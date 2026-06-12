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World Cup - Copa del Mundo - Grupo D Los Angeles Stadium

Cómo ver USA vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y transmisión en vivo para ver USA vs Paraguay están disponibles a continuación.

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La selección de Estados Unidos abre su participación en la Copa del Mundo 2026 ante Paraguay este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en un duelo del Grupo D que marca el inicio oficial del torneo para los anfitriones.

Bajo las órdenes de Mauricio Pochettino, la USMNT llega a este partido con la presión propia de jugar en casa y ante una afición que espera ver a su selección rendir a la altura del escenario. El equipo ha pasado los últimos días preparándose en Irvine, donde ha establecido su base de operaciones para toda la fase de grupos.

Paraguay, por su parte, regresa al Mundial después de 16 años de ausencia. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llega con una identidad táctica definida: orden defensivo, transiciones rápidas y la chispa creativa de Julio Enciso como principal detonador ofensivo.

La Albirroja cerró su clasificación con apenas 10 goles encajados en 18 partidos de Eliminatorias, lo que habla de una solidez defensiva que pondrá a prueba la capacidad de creación del equipo local. Gustavo Gómez y Miguel Almirón son los referentes de experiencia en un grupo que combina veteranía con juventud.

Ambas selecciones se conocen bien. El historial reciente favorece a Estados Unidos, que ganó el último enfrentamiento entre ellos. Sin embargo, Paraguay tiene argumentos suficientes para complicar el debut de los anfitriones ante su propia gente.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, no ha confirmado su once titular para el debut mundialista. El cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido, aunque la alineación proyectada se dará a conocer más cerca del pitido inicial.

En el bando paraguayo, Gustavo Alfaro tampoco ha desvelado su once inicial ni ha informado sobre ausencias por lesión o suspensión. Se actualizará la información sobre bajas y convocados conforme se acerque la fecha del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 19 J. Enciso

Forma

Estados Unidos llega al debut mundialista con un balance de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos de preparación. Su resultado más reciente fue una derrota ante Alemania por 1-2 el 6 de junio, mientras que su mejor actuación en este período fue una goleada de 5-1 sobre Uruguay en noviembre de 2025. En total, la USMNT anotó 11 goles y encajó 12 en esos cinco compromisos, lo que muestra una cara ofensiva con potencial pero una línea defensiva que ha mostrado vulnerabilidades.

Paraguay presenta un registro de 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros. La Albirroja viene de golear 4-0 a Nicaragua el 5 de junio, su resultado más reciente. Sumaron también victorias ante Grecia (0-1) y México (1-2), con derrotas frente a Marruecos (2-1) y Estados Unidos (2-1). En conjunto, marcaron 8 goles y recibieron 4, con una tendencia defensiva sólida que se ha mantenido coherente con su estilo bajo Alfaro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 15 de noviembre de 2025, con victoria de Estados Unidos por 2-1 en un partido amistoso. En los últimos cinco cruces, la USMNT acumula cuatro victorias por una de Paraguay, que ganó en 2011 por 0-1. El historial más lejano incluye un triunfo paraguayo por 1-3 en la Copa América de 2007, aunque en los duelos de la última década el dominio ha correspondido claramente a los norteamericanos.

Clasificación

En la tabla del Grupo D de la Copa del Mundo, Paraguay ocupa la segunda posición, mientras que Estados Unidos figura en el cuarto lugar antes del inicio de la fase de grupos.