la ausencia confirmada del italiano Jannik Sinner por problemas de rodilla, limita a 2 los principales candidatos, con Carlitos partiendo con ligera ventaja para ganar el que sería su 3er US Open. Alexander Zverev encara la cita lanzado tras coronarse en Roland Garros, y un escalón por detrás, Novak Djokovic pretende su primer gran título desde su triunfo en Nueva York en 2023. La incógnita sobre el murciano estriba en su inactividad, porque no compite desde el 15 de abril en Barcelona, por lo que debutará directamente tras más de 4 meses fuera. La lista de candidatos masculinos la completan Ben Shelton, Taylor Fritz y la gran revelación española Rafa Jódar, campeón júnior del torneo en 2024.

En la WTA, Aryna Sabalenka quiere escribir su nombre en los libros de historia, porque si levanta el trofeo, se convertirá en la primera jugadora en encadenar 3 títulos consecutivos en el US Open desde Serena Williams (2012-2014). Sus principales rivales serán Elena Rybakina (campeona en Australia), Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula y Amanda Anisimova.

La delegación española estará encabezada por Carlos Alcaraz, acompañado por Alejandro Davidovich, Jaume Munar, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Albert Ramos, Martín Landaluce, Daniel Mérida y Rafa Jódar en el cuadro masculino. En el femenino, Paula Badosa lidera a la Armada junto a Cristina Bucsa, Jéssica Bouzas y Oksana Selekhmeteva.

Cómo empezar a apostar en el US Open

Apostar en un Grand Slam requiere entender cómo funcionan los mercados y las cuotas. Una cuota expresa la probabilidad implícita de que ocurra un evento y determina la ganancia potencial (por ejemplo, una cuota 2.50 devuelve 2,50 € por cada euro apostado). Cuanto mayor es la cuota más premio, pero también será más improbable que se cumpla el suceso.

Para empezar a realizar apuestas US Open, es recomendable seguir estos pasos básicos:

Seleccionar una casa de apuestas autorizada: Elegir operadores regulados queofrezcan variedad de mercados y buenas cuotas para tenis. Todas las casas que aquí tratamos, cumplen esa condición. Interpretar el valor de las cuotas: Comparar las cuotas entre diferentes plataformas para identificar dónde hay mayor rendimiento por un mismo resultado. Analizar la información previa: Revisar el historial de los tenistas, su balance sobre pista dura, posibles molestias físicas o el historial cara a cara ( head-to-head ) antes de confirmar la apuesta.

Cuotas del US Open 2026

Las cuotas del US Open sufrieron una reestructuración inmediata tras la retirada de Jannik Sinner el 21 de agosto. Carlos Alcaraz ha pasado a liderar las tablas de favoritos por delante de Alexander Zverev, Novak Djokovic y Ben Shelton.

Aparte del mercado de ganador del torneo, existen otras opciones muy populares para tus Cuotas US Open:

Ganador del partido: Apostar por cuál de los dos tenistas avanzará de ronda.

Apuestas de sets: Predecir el resultado exacto en sets (por ejemplo, 3-0 o 3-1) o el ganador de una manga concreta.

Hándicap de juegos/sets: Otorgar una ventaja o desventaja teórica a un jugador para equilibrar la cuota.

Total de juegos (Over/Under): Apostar si el encuentro tendrá más o menos de un número determinado de juegos.

Apuestas a aces o dobles faltas : Consiste en apostar qué jugador cometerá más estas acciones, o si alcanzará o no determinada línea.

Apuestas en directo: Cotizaciones en tiempo real que van fluctuando según el desarrollo punto a punto del partido.

Cuotas al ganador masculino

A continuación, comparamos las cuotas al cuadro masculino ofrecidas por las principales casas de apuestas en España para las apuestas ganador US Open:

*Cuotas tomadas el 23/08/2026 a las 18:00hrs.

Cuotas al ganador femenino

Las cuotas al cuadro femenino reflejan el estrecho margen entre las máximas favoritas del circuito WTA:

*Cuotas tomadas el 23/08/2026 a las 18:00hrs.

Estrategias para apostar en el US Open

Para optimizar tus decisiones en las US Open apuestas, es aconsejable aplicar una serie de criterios analíticos:

Especialización en pista dura: La velocidad del cemento neoyorquino beneficia a sacadores e hiperagresivos. Tenistas habituados a la gira norteamericana rinden mejor que los especialistas en tierra batida. Analizar estadísticas como los puntos ganados al saque, o la frecuencia de conectar aces, también va a resultar útil.

Evaluación del estado físico y rodaje: El caso de Carlos Alcaraz es paradigmático. Su calidad es indiscutible, pero acumula más de 4 meses sin competir, y en torneos al mejor de 5 sets, la falta de ritmo puede pasar factura en rondas avanzadas.

Historial directo (Head-to-Head): Determinados estilos de juego se atragantan a ciertos tenistas independientemente del ranking. Siguiendo con el ejemplo de Alcaraz, contra el sueco Mikael Ymer, que ni se acerca a la élite ATP, ha perdido las 2 veces que se han enfrentado.

Carga de minutos en las primeras rondas: Un tenista que solventa sus 3 primeros encuentros en 3 sets directos llegará con mucha más frescura a la segunda semana que uno que haya disputado batallas extenuantes a 5 mangas.

Gestión del bankroll y juego responsable: Establece un presupuesto cerrado para todo el torneo y no intentes recuperar pérdidas con apuestas impulsivas. Apostar debe ser siempre una forma de entretenimiento consciente, en el US Open y en todos los eventos.

Resultados del US Open y partidos en vivo

Para seguir la evolución del torneo en directo y apoyar tus decisiones de apuestas en tiempo real, existen varias plataformas accesibles desde España:

Plataforma Resultados del US Open US Open en vivo Ventajas para apostadores Movistar+ Cobertura en directo de marcadores Emisión en directo y en exclusiva de los partidos principales Retransmisión televisiva en alta definición y análisis de expertos Eurosport Marcadores e información al instante Cobertura multicancha en directo Acceso a resúmenes de partidos y estadísticas en tiempo real Casas de apuestas Marcadores actualizados en vivo Animación flash con datos y estadísticas Permite jugar apuestas en directo con variedad de tipos de apuestas Canal Oficial US Open (YouTube) Tabla oficial de resultados y stats Marcador punto a punto (IBM SlamTracker) Resumenes con highlights de todos los partidos.

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