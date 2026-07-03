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Cómo ver Australia vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Los canales de televisión y las opciones de transmisión en línea para ver Australia vs Egipto se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 con un lugar en los octavos en juego.

Los Socceroos de Tony Popovic llegan cargando el peso de una marca histórica: Australia jamás ha ganado un partido de eliminación directa en un Mundial. En la fase de grupos del Grupo D, el equipo australiano venció a Turquía 2-0, cayó ante el anfitrión Estados Unidos y empató sin goles con Paraguay, avanzando como subcampeón con una estructura defensiva difícil de romper.

Egipto, por su parte, ya ha escrito su propio capítulo histórico en este torneo. El conjunto de Hossam Hassan se convirtió en la primera selección egipcia en superar la fase de grupos de un Mundial en la era moderna, terminando segundo en el Grupo G tras una campaña invicta que incluyó un triunfo 3-1 ante Nueva Zelanda, su primera victoria en la historia del torneo.

El gran interrogante que rodea este partido es la condición física de Mohamed Salah. El capitán de Egipto sufrió una distensión en el tendón de la correa durante el empate 1-1 con Irán, y su participación sigue siendo incierta mientras el cuerpo médico continúa evaluándolo. Si Salah no llega al cien por cien, la responsabilidad ofensiva recaerá sobre Omar Marmoush, del Manchester City.

Australia llega sin Mathew Leckie ni Jacob Italiano, ambos descartados por lesión. Popovic apostará por la velocidad y el desequilibrio del joven Nestory Irankunda en el contraataque, con Harry Souttar y Alessandro Circati como pilares de la línea defensiva.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de eliminación directa en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Tony Popovic cuenta con un once proyectado que incluye a Patrick Beach bajo palos, una línea defensiva formada por Circati, Souttar y Herrington, y una banda que une a Bos, O'Neill, Irvine y Behich. Irankunda, Volpato y Metcalfe completarían el bloque ofensivo. Las únicas bajas confirmadas de los Socceroos son Jacob Italiano y Mathew Leckie, ambos descartados por lesión para el resto del torneo. No hay suspendidos registrados en el equipo australiano.

En el bando egipcio, Hossam Hassan afronta la duda más importante del partido: la disponibilidad de Mohamed Salah. El delantero del Liverpool arrastra una distensión de isquiotibiales sufrida ante Irán y su participación sigue sin confirmarse. El único descartado oficial es Mohanad Lasheen, que no podrá jugar por sanción. El once probable de Egipto sitúa a Mostafa Shobeir en portería, con Hafez, Ibrahim, Hany y Fathi en defensa, y Salah, Ziko, Ateya, Ashour y Saber en el centro del campo, con Marmoush como referencia ofensiva.

Forma

Australia suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 con Paraguay el 26 de junio, que selló su clasificación como subcampeón del Grupo D. Antes de eso, cayeron 2-0 ante Estados Unidos. El único triunfo del período llegó ante Turquía, con un contundente 2-0 el 14 de junio. En los amistosos previos al torneo, empataron 1-1 con Suiza y perdieron 1-0 ante México. En total, los Socceroos marcaron cuatro goles y encajaron cuatro en esos cinco encuentros.

Egipto también registra una victoria, dos empates y dos derrotas en su último quinteto de partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 con Irán el 27 de junio, el partido en el que Salah se lesionó. Antes de eso, los Faraones golearon 3-1 a Nueva Zelanda el 22 de junio y empataron 1-1 con Bélgica en su debut mundialista. En amistosos, perdieron 2-1 ante Brasil y vencieron 1-0 a Rusia. Egipto anotó cinco goles y encajó cuatro a lo largo de esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

AUS Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 3 - 0 Australia 0 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Los antecedentes entre ambas selecciones son muy escasos. Solo existe un precedente registrado: un amistoso disputado el 17 de noviembre de 2010 en el que Egipto derrotó a Australia por 3-0. No hay más encuentros entre ambas naciones en el historial disponible.

Clasificación

En la clasificación del Mundial, Australia terminó segunda en el Grupo D, mientras que Egipto cerró la fase de grupos en segunda posición del Grupo G.