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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Allianz Arena de Múnich acoge este miércoles un duelo de alto voltaje en la fase de liga de la Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Arsenal. Los bávaros reciben a un Arsenal que llega como uno de los equipos más sólidos del continente, con la ambición de ir más lejos que la final que perdieron la pasada temporada.

Vincent Kompany dirige a un Bayern que viene de golear 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga, aunque su trayectoria reciente en Europa no ha sido tan convincente. Un empate 3-3 ante el Viking en la jornada anterior de la Liga de Campeones deja a los muniqueses con margen de mejora en la competición continental.

Mikel Arteta, por su parte, lleva al Emirates a una escuadra que ganó su último partido de Premier League 1-0 ante Nottingham Forest y que aplastó 3-0 al Lille en su anterior salida europea. Los Gunners llegan con confianza y con el recuerdo vivo de haber derrotado al Bayern 3-1 en el Emirates en noviembre pasado.

Jonathan Tah, defensa del Bayern, ya ha advertido a sus compañeros del peligro que representa un Arsenal que no debe subestimarse, especialmente por la amenaza de Kai Havertz. Ezri Konsa, por su lado, llega al partido con el hambre de quien sabe que estas noches europeas son las que definen temporadas.

La clasificación sitúa al Arsenal en una posición ligeramente más cómoda que Bayern en la tabla de la fase de liga, lo que añade matices tácticos a un partido que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder. A continuación, toda la información para no perderte el encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Vincent Kompany no podrá contar con Jamal Musiala por lesión, mientras que Michael Olise cumple sanción y tampoco estará disponible. El XI proyectado del Bayern apunta a Manuel Neuer en portería, con Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies en defensa, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic en el centro del campo junto a Lennart Karl, y Luis Díaz, Ismael Saibari y Harry Kane formando el ataque.

En el bando visitante, Mikel Arteta llega con las bajas de Piero Hincapié, William Saliba y Christos Tzolis. El once probable del Arsenal sitúa a David Raya bajo palos, con Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en la zaga, Martin Ødegaard y Declan Rice en el mediocampo, Noni Madueke y Myles Lewis-Skelly en las bandas, y Bukayo Saka y Kai Havertz completando el ataque.

Forma

Bayern Múnich llega con un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Los bávaros vienen de una goleada 6-1 sobre el RB Leipzig, pero antes cedieron un empate 3-3 ante el Viking en la Liga de Campeones. En total, han marcado 19 goles y encajado 7 en ese tramo, lo que refleja una solidez ofensiva notable pero también cierta vulnerabilidad defensiva.

Arsenal presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La única derrota fue un 3-0 ante el Brighton en la Premier League, pero desde entonces los Gunners han respondido con victorias consecutivas, incluyendo el 3-0 ante el Lille en Europa y el 1-0 ante el Nottingham Forest el pasado fin de semana. En conjunto, han anotado 10 goles y recibido 4 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando Arsenal venció 3-1 al Bayern en el Emirates Stadium en la fase de liga de la Liga de Campeones. Antes de ese resultado, Bayern se impuso 1-0 en Múnich en abril de 2024, mientras que el partido de ida de esa misma eliminatoria terminó 2-2 en Londres. En los cinco precedentes registrados, los encuentros han sido de lo más disputado, con ambos equipos sumando victorias y los bávaros marcando un total de 12 goles frente a los 9 del Arsenal.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Liga de Campeones, Arsenal ocupa la séptima posición y Bayern Múnich la décima. Un triunfo esta noche podría acercar a cualquiera de los dos al grupo de equipos que aspiran a clasificarse directamente para los octavos de final sin pasar por la ronda de play-off.