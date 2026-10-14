Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Cómo ver Real Betis vs FC Oporto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Real Betis vs FC Oporto se puede seguir en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el canal de TV y el enlace para ver el streaming en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Real Betis recibe a FC Oporto en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla en la fase de liga de la UEFA Champions League, el miércoles 14 de octubre de 2026.

El conjunto de Manuel Pellegrini llega al partido con la moral alta tras golear al Osasuna 5-2 en LaLiga el pasado fin de semana, resultado que consolidó una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. El triunfo en la jornada inaugural de Champions ante el Lille por 3-2 ya le dio a los béticos una base sólida para afrontar esta segunda cita europea en casa.

FC Oporto, dirigido por Francesco Farioli, aterrizó en Sevilla con una necesidad clara de sumar. Los dragones arrancaron la competición continental con una derrota ante el Manchester City, pero han respondido bien en la liga portuguesa, incluyendo una victoria de mérito ante el Benfica por 3-1.

En la clasificación de la Champions League, el Betis ocupa una posición cómoda que le permite jugar con cierta tranquilidad, mientras que el Oporto se encuentra en la zona baja de la tabla y necesita puntos con urgencia para no comprometer su acceso a la siguiente ronda. Eso convierte este duelo en un encuentro de presión asimétrica: los visitantes no pueden permitirse otro tropiezo europeo.

Ambos clubes se han medido en muy pocas ocasiones a nivel competitivo, lo que añade un elemento de incertidumbre táctica a un partido que ya de por sí promete intensidad.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Manuel Pellegrini tiene previsto alinear a Álvaro Vallés bajo palos, con una defensa formada por Natán, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Francisco García. En el centro del campo se esperan Isco, Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal y Abdessamad Ezzalzouli, con Dani Ceballos y Troy Parrott completando el once. Junior Firpo es baja por lesión y no estará disponible para este encuentro.

Francesco Farioli apunta a un once con Diogo Costa en portería y una línea defensiva compuesta por Alberto Costa, Nehuen Perez, Jakub Kiwior y Francisco Moura. Alan Varela, Pablo Rosario y Gabriel Veiga formarían el bloque central, con Andre Silva, Pepe y Borja Sainz en las posiciones más avanzadas. Los visitantes viajan con las bajas de Zaidu Sanusi y William Gomes por lesión, mientras que Jan Bednarek cumple sanción y tampoco podrá participar.

Forma

El Betis llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la contundente goleada al Osasuna por 5-2 en LaLiga, y antes de eso sumaron un empate a uno en Deportivo de A Coruña. En ese tramo de cinco partidos, los verdiblancos han marcado doce goles y encajado ocho, mostrando una cara ofensiva muy efectiva.

FC Oporto presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. La única caída llegó precisamente en la Champions League ante el Manchester City por 2-0, pero desde entonces han encadenado cuatro triunfos consecutivos, entre ellos el 3-1 ante el Benfica y el 4-1 al Casa Pia AC en liga. En ese período han anotado once goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos FC Oporto POR 1 Real Betis BET 1 F 1 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre ambos equipos es un empate a uno en un amistoso disputado el 19 de julio de 2019, cuando el Oporto recibió al Betis en Portugal. No existen más enfrentamientos competitivos entre los dos clubes, por lo que este partido de Champions League supone el primer duelo oficial de su historia.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Real Betis ocupa la undécima posición, una situación que le otorga margen de maniobra y le permite competir sin la presión inmediata de los puestos de eliminación. El FC Oporto, en cambio, se encuentra en el puesto 29, dentro de la zona que quedaría fuera de la siguiente ronda, lo que convierte este partido en un encuentro de enorme trascendencia para los intereses europeos del conjunto portugués.