Sunderland vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sunderland recibe a Arsenal este sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio de Luz, por la décima primera jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Sunderland vs. Arsenal de la Premier League 2025-26

Los Gatos Negros llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Everton en la fecha 10, con goles de Granit Xhaka. El equipo dirigido por Kristjaan Speakman es cuarto en la clasificación con 18 puntos.

Por su parte, los Gunners vencieron por 2-0 a Burnley en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Viktor Gyökeres y Declan Rice. El cuadro a cargo de Mikel Arteta es líder en la tabla con 25 unidades.

Cómo ver Sunderland vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar Sudamérica Disney+ México TNT Sports, HBO MAX Estados Unidos Universo, Peacock, NBC, TeleXitos, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, NBC, TeleXitos y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Sunderland vs Arsenal

Premier League - Premier League Stadium of Light

El partido se disputa este sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Luz.

México:11:30 horas

Argentina:14:30 horas

Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Sunderland

Los Gatos Negros son la grata sorpresa de la temporada, dentro del top 4 y con solo una derrota en sus últimos cinco juegos.

Noticias del Arsenal

Los Gunners vienen de un triunfo en Champions League, donde mantienen el paso perfecto y la portería imbatida. Además, el juvenil Max Dowman se convirtió en el futbolista más joven en la historia de la competición, con 15 años y 308 días.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles