Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Cuartos de final Miami Stadium

Cómo ver Noruega vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Noruega e Inglaterra se puede seguir en directo a través de las plataformas disponibles en tu región. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming en vivo para ver el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Noruega e Inglaterra se citan en el Miami Stadium este sábado para disputar un puesto en las semifinales del Mundial 2026. El partido es un cuarto de final que enfrenta a dos selecciones que han llegado a esta fase con argumentos sólidos y con sus figuras más determinantes en plena forma.

Erling Haaland ha sido el nombre del torneo para Noruega. El delantero del Manchester City eliminó a Brasil con un doblete en los octavos de final, un resultado que él mismo ha descrito como todavía irreal. Antes, marcó en los dos partidos de grupo ante Irak y Senegal, y firmó el tanto decisivo frente a Costa de Marfil. Su registro en la fase de clasificación, 16 goles en ocho partidos, ya anticipaba lo que estaba por venir.

Pero Noruega no depende únicamente de su estrella. Staale Solbakken ha construido un equipo con profundidad real, capaz de sufrir y ganar cuando el partido lo exige. La victoria ante Brasil, 1-2, y el triunfo sobre Costa de Marfil con el mismo marcador reflejan una selección que sabe gestionar los momentos de tensión.

Inglaterra llega a Miami después de superar a México 3-2 en octavos, aunque el partido dejó algunas preocupaciones en el cuerpo técnico de Thomas Tuchel. Un virus intestinal ha afectado al campamento inglés, con Declan Rice como el nombre más comprometido tras ausentarse de dos sesiones de entrenamiento consecutivas. Su presencia el sábado es una incógnita real.

Jude Bellingham ha sido el motor creativo de los ingleses durante todo el torneo. Harry Kane, por su parte, atraviesa el mejor momento de su carrera internacional, acallando con goles a quienes cuestionaban su rendimiento en grandes competiciones. La dupla Bellingham-Kane ofrece una amenaza comparable a cualquier ataque del Mundial.

El duelo táctico central del partido tiene nombre propio: cómo detener a Haaland. El exinternacional noruego John Arne Riise ya ha advertido que el delantero puede desequilibrar a la defensa inglesa, mientras que voces del lado inglés reconocen que no existe una solución sencilla para contenerle.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Noruega vs Inglaterra en directo, incluyendo las opciones de canal de TV y streaming en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Staale Solbakken cuenta con un once probable encabezado por Oerjan Nyland bajo palos, con una línea defensiva formada por Ajer, Wolfe, Ryerson y Heggem. El centro del campo lo componen Berge, Oedegaard y Patrick Berg, mientras que Haaland lidera el ataque acompañado por Soerloth y Nusa. El cuerpo técnico noruego no ha reportado lesiones ni sanciones en el grupo.

Thomas Tuchel afronta el partido con más dudas. Jordan Henderson está en la lista de bajas por lesión, y Jarell Quansah cumple sanción y no podrá participar. La mayor preocupación es Declan Rice, quien ha faltado a dos entrenamientos seguidos por un virus que ha afectado al campamento inglés y cuya disponibilidad para el partido es incierta. El once probable de Tuchel sitúa a Pickford en portería, con Spence, O'Reilly, Konsa y Burn en defensa, Bellingham, Anderson y Rice en el centro, y Gordon, Saka y Kane en ataque, aunque la alineación definitiva podría variar en función del estado físico de los afectados.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 14 J. Henderson

26 J. Quansah

Forma

Noruega llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros del Mundial. Su único tropiezo fue la derrota ante Francia por 4-1 en la fase de grupos. Desde entonces, el equipo de Solbakken ha ganado a Senegal (3-2), Costa de Marfil (1-2) y Brasil (1-2). En total, los noruegos han marcado 10 goles y encajado 10 en esos cinco partidos, aunque sus últimas actuaciones apuntan a una mayor solidez defensiva.

Inglaterra presenta un balance aún más consistente: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El único punto cedido fue el 0-0 ante Ghana en la fase de grupos. Los ingleses ganaron a Croacia (4-2), Panamá (0-2), RD Congo (2-1) y México (3-2) en octavos. Con 11 goles marcados y cinco encajados en esos cinco partidos, el ataque inglés no ha dado señales de desgaste.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 1 - 0 Noruega

Noruega 0 - 1 Inglaterra 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 0/2

El historial reciente entre ambas selecciones es escaso. El último enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra tuvo lugar en septiembre de 2014, un amistoso que los ingleses ganaron 1-0. Antes de eso, en mayo de 2012, Inglaterra también se impuso 1-0 en un amistoso disputado en territorio noruego. Los dos únicos precedentes disponibles reflejan victorias inglesas, aunque ninguno de los dos partidos tuvo carácter competitivo.

Clasificación

En la fase de grupos, Noruega terminó segunda en el Grupo I, mientras que Inglaterra lideró el Grupo L y accedió a la fase eliminatoria como primera clasificada.