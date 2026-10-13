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Noticias del equipo y escuadras
RB Leipzig contra PSV Eindhoven alineaciones
4-2-3-1page.match.formation.title
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
PSV Eindhoven
PSV
Once inicial
Suplentes
Manager
- Martín Demichelis
- P. Bosz
Forma
Historial de Enfrentamientos Directos
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
W
W
|2
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
W
W
|3
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
W
W
|4
|2
|1
|1
|0
|8
|3
|+5
|4
D
W
|5
|1
|1
|0
|0
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|+5
|3
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|6
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|+3
|3
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|7
|2
|1
|0
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|2
|+2
|3
L
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|8
|1
|1
|0
|0
|3
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|+2
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|9
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W
|10
|2
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|0
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|5
|4
|+1
|3
W
L
|11
|1
|1
|0
|0
|3
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|3
W
|11
|1
|1
|0
|0
|3
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|+1
|3
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|13
|2
|1
|0
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|+1
|3
W
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|14
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|+1
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|15
|1
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|0
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|2
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|+1
|3
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|15
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|1
|0
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|2
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|+1
|3
W
|17
|1
|1
|0
|0
|1
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|+1
|3
W
|18
|2
|1
|0
|1
|6
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|3
W
L
|19
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
L
W
|20
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
W
L
|21
|2
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|1
|2
|4
|-2
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W
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|22
|1
|0
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|0
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D
|22
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|0
|1
D
|25
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
L
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|26
|2
|0
|1
|1
|4
|6
|-2
|1
D
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|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
L
|28
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|-2
|0
L
L
|29
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
L
|30
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
L
L
|31
|2
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|0
|2
|1
|4
|-3
|0
L
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|32
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
L
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|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
L
|34
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
L
L
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
L
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
L
Clasificación para cuartos de final