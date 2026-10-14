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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain se puede ver en directo a través de HBO Max. Accede a la plataforma con tu suscripción para disfrutar de la cobertura en vivo del encuentro.

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El Etihad Stadium acoge este miércoles uno de los partidos más atractivos de la fase de liga de la UEFA Champions League, con Manchester City recibiendo a Paris Saint-Germain en un duelo que enfrenta al noveno clasificado contra el quinto de la tabla continental.

Enzo Maresca llega al encuentro con la moral por las nubes. Su equipo acaba de golear al Liverpool 3-0 en Anfield en la Premier League, una actuación que reforzó la idea de que el City es un rival de máxima exigencia en cualquier competición. Rayan Cherki ha emergido como una pieza creativa de primer nivel, mientras que Jeremy Doku demostró su impacto desde el banquillo con una actuación devastadora en Merseyside.

Las cargas extradeportivas no parecen haber afectado al vestuario. El centrocampista Elliot Anderson ha hablado abiertamente de la unidad del grupo, señalando que la presión externa ha reforzado la cohesión interna del equipo.

PSG llega a Manchester liderando la clasificación de la Champions League. Luis Enrique ha construido un equipo de gran solidez, aunque la gestión de los minutos de Ousmane Dembélél-e sigue generando debate en Francia. Los parisinos vienen de golear 6-1 al Slovan Bratislava en la fase de liga y de ganar cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

El historial reciente entre ambos añade un punto de tensión adicional. El PSG se impuso 4-2 en el último cruce disputado en enero de 2025, aunque el City acumula tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos directos.

Para seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre dónde verlo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Enzo Maresca no tiene bajas por lesión ni sanción para este partido. El técnico italiano tiene previsto alinear a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi y Josko Gvardiol. En el centro del campo se espera la presencia de Phil Foden, Enzo Fernández, Rayan Cherki y Elliot Anderson, mientras que Jeremy Doku y Erling Haaland formarán el ataque.

Luis Enrique tampoco reporta lesiones ni sanciones en el bando parisino. El once proyectado sitúa a Matvey Safonov en portería, con Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Willian Pacho en defensa. Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz formarán el centro del campo, con Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres y Ousmane Dembélé como referentes ofensivos, aunque la presencia de este último en el once titular continúa siendo objeto de escrutinio dado su escaso protagonismo reciente.

Forma

Manchester City llega al partido con cinco victorias consecutivas en Premier League, Carabao Cup y Champions League. Su racha incluye el contundente 3-0 ante el Liverpool en Anfield, así como goleadas de 5-3 al Sunderland y 5-0 al Norwich City. En total, el equipo de Maresca ha anotado 15 goles y encajado seis en esos cinco encuentros, con una victoria 2-0 ante el FC Oporto que confirmó su solvencia en Europa.

PSG ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con la única derrota llegando ante el Mónaco por 2-1 en Ligue 1 a principios de septiembre. Los parisinos aplastaron al Slovan Bratislava 6-1 en Champions League y se impusieron 3-1 al Le Mans en su más reciente salida liguera. En el conjunto de los cinco partidos, el equipo de Enrique ha marcado 13 goles y encajado cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en enero de 2025 en la Champions League, con el PSG imponiéndose 4-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el City acumula tres victorias frente a las dos del conjunto parisino, con los duelos de 2021 como los más disputados de la serie: el City ganó 2-0 en el Etihad en mayo de ese año, mientras que el PSG respondió con un 2-0 en París ese mismo septiembre.

Clasificación

En la clasificación actual de la Champions League, PSG ocupa la quinta posición mientras que Manchester City se sitúa en el noveno puesto, lo que convierte este duelo en un choque entre el líder de la competición y un equipo que necesita sumar para escalar posiciones en la tabla continental.