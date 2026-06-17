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Cómo ver Inglaterra vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inglaterra y Croacia contará con cobertura televisiva y en streaming para distintas regiones. A continuación se detallan los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y Croacia abren su participación en el Mundial 2026 en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, en un duelo del Grupo L que ninguno de los dos puede permitirse comenzar con mal pie.

Bajo las órdenes de Thomas Tuchel, Inglaterra llega con la ambición de demostrar que esta generación puede ir más lejos que las anteriores. Jude Bellingham, cuya temporada en el Real Madrid ha estado marcada por el escrutinio constante, tiene la oportunidad de silenciar a sus críticos en el mayor escenario del fútbol mundial. Harry Kane, capitán de los Tres Leones, ya genera respeto entre sus rivales: el defensor croata Duje Caleta-Car lo ha reconocido como uno de los atacantes más difíciles de neutralizar en el fútbol actual.

Croacia, entrenada por Zlatko Dalic, llega con la experiencia de haber alcanzado etapas avanzadas en los dos últimos Mundiales. Luka Modric, en su quinta Copa del Mundo y ahora en las filas del AC Milan, ha enviado un mensaje claro antes del partido: su selección no le teme a nadie. El centrocampista veterano sigue siendo el alma técnica y competitiva de un equipo que no renuncia a nada.

Eberechi Eze ha confirmado que mantendrá su peculiar carrera de penalti si le toca lanzar durante el torneo, a pesar del reciente fallo en la final de la Champions League con el Arsenal. Por su parte, Joško Gvardiol, defensor croata que ha renovado con el Manchester City hasta 2031, llega con la confianza de quien sabe que su futuro está asegurado.

Ambas selecciones se ubican en el Grupo L, con Croacia como líder y Inglaterra en segunda posición según la tabla actual. El partido promete ser un examen de carácter para los dos equipos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel dirige a Inglaterra sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción en el equipo, aunque el técnico alemán no ha desvelado su once inicial. El cuerpo técnico irá actualizando la información sobre el estado del plantel a medida que se acerque el partido.

Zlatko Dalic tampoco ha reportado ausencias confirmadas en la convocatoria croata, y la alineación prevista permanece sin confirmar. Se añadirán novedades sobre el equipo visitante en cuanto estén disponibles antes del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega al torneo con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Tres Leones golearon a Costa Rica por 3-0 el 10 de junio y superaron a Nueva Zelanda por 1-0 cuatro días antes, completando así dos triunfos consecutivos en la recta final de preparación. Su único tropiezo fue una derrota ante Japón por 0-1 en marzo, mientras que empataron 1-1 frente a Uruguay en ese mismo mes. En total, anotaron siete goles y encajaron tres en esos cinco encuentros.

Croacia presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo de Dalic venció a Eslovenia por 2-1 el 7 de junio en su último partido, aunque antes había caído ante Bélgica por 0-2 y ante Brasil por 3-1. Sus dos victorias anteriores llegaron ante Colombia (1-2) y Montenegro (2-3), ambas de manera consecutiva. Los croatas marcaron nueve goles y recibieron nueve en ese tramo, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con cierta vulnerabilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue en la Eurocopa 2021, donde Inglaterra se impuso por 1-0. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, los resultados están igualados con dos victorias para cada lado y un empate, con el partido de la semifinal del Mundial 2018 como el precedente más doloroso para los ingleses: Croacia ganó 2-1 en aquella ocasión. El historial reciente refleja una rivalidad equilibrada, aunque el duelo de 2009 en la clasificación mundialista terminó con una contundente victoria inglesa por 5-1.

Clasificación

En la tabla del Grupo L del Mundial 2026, Croacia ocupa la primera posición e Inglaterra la segunda antes del inicio del torneo.