Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo I New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Noruega vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

En Estados Unidos, el partido se puede ver en español a través de Telemundo, disponible en streaming mediante Fubo TV. Peacock transmite en español los 104 partidos del torneo. En México, la cobertura corre a cargo de TV Azteca, mientras que TelevisaUnivision ofrece su propia señal para el público hispanohablante. Los canales de TV y las opciones de transmisión en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Noruega y Senegal se miden en el Grupo I del Mundial de la FIFA 2026 este lunes 22 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Ambas selecciones llegan a este partido con situaciones muy distintas tras la primera jornada del torneo.

Noruega hizo un debut de ensueño al golear 4-1 a Irak en el Gillette Stadium. Erling Haaland marcó dos goles en su primera aparición en una Copa del Mundo, y los escandinavos mostraron toda la amenaza que prometían antes del torneo.

Senegal, en cambio, tuvo una tarde agridulce en su estreno. Los Leones de la Teranga plantaron cara a Francia en la primera mitad, pero sucumbieron tras el descanso ante la calidad de Kylian Mbappé y Michael Olise, que sellaron una victoria francesa por 3-1. El equipo de Pape Thiaw necesita una respuesta.

Para Senegal, perder aquí pondría en serio riesgo su clasificación. El tercer partido del grupo, frente a Irak el 26 de junio, se convertiría en una auténtica final. Noruega, en cambio, puede permitirse jugar con ambición: una segunda victoria consecutiva les dejaría prácticamente con el billete a la siguiente ronda en el bolsillo.

Las dos plantillas rebosan talento de la Premier League y de los grandes clubes europeos. Martin Ødegaard y Haaland lideran una Noruega que regresa a un gran torneo tras casi tres décadas de ausencia. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e Idrissa Gana Gueye conforman el núcleo experimentado y combativo de Senegal.

El MetLife Stadium, que acogerá la Final del Mundial el 19 de julio, ofrece el escenario perfecto para un duelo con implicaciones directas en la clasificación. A continuación, todo lo que necesitas saber para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Stale Solbakken alinea un once titular de garantías para Noruega: Ørjan Nyland bajo palos, con una defensa formada por Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Julian Ryerson y Torbjørn Heggem. Martin Ødegaard y Sander Berge anclan el centro del campo junto a Fredrik Aursnes, y el tridente ofensivo lo completan Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sørloth. No hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando noruego.

Por su parte, Pape Thiaw presenta a Edouard Mendy en portería, con una defensa articulada en torno a Kalidou Koulibaly y completada por Malick Diouf, Krepin Diatta y Moussa Niakhate. Lamine Camara, Pape Gueye e Idrissa Gana Gueye forman el mediocampo, mientras que Nicolas Jackson, Sadio Mané e Ismaila Sarr arrancan en ataque. Tampoco hay bajas por lesión o sanción registradas en Senegal. Se actualizará la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Noruega llega con tres victorias, dos empates y una sola derrota en sus últimos cinco partidos. La única caída fue por 2-1 ante Países Bajos en un amistoso de marzo. Su partido más reciente fue la contundente goleada 4-1 a Irak en el debut mundialista del 16 de junio, a la que se suma un 3-1 sobre Suecia en un amistoso de junio. El empate 1-1 con Marruecos y el 0-0 ante Suiza completan una racha en la que los escandinavos han marcado con fluidez y han encajado poco.

Senegal acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue el 3-1 ante Francia en la primera jornada del Mundial el 16 de junio. Antes de eso, empataron 0-0 con Arabia Saudí y cayeron 3-2 ante Estados Unidos en amistosos de mayo. Sus victorias llegaron ante Gambia (3-1) y Perú (2-0) en marzo, lo que confirma que los senegaleses pueden ser eficaces cuando el contexto les favorece.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Último partidos SEN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Senegal 2 - 1 Noruega 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Solo existe un precedente entre ambas selecciones en el registro disponible. Senegal venció 2-1 a Noruega en un amistoso disputado el 1 de marzo de 2006 en territorio senegalés. Ese único antecedente ofrece escaso valor predictivo para lo que pueda ocurrir en el MetLife Stadium, aunque confirma que Senegal ya se ha impuesto a su rival de este lunes en el pasado.

Clasificación

En el Grupo I de la Copa del Mundo, Noruega ocupa actualmente la primera posición tras su victoria en el debut, mientras que Senegal es tercera después de su derrota ante Francia.