Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer - Jornada 31 24 oct 2026 - 17:30 Sports Illustrated Stadium

Cómo ver Nueva York Red Bulls vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nueva York Red Bulls e Inter Miami CF podrá seguirse en directo a través de Apple TV, que es el hogar exclusivo de todos los partidos de la MLS esta temporada. A continuación tienes los detalles para acceder al live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Nueva York Red Bulls recibe a Inter Miami CF en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey en un partido de la Major League Soccer que llega en un momento decisivo de la temporada para ambos clubes.

Los Red Bulls atraviesan un tramo complicado. El equipo de Michael Bradley ha cedido terreno en las últimas semanas y llega al encuentro con la necesidad urgente de sumar puntos para no perder contacto con los puestos que interesan en la tabla del Este.

Inter Miami, en cambio, llega con otra dinámica. El conjunto de Kily González ha encadenado victorias recientes y, aunque no siempre convence en lo colectivo, cuenta con el recurso más desequilibrante de toda la liga: Lionel Messi. El argentino, que acaba de ser galardonado con el Premio Princesa de Asturias del Deporte en Oviedo, sigue en un estado de forma excepcional.

Messi marcó un doblete ante Atlanta United hace apenas unos días y continúa liderando la tabla de goleadores de la MLS con autoridad. A sus 39 años, el ocho veces ganador del Balón de Oro sigue siendo el jugador más determinante del campeonato.

Por su parte, los Red Bulls necesitan una respuesta en casa. El Sports Illustrated Stadium ha sido históricamente un fortín difícil de visitar, y Bradley buscará que su equipo recupere la solidez que le ha faltado en los últimos compromisos.

Si quieres seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre cómo verlo por televisión o en live stream.

Noticias del equipo y escuadras

En el apartado de novedades, el técnico de los Red Bulls, Michael Bradley, no ha facilitado una alineación probable de cara al partido, y tampoco hay confirmación oficial sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. Se espera que la información se actualice conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Kily González tampoco ha desvelado su once titular previsto ni ha reportado ausencias confirmadas por lesión o suspensión. Inter Miami llega con la plantilla aparentemente disponible, aunque los detalles definitivos se conocerán más cerca del partido.

Forma

Los Red Bulls presentan un balance de una victoria, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos de liga, con tres victorias si se amplía la ventana, aunque las dos últimas jornadas han sido negativas: cayeron 0-2 ante Toronto FC y 2-1 frente a DC United. Su mejor resultado reciente fue la goleada 4-1 sobre San Diego FC. En total, el equipo ha marcado siete goles y encajado nueve en ese tramo.

Inter Miami llega en un estado de forma muy superior, con tres victorias en los últimos cinco partidos, un empate y una sola derrota. Los de Kily González golearon 4-0 al DC United y vencieron 3-1 al Atlanta United en su último encuentro. Han anotado doce goles en ese período y solo han recibido cuatro, lo que refleja una solidez ofensiva clara.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos equipos favorece claramente a Inter Miami. En los últimos cinco enfrentamientos directos en la MLS, el conjunto de Florida ha dominado la serie con contundencia, incluyendo una victoria por 5-1 en el Sports Illustrated Stadium y una goleada por 6-2. Los Red Bulls solo pueden rescatar un triunfo en ese período, aunque fue rotundo: un 4-0 en casa. El partido más reciente entre ambos, disputado en abril de 2026, terminó en empate 2-2, lo que sugiere que los locales han encontrado cierta manera de frenar al rival, aunque la tendencia general de la serie sigue inclinándose hacia el lado de Miami.

Clasificación

En la clasificación de la Conferencia Este, Inter Miami ocupa la segunda posición, lo que los sitúa en zona de playoff directo con opciones reales de terminar entre los primeros. Los Red Bulls, en cambio, se encuentran en el noveno puesto, una posición que los deja fuera de los puestos de clasificación y que convierte este partido en algo más que un trámite para el equipo local.