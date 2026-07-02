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Cómo ver Portugal vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Portugal y Croacia se enfrentan en el Toronto Stadium en un duelo de octavos de final del Mundial 2026. Dos selecciones europeas con ambiciones claras de avanzar profundo en el torneo se miden en territorio canadiense con la eliminación como única alternativa al pase a la siguiente ronda.

Roberto Martínez lleva a una Portugal que navegó el Grupo K sin perder un solo partido. La Seleção acumuló cinco puntos con una victoria y dos empates, anotando seis goles y concediendo apenas uno. Su mayor exhibición llegó ante Uzbekistán, a la que golearon 5-0, aunque el empate sin goles frente a Colombia en la última jornada dejó algunas dudas sobre su capacidad para romper bloqueos defensivos organizados.

Croacia, por su parte, llegó como segunda del Grupo L con seis puntos. Los Vatreni mostraron dos caras distintas: cayeron 4-2 ante Inglaterra en su debut mundialista, pero se recuperaron con victorias ante Panamá y Ghana para confirmar su clasificación. Zlatko Dalić ha construido un equipo que sabe sufrir y sabe ganar cuando el torneo aprieta.

El duelo entre Luka Modrić y el centro del campo portugués marcará el ritmo del partido. El capitán croata, con Mateo Kovačić a su lado, buscará controlar el balón y neutralizar la presión de Vitinha y João Neves. Joško Gvardiol tendrá la misión adicional de frenar las transiciones ofensivas de una delantera portuguesa con mucho talento.

Cristiano Ronaldo afronta este partido con una cuenta pendiente en los Mundiales. Sus diez goles en la competición han llegado todos en la fase de grupos, y el delantero de Al-Nassr llega a Toronto con la oportunidad de cambiar ese registro ante una defensa croata que no ha sido infranqueable en este torneo. Martínez ha defendido públicamente al capitán portugués, insistiendo en que la edad no limita a los grandes jugadores.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las opciones de transmisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez no tiene lesionados ni sancionados confirmados para este partido. El técnico español cuenta con toda la plantilla disponible y apunta a una alineación con Diogo Costa bajo palos; Nuno Mendes, Ruben Dias, João Cancelo y Renato Veiga en defensa; Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes y João Félix en el mediocampo y las bandas; y Cristiano Ronaldo como referencia ofensiva.

Zlatko Dalić tampoco registra bajas por lesión ni sanción en el bloque croata. El once proyectado sitúa a Dominik Livaković en portería; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic y Joško Gvardiol en la línea defensiva; Petar Sucic, Luka Modrić y Mateo Kovačić en el centro del campo; con Nikola Vlasic, Ante Budimir e Ivan Perišić completando el ataque. Se actualizará cualquier novedad de última hora antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal llega con un balance de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, con diez goles anotados y cuatro encajados. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Colombia el 27 de junio, que les confirmó el segundo puesto en el Grupo K. La victoria más contundente del período fue la goleada 5-0 sobre Uzbekistán, mientras que el empate 1-1 ante la RD Congo mostró una cara más irregular.

Croacia suma tres victorias y dos derrotas en sus últimas cinco salidas, con siete goles a favor y ocho en contra. El triunfo más reciente fue el 2-1 ante Ghana el 27 de junio, resultado que aseguró su clasificación. También vencieron 1-0 a Panamá fuera de casa, pero la derrota 4-2 ante Inglaterra en la primera jornada del Mundial evidenció su fragilidad defensiva cuando el rival tiene espacios. Los amistosos previos al torneo dejaron una victoria ante Eslovenia (2-1) y una derrota ante Bélgica (2-0).

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones terminó en empate 1-1, en un partido de la UEFA Nations League A disputado en Croacia el 18 de noviembre de 2024. Antes de ese resultado, Portugal se había impuesto 2-1 en el partido de ida de la misma competición, celebrado en septiembre de 2024. Revisando los últimos cinco duelos, Portugal acumula tres victorias por una de Croacia, con un empate, y ha superado a los Vatreni en el marcador global de forma clara a lo largo de esa serie.

Clasificación

Portugal terminó segundo en el Grupo K del Mundial 2026, mientras que Croacia finalizó en la segunda posición del Grupo L para avanzar a los octavos de final.