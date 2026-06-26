Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Egipto vs Irán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Egipto vs Irán se puede ver en directo a través de VIX en Prime Video. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de transmisión en línea disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Egipto e Irán se enfrentan en el Seattle Stadium en la tercera jornada del Grupo G del Mundial 2026, con la clasificación para los octavos de final en juego para ambas selecciones.

Los Faraones llegan a este partido como líderes del grupo con cuatro puntos, respaldados por una victoria histórica: la primera que Egipto ha conseguido jamás en un Mundial. Mohamed Salah marcó y asistió en la remontada ante Nueva Zelanda el 22 de junio, cuando el equipo de Hossam Hassan dio la vuelta a un marcador adverso para ganar 3-1 en Vancouver.

Irán, por su parte, suma dos puntos tras un empate sin goles ante Bélgica en Los Ángeles el 21 de junio. La solidez defensiva del equipo de Amir Ghalenoei fue notable: neutralizaron a Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne con un bloque compacto que aguantó incluso cuando los belgas quedaron en inferioridad numérica.

El panorama del grupo es claro. Una victoria egipcia les consagra como primeros de grupo. Un triunfo iraní les catapulta a la siguiente ronda con máximo impulso. Un empate deja a Egipto clasificado pero obliga a Irán a esperar los resultados paralelos.

Salah sigue siendo el foco del ataque egipcio, y la zaga iraní encabezada por Shoja Khalilzadeh y el portero Alireza Beiranvand tendrá que rendir al máximo nivel para contenerle. En el otro extremo, Mehdi Taremi busca romper el silencio goleador de Irán en este Mundial, donde todavía no ha marcado en dos partidos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Egipto vs Irán en directo, incluyendo los canales de televisión disponibles, las opciones de transmisión en línea y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hossam Hassan presenta un once probable con Mostafa Ahmed Shobeir bajo palos, una defensa formada por Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Abou El Fotouh y Rami Rabia, y una línea de mediocampo y ataque con Mohamed Salah, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour y Mostafa Ziko, con Omar Marmoush como referencia ofensiva. Hossam Abdelmaguid figura como baja por lesión, aunque no hay sanciones que afecten al equipo.

Amir Ghalenoei alinea a Alireza Beiranvand en portería, con una defensa compuesta por Ehsan Haji Safi, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani y Shoja Khalilzadeh. Ali Nemati, Saeid Ezatolahi y Alireza Jahanbakhsh ocupan el centro del campo, mientras que Saman Ghoddos y Mohammad Mohebi apoyan al delantero Mehdi Taremi. Irán no registra lesiones ni sanciones de cara a este partido, aunque la información se actualizará si hay novedades antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 H. Abdelmaguid Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Egipto llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria 3-1 ante Nueva Zelanda el 22 de junio, que supuso el primer triunfo mundialista de la historia del país. Antes de eso, empataron 1-1 con Bélgica en el debut del torneo y cayeron 2-1 ante Brasil en un amistoso de junio. Completan la serie una victoria 1-0 ante Rusia en mayo y un empate sin goles con España en marzo, con seis goles anotados y cuatro encajados en ese tramo.

Irán llega invicto en sus últimos cinco encuentros, con dos victorias y tres empates. Su partido más reciente fue el empate 0-0 ante Bélgica el 21 de junio, precedido por otro empate 2-2 ante Nueva Zelanda el 16 de junio en el debut mundialista. En los tres amistosos previos al torneo, el equipo de Ghalenoei goleó a Costa Rica 5-0, venció a Gambia 3-1 y a Mali 2-0, sumando siete goles anotados y tres encajados en los cinco partidos. Irán todavía no ha marcado en sus dos actuaciones en esta Copa del Mundo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos entre Egipto e Irán. Los registros históricos oficiales de este duelo se actualizarán cuando la información esté disponible.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa del Mundo, Egipto ocupa la primera posición e Irán se sitúa en el segundo puesto antes de la última jornada.