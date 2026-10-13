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RB Leipzig vs PSV Eindhoven
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Noticias del equipo y escuadras

RB Leipzig contra PSV Eindhoven alineaciones

4-2-3-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
page.match.formation.title
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumR. BakuR. BakuA. NusaA. NusaE. BanzuziE. BanzuziB. GrudaB. GrudaN. El AynaouiN. El AynaouiC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. CruzM. KovarM. KovarS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticA. ObispoA. ObispoMauro JuniorMauro JuniorR. van BommelR. van BommelK. SanoK. SanoG. TilG. TilI. PerisicI. PerisicS. MijnansS. Mijnans
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-2-3-1
RB Leipzig

Once inicial

PSV Eindhoven

Suplentes

Manager

  • Martín Demichelis
  • P. Bosz
RB Leipzig

Lesiones y suspensiones

PSV Eindhoven

Forma

RBL

RBL - Formulario

SVW
L3-1
COM
L4-1
HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PSV

PSV - Formulario

AJX
W1-3
SHK
D1-1
SPA
W4-1
TWE
L3-2
HEE
W2-0
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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