¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoBarcelona
¡Mira aquí! HBO Max
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Galatasaray vs Barcelona: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Galatasaray y Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Rams Global Stadyumu
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Galatasaray vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Galatasaray y Barcelona se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

HBO Max

HBO Max

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Barcelona visita el Rams Global Stadyumu de Estambul para enfrentarse a Galatasaray en la fase de grupos de la Liga de Campeones, con los azulgranas buscando mantener intacto su invicto en todas las competiciones esta temporada.

El conjunto turco llega al duelo con una identidad clara y el respaldo de una de las aficiones más ruidosas de Europa. Lucas Torreira, centrocampista del equipo de Okan Buruk, no ha ocultado su admiración por el rival, aunque ha dejado claro que los leones no cambiarán su estilo agresivo en casa.

Barcelona, por su parte, atraviesa un momento de forma extraordinario. Hansi Flick ha construido un equipo que ha ganado sus cinco últimos partidos oficiales, incluyendo una goleada ante Feyenoord en Champions y un cómodo triunfo frente al Getafe el pasado fin de semana.

El técnico alemán ha decidido dejar a Raphinha en Barcelona para proteger su estado físico de cara a un calendario exigente. La baja del capitán brasileño, junto a las de Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji, condiciona la configuración del once visitante.

En la tabla de la Champions League, Barcelona ocupa la tercera posición mientras Galatasaray se encuentra en el puesto 29, lo que convierte este partido en una prueba de fuego para los turcos si quieren mejorar su situación en la competición europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Galatasaray contra Barcelona alineaciones

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
U. CakirU. CakirDavinson SánchezDavinson SánchezB. YilmazB. YilmazI. JakobsI. JakobsE. ElmaliE. ElmaliL. TorreiraL. TorreiraM. LeminaM. LeminaA. BatrakovA. BatrakovR. LeaoR. LeaoY. AkgunY. AkgunV. OsimhenV. OsimhenJoan GarcíaJoan GarcíaPau CubarsíPau CubarsíEric GarcíaEric GarcíaJoão CanceloJoão CanceloG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Once inicial

Barcelona

Suplentes

Manager

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk podrá contar con un once de garantías en el que figuran nombres como Victor Osimhen, Leroy Sané y Rafael Leao, con Lucas Torreira ejerciendo de ancla en el mediocampo. La única baja confirmada en el conjunto local es Wilfried Singo, sin suspendidos en la convocatoria.

Hansi Flick afronta el partido con varias ausencias de peso en el bando visitante. Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji están descartados, por lo que el técnico alemán deberá ajustar su alineación habitual. El once proyectado sitúa a Joan García bajo palos, con Lamine Yamal y Gabriel Jesus como referencias ofensivas junto a Pedri y Karim Adeyemi.

Galatasaray

Lesiones y suspensiones

Barcelona

Forma

GAL

GAL - Formulario

SCP
L3-1
KOB
W1-0
TRS
L4-0
PEN
D3-3
KAS
W3-1
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BAR

BAR - Formulario

FEY
W5-1
LEV
W2-4
SAN
W7-2
SEV
W1-3
GET
W3-0
Gol marcado (encajado)
22/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Galatasaray llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Kasimpasa en la Superlig, aunque en Champions cayeron 3-1 ante el Sporting de Lisboa. En total, el equipo de Buruk ha marcado ocho goles y encajado nueve en ese período.

Barcelona presenta una racha de cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Los azulgranas golearon al Racing Santander por 7-2 y arrancaron la Champions con un contundente 5-1 sobre el Feyenoord. En esos cinco partidos han anotado 18 goles y solo han encajado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GalatasarayEmpateBarcelona
0
1
4
Europa League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Europa League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
F
Liga de Campeones
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Liga de Campeones
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
2Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2022, en la Europa League, con victoria del Barcelona por 1-2 en Estambul. En el partido de ida de aquella eliminatoria, el conjunto azulgrana empató 0-0 en el Camp Nou. Revisando los cinco precedentes disponibles, Barcelona no ha perdido ninguno de los duelos frente a Galatasaray, con cuatro victorias y un empate en su haber.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Barcelona ocupa la tercera posición, lo que refleja su sólido arranque europeo, mientras Galatasaray se encuentra en el puesto 29, una situación que convierte este partido en prácticamente obligatorio para los turcos si quieren seguir con opciones de avanzar en la competición.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google