Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Cómo ver Galatasaray vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Galatasaray y Barcelona se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Barcelona visita el Rams Global Stadyumu de Estambul para enfrentarse a Galatasaray en la fase de grupos de la Liga de Campeones, con los azulgranas buscando mantener intacto su invicto en todas las competiciones esta temporada.

El conjunto turco llega al duelo con una identidad clara y el respaldo de una de las aficiones más ruidosas de Europa. Lucas Torreira, centrocampista del equipo de Okan Buruk, no ha ocultado su admiración por el rival, aunque ha dejado claro que los leones no cambiarán su estilo agresivo en casa.

Barcelona, por su parte, atraviesa un momento de forma extraordinario. Hansi Flick ha construido un equipo que ha ganado sus cinco últimos partidos oficiales, incluyendo una goleada ante Feyenoord en Champions y un cómodo triunfo frente al Getafe el pasado fin de semana.

El técnico alemán ha decidido dejar a Raphinha en Barcelona para proteger su estado físico de cara a un calendario exigente. La baja del capitán brasileño, junto a las de Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji, condiciona la configuración del once visitante.

En la tabla de la Champions League, Barcelona ocupa la tercera posición mientras Galatasaray se encuentra en el puesto 29, lo que convierte este partido en una prueba de fuego para los turcos si quieren mejorar su situación en la competición europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Okan Buruk podrá contar con un once de garantías en el que figuran nombres como Victor Osimhen, Leroy Sané y Rafael Leao, con Lucas Torreira ejerciendo de ancla en el mediocampo. La única baja confirmada en el conjunto local es Wilfried Singo, sin suspendidos en la convocatoria.

Hansi Flick afronta el partido con varias ausencias de peso en el bando visitante. Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji están descartados, por lo que el técnico alemán deberá ajustar su alineación habitual. El once proyectado sitúa a Joan García bajo palos, con Lamine Yamal y Gabriel Jesus como referencias ofensivas junto a Pedri y Karim Adeyemi.

Forma

Galatasaray llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Kasimpasa en la Superlig, aunque en Champions cayeron 3-1 ante el Sporting de Lisboa. En total, el equipo de Buruk ha marcado ocho goles y encajado nueve en ese período.

Barcelona presenta una racha de cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Los azulgranas golearon al Racing Santander por 7-2 y arrancaron la Champions con un contundente 5-1 sobre el Feyenoord. En esos cinco partidos han anotado 18 goles y solo han encajado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2022, en la Europa League, con victoria del Barcelona por 1-2 en Estambul. En el partido de ida de aquella eliminatoria, el conjunto azulgrana empató 0-0 en el Camp Nou. Revisando los cinco precedentes disponibles, Barcelona no ha perdido ninguno de los duelos frente a Galatasaray, con cuatro victorias y un empate en su haber.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Barcelona ocupa la tercera posición, lo que refleja su sólido arranque europeo, mientras Galatasaray se encuentra en el puesto 29, una situación que convierte este partido en prácticamente obligatorio para los turcos si quieren seguir con opciones de avanzar en la competición.