Tigres vs Santos, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tigres recibe a Santos este viernes 6 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario como parte de la jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Tigres vs Santos del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Los de la UANL han quedado a deber en casa en el arranque de la competencia, con una derrota y un empate, por lo que van por su primera victoria en el Volcán ante unos Laguneros que parecen ser las víctimas perfectas para lograrlo.

Por su parte, los Guerreros son penúltimos de la tabla general con solamente un punto sumado hasta ahora y encaran una prueba más que complicada en Nuevo León en busca de salir de la crisis por la que atraviesan.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido del torneo Clausura 2026:

Cómo ver Tigres vs Santos, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox, Fox One Estados Unidos Fox Deportes, Universo, Peacock, Estrella TV, Fubo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Azteca 7, Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Fox Deportes, Universo, Peacock, Estrella TV y Fubo. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Tigres vs Santos

Liga MX - Clausura Estadio Universitario/El Volcan

El partido se disputa este viernes 6 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Universitario.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (sábado 7)

Noticias del equipo y escuadras

Tigres contra Santos Laguna alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Pizarro Alineación probable Suplentes Manager F. Rodriguez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Tigres

Los Tigres un tanto dubitativo, principalmente en casa donde no han ganado después de dos partidos y esperan retomar la senda de la victoria cuanto antes en el 'Volcán', el cual fue su principal fortaleza durante el torneo pasado en el que se colaron hasta la gran final del futbol mexicano.

Guido Pizarro deberá gestionar bien a su plantilla en este compromiso, ya que a media semana encararán la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup contra el Forge FC de Canadá, con el cual igualaron sin goles en la ida y ahora, van por el boleto a octavos de final en el Universitario.

Se espera que César Araújo, recién anunciado como nuevo fichaje de los Felinos, pueda aparecer en el banquillo de los 'Incomparables' y ver algunos minutos en su presentación en la Liga MX, siempre y cuando el entrenador lo vea necesario.

Noticias de Santos

Santos parece seguir en la misma inercia de otros semestres. En cuatro partidos disputados del presente torneo, solamente ha sumado un punto y por el desempeño que han presentado en estos compromisos, se ve complicado que puedan aspirar a pelear por un puesto en la Liguilla.

Los Laguneros actualmente son antepenúltimos de la tabla porcentual y es prácticamente un hecho que pagarán la multa al final de la campaña; sin embargo, Puebla está a siete puntos de distancia y en caso de que La Franja comience una buena racha, podría bajar a los de Torreón hasta la penúltima posición.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles