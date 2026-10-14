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Cómo ver Real Betis vs FC Oporto: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Real Betis vs FC Oporto
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Real Betis y FC Oporto, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Real Betis vs FC Oporto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Real Betis vs FC Oporto se puede seguir en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el canal de TV y el enlace para ver el streaming en vivo.

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Real Betis recibe a FC Oporto en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla en la fase de liga de la UEFA Champions League, el miércoles 14 de octubre de 2026.

El conjunto de Manuel Pellegrini llega al partido con la moral alta tras golear al Osasuna 5-2 en LaLiga el pasado fin de semana, resultado que consolidó una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. El triunfo en la jornada inaugural de Champions ante el Lille por 3-2 ya le dio a los béticos una base sólida para afrontar esta segunda cita europea en casa.

FC Oporto, dirigido por Francesco Farioli, aterrizó en Sevilla con una necesidad clara de sumar. Los dragones arrancaron la competición continental con una derrota ante el Manchester City, pero han respondido bien en la liga portuguesa, incluyendo una victoria de mérito ante el Benfica por 3-1.

En la clasificación de la Champions League, el Betis ocupa una posición cómoda que le permite jugar con cierta tranquilidad, mientras que el Oporto se encuentra en la zona baja de la tabla y necesita puntos con urgencia para no comprometer su acceso a la siguiente ronda. Eso convierte este duelo en un encuentro de presión asimétrica: los visitantes no pueden permitirse otro tropiezo europeo.

Ambos clubes se han medido en muy pocas ocasiones a nivel competitivo, lo que añade un elemento de incertidumbre táctica a un partido que ya de por sí promete intensidad.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra FC Oporto alineaciones probables

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
page.match.formation.title
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
4-3-3
A. VallesA. VallesNatanNatanHéctor BellerínHéctor BellerínM. BartraM. BartraFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoR. RiquelmeR. RiquelmeF. BernalF. BernalD. CeballosD. CeballosT. ParrottT. ParrottD. CostaD. CostaA. CostaA. CostaN. PerezN. PerezJ. KiwiorJ. KiwiorF. MouraF. MouraA. VarelaA. VarelaP. RosarioP. RosarioG. VeigaG. VeigaA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. Sainz
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
4-2-3-1
Real Betis

Once inicial

FC Oporto

Manager

  • M. Pellegrini
  • F. Farioli

Manuel Pellegrini tiene previsto alinear a Álvaro Vallés bajo palos, con una defensa formada por Natán, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Francisco García. En el centro del campo se esperan Isco, Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal y Abdessamad Ezzalzouli, con Dani Ceballos y Troy Parrott completando el once. Junior Firpo es baja por lesión y no estará disponible para este encuentro.

Francesco Farioli apunta a un once con Diogo Costa en portería y una línea defensiva compuesta por Alberto Costa, Nehuen Perez, Jakub Kiwior y Francisco Moura. Alan Varela, Pablo Rosario y Gabriel Veiga formarían el bloque central, con Andre Silva, Pepe y Borja Sainz en las posiciones más avanzadas. Los visitantes viajan con las bajas de Zaidu Sanusi y William Gomes por lesión, mientras que Jan Bednarek cumple sanción y tampoco podrá participar.

Forma

BET

BET - Formulario

LIL
W2-3
VIL
W1-2
GET
W1-0
COR
D1-1
OSA
W5-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
POR

POR - Formulario

MCI
L0-2
CAP
W1-4
BEN
W3-1
COR
W1-3
MAR
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Betis llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la contundente goleada al Osasuna por 5-2 en LaLiga, y antes de eso sumaron un empate a uno en Deportivo de A Coruña. En ese tramo de cinco partidos, los verdiblancos han marcado doce goles y encajado ocho, mostrando una cara ofensiva muy efectiva.

FC Oporto presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. La única caída llegó precisamente en la Champions League ante el Manchester City por 2-0, pero desde entonces han encadenado cuatro triunfos consecutivos, entre ellos el 3-1 ante el Benfica y el 4-1 al Casa Pia AC en liga. En ese período han anotado once goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real BetisEmpateFC Oporto
0
0
1
Amistosos
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
1Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre ambos equipos es un empate a uno en un amistoso disputado el 19 de julio de 2019, cuando el Oporto recibió al Betis en Portugal. No existen más enfrentamientos competitivos entre los dos clubes, por lo que este partido de Champions League supone el primer duelo oficial de su historia.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Real Betis ocupa la undécima posición, una situación que le otorga margen de maniobra y le permite competir sin la presión inmediata de los puestos de eliminación. El FC Oporto, en cambio, se encuentra en el puesto 29, dentro de la zona que quedaría fuera de la siguiente ronda, lo que convierte este partido en un encuentro de enorme trascendencia para los intereses europeos del conjunto portugués.

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