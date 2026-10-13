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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Cómo ver Arsenal vs Lille en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Arsenal vs Lille se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Emirates Stadium acoge este partido de la UEFA Champions League entre Arsenal y Lille, un encuentro cargado de emociones personales y ambiciones europeas para ambos clubes.

Mikel Arteta prepara a los Gunners con la vista puesta en sumar puntos en la fase de grupos, aunque llega al partido con algunas bajas sensibles. El conjunto londinense viene de ganar al Leeds United en la Premier League, con Bruno Guimarães anotando el gol decisivo, lo que refuerza la confianza del vestuario antes del desafío europeo.

Lille, dirigido por Davide Ancelotti, llega a Londres con sus propias complicaciones. El equipo francés acumula resultados dispares en sus últimas salidas, aunque logró imponerse al Le Havre en Ligue 1 el pasado fin de semana.

El choque tendrá un componente emotivo especial. Olivier Giroud, ahora vinculado a Lille, regresa al estadio donde forjó su leyenda como Gunner. Por su parte, el defensa Gabriel Magalhães también ha expresado su afecto por el club francés, donde dio sus primeros pasos antes de llegar a Arsenal.

Arsenal afronta el partido en una posición delicada en la tabla de la Champions League, lo que convierte este encuentro en una oportunidad para escalar posiciones. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Arteta no podrá contar con Piero Hincapié ni con Martín Zubimendi, ambos bajos por problemas en el tobillo. William Saliba tampoco está disponible. El técnico vasco apunta a un once con David Raya bajo palos, una línea defensiva formada por Riccardo Calafiori, Ezri Konsa, Gabriel y Ben White, y un mediocampo con Mikel Merino, Bruno Guimarães y Martin Ødegaard. Bukayo Saka y Eberechi Eze acompañarían a Viktor Gyökeres en el ataque.

En el bando visitante, Lille no podrá contar con Hamza Igamane por lesión, mientras que Ethan Mbappé cumple sanción. Davide Ancelotti tiene previsto alinear a Berke Ozer en portería, con una defensa compuesta por Tanguy Nianzou, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro y Calvin Verdonk. Benjamin André, Nabil Bentaleb y Gaetan Perrin formarían el centro del campo, con Dilane Bakwa, Hakon Arnar Haraldsson y Ayase Ueda en ataque.

Forma

Arsenal llega al partido con tres victorias, una derrota y una victoria en sus últimos cinco encuentros. Los Gunners ganaron su partido más reciente al Leeds United por 2-1 en la Premier League, y también se impusieron al SSC Nápoles por 0-1 en la Champions League. Su única derrota en este período fue ante el Brighton por 0-3. En total, el equipo de Arteta ha marcado nueve goles y encajado cinco en estos cinco partidos.

Lille presenta un balance de dos victorias, una derrota y dos victorias en sus últimos cinco compromisos. El conjunto francés venció más recientemente al Le Havre por 1-0 en Ligue 1, aunque cayó ante el Real Betis por 2-3 en la Champions League. Lille ha marcado seis goles y encajado cinco en este período, mostrando cierta irregularidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos directos recientes entre Arsenal y Lille para contextualizar este partido.

Clasificación

En la tabla de la UEFA Champions League, Arsenal ocupa la decimoquinta posición y Lille la vigésimo segunda, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación y convierte este partido en un duelo con implicaciones directas para sus aspiraciones de avanzar en la competición.