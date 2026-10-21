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Cómo ver Bayern Múnich vs Arsenal: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Bayern Múnich vs Arsenal
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Arsenal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Bayern Múnich vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Allianz Arena de Múnich acoge este miércoles un duelo de alto voltaje en la fase de liga de la Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Arsenal. Los bávaros reciben a un Arsenal que llega como uno de los equipos más sólidos del continente, con la ambición de ir más lejos que la final que perdieron la pasada temporada.

Vincent Kompany dirige a un Bayern que viene de golear 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga, aunque su trayectoria reciente en Europa no ha sido tan convincente. Un empate 3-3 ante el Viking en la jornada anterior de la Liga de Campeones deja a los muniqueses con margen de mejora en la competición continental.

Mikel Arteta, por su parte, lleva al Emirates a una escuadra que ganó su último partido de Premier League 1-0 ante Nottingham Forest y que aplastó 3-0 al Lille en su anterior salida europea. Los Gunners llegan con confianza y con el recuerdo vivo de haber derrotado al Bayern 3-1 en el Emirates en noviembre pasado.

Jonathan Tah, defensa del Bayern, ya ha advertido a sus compañeros del peligro que representa un Arsenal que no debe subestimarse, especialmente por la amenaza de Kai Havertz. Ezri Konsa, por su lado, llega al partido con el hambre de quien sabe que estas noches europeas son las que definen temporadas.

La clasificación sitúa al Arsenal en una posición ligeramente más cómoda que Bayern en la tabla de la fase de liga, lo que añade matices tácticos a un partido que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder. A continuación, toda la información para no perderte el encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Bayern Múnich contra Arsenal alineaciones probables

4-2-3-1
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicL. KarlL. KarlLuis DíazLuis DíazI. SaibariI. SaibariH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. SakaB. SakaK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern Múnich

Once inicial

Arsenal

Manager

  • V. Kompany
  • M. Arteta

Vincent Kompany no podrá contar con Jamal Musiala por lesión, mientras que Michael Olise cumple sanción y tampoco estará disponible. El XI proyectado del Bayern apunta a Manuel Neuer en portería, con Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies en defensa, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic en el centro del campo junto a Lennart Karl, y Luis Díaz, Ismael Saibari y Harry Kane formando el ataque.

En el bando visitante, Mikel Arteta llega con las bajas de Piero Hincapié, William Saliba y Christos Tzolis. El once probable del Arsenal sitúa a David Raya bajo palos, con Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en la zaga, Martin Ødegaard y Declan Rice en el mediocampo, Noni Madueke y Myles Lewis-Skelly en las bandas, y Bukayo Saka y Kai Havertz completando el ataque.

Forma

FCB

FCB - Formulario

ELV
W1-2
FCU
W7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
W6-1
Gol marcado (encajado)
20/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ARS

ARS - Formulario

IPS
W2-4
BHA
L3-0
LEE
W2-1
LIL
W3-0
NFO
W0-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Bayern Múnich llega con un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Los bávaros vienen de una goleada 6-1 sobre el RB Leipzig, pero antes cedieron un empate 3-3 ante el Viking en la Liga de Campeones. En total, han marcado 19 goles y encajado 7 en ese tramo, lo que refleja una solidez ofensiva notable pero también cierta vulnerabilidad defensiva.

Arsenal presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La única derrota fue un 3-0 ante el Brighton en la Premier League, pero desde entonces los Gunners han respondido con victorias consecutivas, incluyendo el 3-0 ante el Lille en Europa y el 1-0 ante el Nottingham Forest el pasado fin de semana. En conjunto, han anotado 10 goles y recibido 4 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateArsenal
3
1
1
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
14Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando Arsenal venció 3-1 al Bayern en el Emirates Stadium en la fase de liga de la Liga de Campeones. Antes de ese resultado, Bayern se impuso 1-0 en Múnich en abril de 2024, mientras que el partido de ida de esa misma eliminatoria terminó 2-2 en Londres. En los cinco precedentes registrados, los encuentros han sido de lo más disputado, con ambos equipos sumando victorias y los bávaros marcando un total de 12 goles frente a los 9 del Arsenal.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Liga de Campeones, Arsenal ocupa la séptima posición y Bayern Múnich la décima. Un triunfo esta noche podría acercar a cualquiera de los dos al grupo de equipos que aspiran a clasificarse directamente para los octavos de final sin pasar por la ronda de play-off.

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