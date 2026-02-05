Toluca vs Cruz Azul, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Toluca recibe a Cruz Azul este sábado 7 de febrero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Díez dentro de la actividad de la jornada 5 del torneo Clausura 2026.

Sigue aquí en directo el partido Toluca vs Cruz Azul del torneo Clausura 2026

Los Diablos Rojos han venido de más a menos, con dos empates de manera consecutiva contra Tigres y Puebla, por lo que en esta oportunidad, intentarán volver a la senda de la victoria y aspirar a pelear en la parte alta de la tabla.

Los Cementeros por su parte, han dejado atrás su descalabro en el arranque del semestre contra León como visitantes y viven un gran momento, el cual quieren aprovechar para pegarle a los vigentes campeones del futbol mexicano.

Cómo ver Toluca vs Cruz Azul, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox One, Vix Premium Estados Unidos TUDN, Univisión, Vix Premium Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Azteca 7, Fox One y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN, Univisión y Vix Premium. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Toluca vs Cruz Azul

Liga MX - Clausura Estadio Nemesio Diez

El partido se disputa este sábado 7 de febrero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Nemesio Díez.

México: 17:00 horas

Estados Unidos:18:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 20:00 horas

20:00 horas España:00:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Toluca contra Cruz Azul alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Mohamed Alineación probable Suplentes Manager N. Larcamon

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Toluca

Toluca está invicto hasta el momento en la competencia; sin embargo, ha quedado a deber en sus últimos juegos, principalmente en el más reciente contra Puebla y buscarán volver a su mejor forma en un duelo muy complicado contra los Cementeros, quienes vienen en pleno ascenso con una gran racha positiva.

Por ahora, los Diablos Rojos seguirán sin contar con Alexis Vega, el cual aún se mantiene en rehabilitación de su lesión de rodilla y se espera que pueda estar de regreso para marzo, para la recta final del torneo regular, antes de concentrarse con la Selección mexicana previo a la Copa del Mundo.

Noticias de Cruz Azul

Tras su triunfo a media semana en Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup, en Cruz Azul la confianza ha regresado poco a poco y quieren dar un golpe de autoridad en una cancha complicada como lo es el Nemesio Díez, para así mantenerse en el subliderato general del futbol mexicano.

Se espera que Nicolás Larcamón pueda usar a su mejor once disponible, gracias a la holgada victoria contra el equipo canadiense, lo que le permitiría al argentino hacer rotaciones al tener prácticamente amarrado el boleto para la ronda de octavos de final del torneo internacional.

Christian Ebere ya está listo para concretar su fichaje como nuevo futbolista de La Máquina; sin embargo, no tendrá participación en este compromiso y su debut se daría en la vuelta de la Concacaf Champions Cup o bien, para la sexta jornada del Clausura 2026 cuando se midan a los Tigres en el Estadio Cuauhtémoc.

Cómo llegan al partido

